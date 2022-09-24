В матче Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 24 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В девяти играх уфимцам удалось заработать 10 очков и закрепиться на пятой позиции в Восточной конференции. За этот период команда вонзила 18 голов и 19 пропустила.

Текущую регулярку «Салават Юлаев» начал с двух поражений, после которых последовала пара побед. А в период с 12-го по 17-е сентября зеленые слили еще три встречи.

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Луз-стрик команды Виктора Козлова включил в себя матч со «Спартаком» (1:3) и две стыковые драки с «Адмиралом». Правда, в одной «Салавату» удалось вырвать 1 балл (0:2, 1:2 Б).

Все прогнозы на КХЛ

После проигрышной мини-серии «Салават Юлаев» снова встал на победный путь. Вовремя уфимцам подвернулся «Амур», которого банда Козлова дважды вырубила на «Платинум Арене» (2:0, 3:2 Б).

«Динамо» Минск

Белорусский представитель КХЛ в девяти играх сезона взял 13 очков и вырвался на второе место в Западной конференции. В девяти заходах динамовцы зарядили 30 шайб при 24 пропущенных.

В сезон «Динамо» Минск залетело с двумя победами в результативных драках, после чего случилось первое в сезоне поражение. И именно «Салават Юлаев» был соперником белорусов в тот грустный день (2:4).

Далее команда Крэйга Вудкрофта урвала еще пару побед — над «Нефтехимиком» (5:1) и «Ак Барсом» (3:2 ОТ). А следующие две встречи закончились турнирными потерями. Пострадали «зубры» от «Северстали» (2:5) и «Ак Барса» (2:3 Б).

За циклом поражений начался победный цикл. Сперва «Динамо» Минск получило реванш в разборках с «Северсталью» (3:2), а в последней игре ребята Вудкрофта разобрали ЦСКА (3:1).

Коэффициенты

На «Салават Юлаев» букмекеры предлагают поставить за 1.76, на ничью — за 4.44, а на «Динамо» Минск — за 3.66.

Прогноз

Дважды кряду уфимцы нагнули «Амур» на его арене. Но разобрав андердога, команда не стала по умолчанию сильнее.

На фоне более крепких команд проблемы «Салавата» вновь засветятся ярче . Динамовцы при всех своих потерях очков в недавних матчах на сто процентов готовы претендовать на полный набор в Уфе.

Ставка

Коллектив Вудкрофта в начале сезона тащит игры благодаря своей топ-результативности, поэтому на льду «Салавата» ждем выяснений в равных кондициях. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск не проиграет за 2.03.