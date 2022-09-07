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    «Динамо» Минск вырубит еще одного крепкого соперника?

    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Минск Прогнозы на Салават Юлаев
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    В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Минск Арене» 7 сентября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    В двух матчах белорусы забрали 4 очка, успев вонзить соперникам десяток голов при шести пропущенных. В таблице Западной конференции команда занимает шестое место.

    В новый сезон «Динамо» Минск въехало шумно — уже в дебютной игре эти ребята устроили жаркую войнушку с «Барысом», у которого выхватили победу в серии буллитов (4:3 Б).

    В этом матче команда Крэйга Вудкрофта и лидировала, и была в роли отстающей, и вытаскивала себя из трудного положения. Суммарно в ворота «Барыса» динамовские хоккеисты нанесли 31 удар, реализовав 9.68% подходов, а 20-летний Алексей Колосов на рамке осилил 22 спасения (88%).

    Все прогнозы на КХЛ

    Во второй игре «Динамо» Минск рубилось с соперником посолиднее. Но в битве с «Авангардом» атакующая активность стала решающей в вопросе определения победителя. Справедливо два очка достались хозяевам (6:3).

    «Салават Юлаев»

    «Юлаевцы» в данный момент занимают седьмое место в Восточной конференции. В двух матчах они сумели зацепиться за 1 очко и забить 4 гола, в то время как в их ворота прилетело шесть ответок.

    На первую игру «Салават Юлаев» примчал в Санкт-Петербург, где устроил настоящую драку со СКА. Встреча с обоюдными грубостями дошла до овертайма, в котором уфимцев убила шайба Дамира Жафярова (2:3 ОТ).

    В «Ледовом» команда Виктора Козлова вмазала в сторону ворот питерцев 28 ударов, 7.14% из которых нырнули в цель. А вратарь гостей Андрей Кареев закончил встречу с 37 спасениями (92.5%).

    Казалось, в игре с «Витязем» «Салавату» будет проще, но суровая реальность принесла уфимцам еще одну недобрую весть — на чужом льду они были обыграны клубом, который считался предматчевым аутсайдером (2:3).

    Коэффициенты

    Победу минского «Динамо» на его площадке букмекеры оценивают в 2.73, на ничью дается кэф 4.04, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.21.

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    Прогноз

    На своей территории «Динамо» Минск идет без ошибок — в двух встречах белорусы вырубили «Барыс» и «Авангард». В это же время уфимцы безуспешно бродили по Питеру и Балашихе, высвечивая проблемы, которые не позволяют команде нормально вкатиться в сезон.

    Не лучшее состояние «Салавата» по умолчанию становится мощным преимуществом минского клуба, второй в родных стенах не будет смотреть на букмекерские расклады и хлопнет бумажного фаворита.

    Ставка

    От предстоящей встречи ожидается тяжелая борьба двух интересных команд, где победу сильнейший добудет с минимальным гандикапом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Минск победит с форой 0 за 2.13.

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    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Минск вырубит еще одного крепкого соперника?
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