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    «Магнитка» докажет, что недавнее поражение — чистая случайность

    «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Металлург» Мг
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    Алексей Маклюков
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Трактор Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    После 14 матчей челябинцы застряли на девятом месте в Восточной конференции с десятью очками на счету и минусовым балансом голов — 31:38.

    В семи последних встречах «Трактор» победил всего два раза, а в четырех проигранных матчах из пяти — позволил соперникам зарядить в свою раму минимум 3 шайбы.

    Проигрывает «Трактор» как в гостях, так и дома — для команды Анвара Гатиятулина не принципиально, где раздавать очки. Недавно челябинцы уступили «Торпедо» в Нижнем (3:4), а после победы над «Нефтехимиком» (5:3) — отстегнули пару баллов «Ак Барсу» в Казани (2:3).

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    После активных приключений в гостях «Трактор» в Челябинске успел вырубить «Куньлунь» (3:1), а в двух других домашних матчах команду накрыли поражения от «Салавата Юлаева» (0:3) и «Нефтехимика» (1:2).

    «Металлург» Мг

    За магнитогорцами закреплена вторая строчка в Восточной конференции. В 12 заходах «лисы» подняли 18 баллов, забросили 40 голов при 30 пропущенных.

    С 10-го сентября «Металлург» Мг был непобедим в течение семи раундов. Продержалась его серия до 26-го числа, стартовав с домашних разборок со «Спартаком» (2:1 ОТ).

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    • После матча с красно-белыми команду Ильи Воробьева ждало путешествие по Дальнему Востоку, во время которого она по два раза щелкнула «Амур» (3:0, 3:2) и «Адмирал» (2:0, 3:1).

    Дома «Магнитка» также не разучилась выигрывать. Сразу после возвращения в Магнитогорск «лисы» грохнули «Куньлунь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:1). В последней сентябрьской игре «Металлург» Мг устроил ожесточенный замес с «Нефтехимиком», в котором неожиданно оказался слабее (5:6).

    Коэффициенты

    Поймать победу «Трактора» в этой игре букмекеры дают возможность за 3.01, взять ничью предлагается за 4.04, а победу «Металлурга» Мг — за 2.05.

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    Прогноз

    Обиднейшее поражение в драке с «нефтью» стоило «Металлургу» временного лидерства на Востоке.

    Конечно, амбиции банды Воробьева заставят ее наверстывать упущенное. Нынешний «Трактор» — удобный для этого соперник, с которым можно разбираться.

    Ставка

    На выезде магнитогорцы откатают топ-матч и увезут рядовые два балла. «Трактор» слишком слаб для сенсаций такого уровня. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 2.05.

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    «Трактор» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» докажет, что недавнее поражение — чистая случайность
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