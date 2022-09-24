«Салават Юлаев»
В девяти играх уфимцам удалось заработать 10 очков и закрепиться на пятой позиции в Восточной конференции. За этот период команда вонзила 18 голов и 19 пропустила.
Текущую регулярку «Салават Юлаев» начал с двух поражений, после которых последовала пара побед. А в период с 12-го по 17-е сентября зеленые слили еще три встречи.
Коэффициенты матча Салават Юлаев — Динамо Минск
Луз-стрик команды Виктора Козлова включил в себя матч со «Спартаком» (1:3) и две стыковые драки с «Адмиралом». Правда, в одной «Салавату» удалось вырвать 1 балл (0:2, 1:2 Б).
После проигрышной мини-серии «Салават Юлаев» снова встал на победный путь. Вовремя уфимцам подвернулся «Амур», которого банда Козлова дважды вырубила на «Платинум Арене» (2:0, 3:2 Б).
«Динамо» Минск
Белорусский представитель КХЛ в девяти играх сезона взял 13 очков и вырвался на второе место в Западной конференции. В девяти заходах динамовцы зарядили 30 шайб при 24 пропущенных.
В сезон «Динамо» Минск залетело с двумя победами в результативных драках, после чего случилось первое в сезоне поражение. И именно «Салават Юлаев» был соперником белорусов в тот грустный день (2:4).
Далее команда Крэйга Вудкрофта урвала еще пару побед — над «Нефтехимиком» (5:1) и «Ак Барсом» (3:2 ОТ). А следующие две встречи закончились турнирными потерями. Пострадали «зубры» от «Северстали» (2:5) и «Ак Барса» (2:3 Б).
За циклом поражений начался победный цикл. Сперва «Динамо» Минск получило реванш в разборках с «Северсталью» (3:2), а в последней игре ребята Вудкрофта разобрали ЦСКА (3:1).
Коэффициенты
На «Салават Юлаев» букмекеры предлагают поставить за 1.76, на ничью — за 4.44, а на «Динамо» Минск — за 3.66.
Прогноз
Дважды кряду уфимцы нагнули «Амур» на его арене. Но разобрав андердога, команда не стала по умолчанию сильнее.
Ставка
Коллектив Вудкрофта в начале сезона тащит игры благодаря своей топ-результативности, поэтому на льду «Салавата» ждем выяснений в равных кондициях. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск не проиграет за 2.03.