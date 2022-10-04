В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

После 14 матчей челябинцы застряли на девятом месте в Восточной конференции с десятью очками на счету и минусовым балансом голов — 31:38.

В семи последних встречах «Трактор» победил всего два раза, а в четырех проигранных матчах из пяти — позволил соперникам зарядить в свою раму минимум 3 шайбы.

Проигрывает «Трактор» как в гостях, так и дома — для команды Анвара Гатиятулина не принципиально, где раздавать очки. Недавно челябинцы уступили «Торпедо» в Нижнем (3:4), а после победы над «Нефтехимиком» (5:3) — отстегнули пару баллов «Ак Барсу» в Казани (2:3).

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После активных приключений в гостях «Трактор» в Челябинске успел вырубить «Куньлунь» (3:1), а в двух других домашних матчах команду накрыли поражения от «Салавата Юлаева» (0:3) и «Нефтехимика» (1:2).

«Металлург» Мг

За магнитогорцами закреплена вторая строчка в Восточной конференции. В 12 заходах «лисы» подняли 18 баллов, забросили 40 голов при 30 пропущенных.

С 10-го сентября «Металлург» Мг был непобедим в течение семи раундов. Продержалась его серия до 26-го числа, стартовав с домашних разборок со «Спартаком» (2:1 ОТ).

После матча с красно-белыми команду Ильи Воробьева ждало путешествие по Дальнему Востоку, во время которого она по два раза щелкнула «Амур» (3:0, 3:2) и «Адмирал» (2:0, 3:1).

Дома «Магнитка» также не разучилась выигрывать. Сразу после возвращения в Магнитогорск «лисы» грохнули «Куньлунь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:1). В последней сентябрьской игре «Металлург» Мг устроил ожесточенный замес с «Нефтехимиком», в котором неожиданно оказался слабее (5:6).

Коэффициенты

Поймать победу «Трактора» в этой игре букмекеры дают возможность за 3.01, взять ничью предлагается за 4.04, а победу «Металлурга» Мг — за 2.05.

Прогноз

Обиднейшее поражение в драке с «нефтью» стоило «Металлургу» временного лидерства на Востоке .

Конечно, амбиции банды Воробьева заставят ее наверстывать упущенное. Нынешний «Трактор» — удобный для этого соперник, с которым можно разбираться.

Ставка

На выезде магнитогорцы откатают топ-матч и увезут рядовые два балла. «Трактор» слишком слаб для сенсаций такого уровня. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.05.