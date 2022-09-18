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    СКА и «Северсталь» сделают очную встречу самой результативной среди всех воскресных пар

    СКА — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Северсталь»
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    СКА против «Северстали»
    В матче Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 сентября. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    СКА

    Петербуржцы продолжают переть по сезону со стопроцентной выкладкой — 14 набранных очков в семи играх и плюсовой баланс голов — 24:10. В данный момент это железное первое место на Западе.

    Один из немногочисленных матчей, где СКА реально мог потерять баллы, прошел 3-го сентября в «Ледовом». В разборках с «Салаватом Юлаевым» хозяевам пришлось добивать соперника в овертайме (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча СКА — Северсталь

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    Следующие четыре встречи команда Романа Ротенберга закрыла с уверенным запасом. Ее соперниками были «Барыс» (3:1), «Авангарда» (4:1), «Динамо» Москва и «Северсталь» (4:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Победу на тоненького СКА добыл в шестом матче, обыграв «Локо» с минимальной разницей (3:2). А в следующем заходе питерцам пришлось камбэчить в повторной драке с «Динамо» Москва (3:2).

    «Северсталь»

    В шести играх нового сезона череповецкая команда взяла 8 очков, забросила 21 шайбу и 16 голов пропустила. Эти арифметические данные поместили ее на шестую позицию на Западе.

    В начале чемпионата «Северсталь» провела три выезда против серьезных ребят Лиги. Два матча череповчанам удалось закрыть победами. В дебюте чемпионата «сталь» хлопнула «Трактор» (4:2).

    Позже состоялся выезд в Екатеринбург, где команда Андрея Разина также скатала топ-матч, но не справилась с идеальным «Автомобилистом» (3:4). А самый дикий по событиям замес «сталь» выдала в Магнитогорске, где сделала суперкамбэк и вырвала победу у «Магнитки» в овертайме (4:3 ОТ).

    Дома «Северсталь» дебютировала идеально — во встрече с ЦСКА был разгром (4:1). Но через несколько дней с таким же счетом парни Разина уступили СКА (1:4). Очередной верх команда пробила 14-го сентября, в соперники ей досталось «Динамо» Минск (5:2).

    Коэффициенты

    Поставить на победу СКА в «Ледовом» букмекеры предлагают за 1.65. Поймать победу «Северстали» можно за 4.26, а на ничью — за 4.40.

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    Прогноз

    Идущий без единой потери СКА забивает столько голов, сколько требуется для победы и не ставит себе цель крушить соперников любой ценой. Но ради победы над крепким клубом из Череповца придется зарядить пачку пожирнее.

    Ставка

    «Сталь» не захочет становиться жертвой второго разгрома от «армейцев» и будет драться с фаворитом до крови. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.28.

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    СКА — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на хоккей. СКА и «Северсталь» сделают очную встречу самой результативной среди всех воскресных пар
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