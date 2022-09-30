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    «Торпедо» готовится обеспечить «Спартаку» третье подряд поражение

    «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 3.14) на хоккейный матч КХЛ 30 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
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    Алексей Кручинин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    «Спартак»


    Спартаковцев опустили на четвертое место в Западной конференции. В 12 играх народной команде удалось поднять 15 очков, забросить 19 шайб и пропустить 22 гола.

    В топе Западной таблицы «Спартак» держится во многом благодаря хорошему началу регулярки, в то время как сейчас он чаще покидает лед в статусе неудачника.

    В пяти матчах из семи последних команда Бориса Миронова проиграла. Одна мини-серия поражений прошла в период с 14-го по 18-сентября. Тогда красно-белые уступили «Авто» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4).

    Коэффициенты матча Спартак — Торпедо

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    Позже «Спартак» на время забыл о частых потерях благодаря победам над «Ак Барсом» в ответке (2:0) и над «Сочи» (1:0). Но после андердога Запада к спартаковцам подошли ребята посерьезнее, с которыми те не справились. Проиграли красно-белые ЦСКА (2:3 ОТ) и «Барысу» (1:3).

    «Торпедо»

    Нижегородская команда в 11 играх подняла 16 очков, благодаря которым ворвалась на третью позицию в Западной конференции с хорошей разницей по забитым голам — 36:24.

    Вторую половину сентября «Торпедо» начало с того, что устроило 4-матчевую беспроигрышную серию, которую открыло разборками со «Спартаком» на «Мегаспорт Арене» (2:1 ОТ).

    После выезда в Москву команда Игоря Ларионова приземлилась в Нижнем, где успела вырубить «Витязь» в серии буллитов (2:1 Б) и в основное время нагнуть «Трактор» (4:3) с «Авангардом» (4:2).

    Серия побед прервалась в сложнейшем для «Торпедо» испытании в виде выездного матча со СКА. Решить задачу со звездочкой нижегородцы не смогли (0:3). Но быстро придя в себя, торпедовцы шумно заехали в Ярославль, где опустили «Локомотив» (3:1).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают возможность за 2.13, на ничью — за 4.94, а на «Торпедо» — за 2.54.

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    Прогноз

    Торпедовцы на дистанции все еще смотрятся мощно — они стараются забивать много, а в играх с равными командами — брать максимум.

    «Спартак» для нижегородцев как раз относится к категории «равных». Более того, в Москве парни Ларионова уже вырубали красно-белых. Коуч гостей стопроцентно извлек полезный опыт из той встречи и готов перенести его в новый очный раунд.

    Ставка

    Ожидаем, что ребята из Нижнего проведут более качественный матч и возьмут верх с запасом. Наши прогноз и ставка — «Торпедо» победит с форой -1 за 3.14.

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    «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» готовится обеспечить «Спартаку» третье подряд поражение
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