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    Обнулит ли «Динамо» Минск мизерную беспроигрышную серию «Салавата»?

    «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск
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    Седрик Пакетт
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Сентября 2022 года

    «Салават Юлаев»

    В девяти играх уфимцам удалось заработать 10 очков и закрепиться на пятой позиции в Восточной конференции. За этот период команда вонзила 18 голов и 19 пропустила.

    Текущую регулярку «Салават Юлаев» начал с двух поражений, после которых последовала пара побед. А в период с 12-го по 17-е сентября зеленые слили еще три встречи.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Динамо Минск

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    Луз-стрик команды Виктора Козлова включил в себя матч со «Спартаком» (1:3) и две стыковые драки с «Адмиралом». Правда, в одной «Салавату» удалось вырвать 1 балл (0:2, 1:2 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    После проигрышной мини-серии «Салават Юлаев» снова встал на победный путь. Вовремя уфимцам подвернулся «Амур», которого банда Козлова дважды вырубила на «Платинум Арене» (2:0, 3:2 Б).

    «Динамо» Минск

    Белорусский представитель КХЛ в девяти играх сезона взял 13 очков и вырвался на второе место в Западной конференции. В девяти заходах динамовцы зарядили 30 шайб при 24 пропущенных.

    В сезон «Динамо» Минск залетело с двумя победами в результативных драках, после чего случилось первое в сезоне поражение. И именно «Салават Юлаев» был соперником белорусов в тот грустный день (2:4).

    Далее команда Крэйга Вудкрофта урвала еще пару побед — над «Нефтехимиком» (5:1) и «Ак Барсом» (3:2 ОТ). А следующие две встречи закончились турнирными потерями. Пострадали «зубры» от «Северстали» (2:5) и «Ак Барса» (2:3 Б).

    За циклом поражений начался победный цикл. Сперва «Динамо» Минск получило реванш в разборках с «Северсталью» (3:2), а в последней игре ребята Вудкрофта разобрали ЦСКА (3:1).

    Коэффициенты

    На «Салават Юлаев» букмекеры предлагают поставить за 1.76, на ничью — за 4.44, а на «Динамо» Минск — за 3.66.

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    Прогноз

    Дважды кряду уфимцы нагнули «Амур» на его арене. Но разобрав андердога, команда не стала по умолчанию сильнее.

    На фоне более крепких команд проблемы «Салавата» вновь засветятся ярче. Динамовцы при всех своих потерях очков в недавних матчах на сто процентов готовы претендовать на полный набор в Уфе.

    Ставка

    Коллектив Вудкрофта в начале сезона тащит игры благодаря своей топ-результативности, поэтому на льду «Салавата» ждем выяснений в равных кондициях. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск не проиграет за 2.03.

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    «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на хоккей. Обнулит ли «Динамо» Минск мизерную беспроигрышную серию «Салавата»?
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