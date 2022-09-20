В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Проведя в регулярке семь матчей, представители Белоруссии заработали 9 очков и сделали плюсовым собственный баланс голов — 24:21. В Западной конференции команда идет седьмой.

Четыре победы в семи встречах — таков результат «Динамо» Минск на старте. При этом +1 балл перепал ему в проигранном матче благодаря выяснениям в овертайме.

Чемпионат команда Крэйга Вудкрофта открыла победами над «Барысом» (4:3 Б) и «Авангардом» (6:3), после которых последовало первое поражение. Случилось оно в домашних разборках с «Салаватом» (4:2).

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Еще два раза по два «Динамо» Минск оформило в играх с «Нефтехимиком» (5:1) и «Ак Барсом» (3:2 Б). В паре заходов посвежее белорусы подписались на разгром от «Северстали» (2:5) и нарвались на фидбэк «Ак Барса» (2:3 ОТ).

«Северсталь»

Девять набранных баллов в семи матчах — текущий результат клуба из Череповца. С разницей забитых и пропущенных 22:18 он приземлился на пятое место на Западе.

Сезон «Северстали» стартовал с трех выездов, во время которых она успела вырубить «Трактор» (4:2) и «Металлург» Мг (4:3 ОТ). А между этими подвигами случилось поражение от «Автомобилиста» (3:4).

В домашнем календаре команда Андрея Разина также провела три матча и взяла две победы. В «Ледовом» она щелкнула ЦСКА (4:1), с таким же результатом уступила СКА (1:4) и грохнула «Динамо» Минск (5:2).

Последний на сегодняшний день заезд «Северсталь» организовала в Питере, где снова не смогла нанести первое поражение СКА. Правда, свой набранный балл «сталь» заслужила (1:2 Б).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.42. Такой же кэф многие аналитики выгружают и на «Северсталь». Ничья оценивается в 4.10.

Прогноз

В первом очном матче крепкие результативные середняки зарядили 7 голов . Значительная часть заброшенных шайб зашла в ворота динамовцев, которые, бесспорно, дома будут вгрызаться за любую возможность взять реванш, поэтому и второй заход этих команд обеспечит голевую движуху.

Ставка

Победить такую «Северсталь» без 3+ голов «Динамо» будет тяжело, следовательно, ждем в Минске топ-матч. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.