В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Спартаковцы в 17 играх затащили 20 очков, а из-за густой конкуренции на Западе они рухнули на шестое место, отстав на 1 балл от «Торпедо», «Локомотива» и «Витязя».

В семи недавних играх «Спартак» потерпел пять поражений, в то время как последняя домашняя победа красно-белых была добыта 30-го сентября в разборках с «Торпедо» (4:3).

Коэффициенты матча Спартак — Витязь 1X2Новым игрокам 2.003.603.60Фрибет$40

После драки с нижегородцами команду Бориса Миронова накрыли два крупных поражения на «Мегаспорт Арене». На своем льду спартаковцы были размазаны «Витязем» (1:5) и СКА (1:5).

Все прогнозы на КХЛ

Одну из нечастых в последнее время побед «Спартак» заработал в Череповце, где одержал верх над «Северсталью» (4:2). Очередную турнирную потерю красно-белым обеспечил «Витязь» (1:2 Б).

«Витязь»

Подмосковный клуб зацепился за 21 очко в 16 матчах регулярки. С такими цифрами он заехал на пятое место в Западной конференции, уступая более высокие позиции по дополнительным показателям.

После серьезной серии поражений, которая накрыла «Витязь» в период с 12 по 25 сентября, команда добилась четырех подряд побед. Этот вин-стрик стартовал с матча против «Амура» (3:1).

В следующей игре команда Вячеслава Буцаева вырубила в буллитных разборках «Адмирал» (3:2 Б), а в начале октября подмосковные ребята жестко проехались по «Спартаку» (5:1) и минскому «Динамо» (5:3).

Прервалась серия «Витязя» там, где это случается со многими — в Питере. Гости в «Ледовом» устроили достойную мясорубку, но не дотянулись до СКА (3:4). 9 октября парни Буцаева вернулись в Балашиху, где нокаутировали «Спартак» (2:1 Б).

Коэффициенты

На «Спартак» в предстоящем матче букмекеры выгружают коэффициент 1.92, на ничью — 3.88, а на «Витязь» — 3.48.

Прогноз

«Витязь» для «Спартака» в новом сезоне оказался недостижимым соперником. Вячеслав Буцаев нашел секрет, как справляться с красно-белыми на любой территории.

Комфортнее подмосковной команде было выносить спартаковцев на «Мегаспорт Арене» (5:1) , где стоит ждать повторения аналогичного результата. «Витязь» второй раз за сезон набрал топ-форму, которая держит его в верхней части западной таблицы.

Ставка

Вероятная победа в предстоящем матче позволит парням Буцаева отклеиться от «Спартака» на 3 очка, а это слишком жирная возможность, чтобы ее игнорировать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 за 2.03.