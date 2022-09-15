В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Барыс Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Представитель Казахстана поучаствовал в пяти матчах, в которых завоевал одну победу, а суммарно урвал 3 балла. С негативной разницей голов 10:19 команда приземлилась на девятое место на Востоке.

В кампанию 2022/23 «Барыс» ворвался мегамощно. В Белоруссии он зарубился с «Динамо» Минск. Противоборствующие стороны устроили безбашенный хоккей, в котором гости проиграли по буллитам (3:4 Б).

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Обидное поражение серьезно ударило по следующим результатам команды Андрея Скабелки. В каждом из трех матчей «Барыс» уступил с разницей в 2+ шайбы.

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Конечно, слить встречу СКА было не стыдно (1:3), но против «Витязя» (0:5) и «Сочи» (3:6) можно было сыграть получше. К примеру, так, как команда вышла на лед 13-го сентября и хлопнула на своем льду «Трактор» (3:1).

«Авангард»

Омская команда заработала первое очко. Сделать это удалось только в пятом матче нового сезона. За этот период она забросила 10 шайб, а пропустила в два раза больше. Таких скромных цифр хватает на десятое место в Восточной конференции.

На старте сезона «Авангард» смотался по делам в Балашиху, где надеялся на проходной матч с «Витязем». В планы омичей вмешалась хорошая форма «богатырей» (2:3).

После разборок на бывшей домашней площадке команда Дмитрия Рябыкина подписалась на пару разгромов. В этом вопросе постаралось «Динамо» Минск (3:6) и СКА (1:4).

Проблемы «Авангарда» усугубились в Екатеринбурге — на «Уральце» омичи проиграли «Автомобилисту» (2:4). Первое чудо в виде набранного очка команда поймала 13-го сентября, уступив в серии буллитов «Сибири» (2:3 Б).

Коэффициенты

Победа «Барыса» в этом матче оценивается букмекерами в 2.94. С коэффициентом 2.07 можно поставить на «Авангард», а на ничью аналитики выкатывают котировку 4.14.

Прогноз

Текущая регулярка подняла планку так, что к очной игре «Барыс» и «Авангард» подлетают в качестве неудачников Восточной конференции.

Когда-то серия лузов обязательно заканчивается — речь идет об «Авангарде», который еще не побеждал. Во встрече низов таблицы омичи могут наконец-то вернуться в большую игру и размазать проблемный «Барыс». Другого варианта для них сейчас просто нет.

Ставка

Матч с таким же кризисным соперником может стать триггером, благодаря которому команда Рябыкина начнет подниматься. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.07.