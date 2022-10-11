ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нефтехимик» против «Автомобилиста»«Нефтехимик» вернулся в игру, «Ак Барс» пока не суперклуб, а «Трактор» — главный лузер на Востоке. Чем жила КХЛ на прошлой неделе? «Ростов» — «Краснодар»Камбэк в южном дерби. «Ростов» перевернул игру против «Краснодара» за тайм «Арсенал»Триллер на «Эмирейтс». Команда Артеты подтвердила свои притязания на титул
  • 07:16
    • Медведев остался на четвертом месте в рейтинге АТР
  • 00:04
    • «Барселона» с трудом обыграла «Сельту» и сохранила 1-е место в таблице Ла Лиги
  • 22:56
    • Гол Роналду принес МЮ выездную победу над «Эвертоном»
    Все новости спорта

    Второй подряд матч со «Спартаком» «Витязь» проведет результативнее?

    «Спартак» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 11 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Витязь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Витязь» против «Спартака»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
    •

    «Спартак»

    Спартаковцы в 17 играх затащили 20 очков, а из-за густой конкуренции на Западе они рухнули на шестое место, отстав на 1 балл от «Торпедо», «Локомотива» и «Витязя».

    В семи недавних играх «Спартак» потерпел пять поражений, в то время как последняя домашняя победа красно-белых была добыта 30-го сентября в разборках с «Торпедо» (4:3).

    Коэффициенты матча Спартак — Витязь

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.603.60Фрибет$40
    •

    После драки с нижегородцами команду Бориса Миронова накрыли два крупных поражения на «Мегаспорт Арене». На своем льду спартаковцы были размазаны «Витязем» (1:5) и СКА (1:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Одну из нечастых в последнее время побед «Спартак» заработал в Череповце, где одержал верх над «Северсталью» (4:2). Очередную турнирную потерю красно-белым обеспечил «Витязь» (1:2 Б).

    «Витязь»

    Подмосковный клуб зацепился за 21 очко в 16 матчах регулярки. С такими цифрами он заехал на пятое место в Западной конференции, уступая более высокие позиции по дополнительным показателям.

    После серьезной серии поражений, которая накрыла «Витязь» в период с 12 по 25 сентября, команда добилась четырех подряд побед. Этот вин-стрик стартовал с матча против «Амура» (3:1).

  • «Нефтехимик» вернулся в игру, «Ак Барс» пока не суперклуб, а «Трактор» — главный лузер на Востоке. Чем жила КХЛ на прошлой неделе?
  • КХЛ: топ-событий минувших семи дней
  • Сегодня

    • В следующей игре команда Вячеслава Буцаева вырубила в буллитных разборках «Адмирал» (3:2 Б), а в начале октября подмосковные ребята жестко проехались по «Спартаку» (5:1) и минскому «Динамо» (5:3).

    Прервалась серия «Витязя» там, где это случается со многими — в Питере. Гости в «Ледовом» устроили достойную мясорубку, но не дотянулись до СКА (3:4). 9 октября парни Буцаева вернулись в Балашиху, где нокаутировали «Спартак» (2:1 Б).

    Коэффициенты

    На «Спартак» в предстоящем матче букмекеры выгружают коэффициент 1.92, на ничью — 3.88, а на «Витязь» — 3.48.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    «Витязь» для «Спартака» в новом сезоне оказался недостижимым соперником. Вячеслав Буцаев нашел секрет, как справляться с красно-белыми на любой территории.

    Комфортнее подмосковной команде было выносить спартаковцев на «Мегаспорт Арене» (5:1), где стоит ждать повторения аналогичного результата. «Витязь» второй раз за сезон набрал топ-форму, которая держит его в верхней части западной таблицы.

    Ставка

    Вероятная победа в предстоящем матче позволит парням Буцаева отклеиться от «Спартака» на 3 очка, а это слишком жирная возможность, чтобы ее игнорировать. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Витязя» больше 2 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Александрия — Металлист 1925
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тим — Соуза
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эльче — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Атлетико Гойяненсе — Палмейрас
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бублик — Гарин
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Гаске — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Прогнозы на хоккей. Второй подряд матч со «Спартаком» «Витязь» проведет результативнее?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры