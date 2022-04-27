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    Сколько шайб «Тампа-Бэй» накидает дома «Коламбусу»?

    «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 2.42) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
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    Никита Кучеров
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Амали Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2022 года

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейный клуб из Тампы провел в чемпионате 79 матчей, в которых поднял 106 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «молнии» замыкают первую тройку и опережают «Бостон» на 3 балла.

    После скромного по хоккейным меркам поражения от «Далласа» 13 апреля (0:1) «Тампа-Бэй» успела скатать пять матчей на «Амали Арене» и четыре из них завершить успешно.

    Коэффициенты матча Тампа-Бэй — Коламбус

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 5.30
  • Ставка
    •

    Сперва на своем льду команда Джона Купера переиграла «Анахайм» (4:3 ОТ) и «Виннипег» (7:4). А поставить на паузу безошибочную серию «молний» вынудил «Детройт» (3:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Забыв о небольшой сенсации с «Ред Уингз», «Тампа-Бэй» дома размазала «Торонто» (8:1) и «Нэшвилл» (6:2). Приятным бонусом для «Болтс» оказалась выездная победа над «Флоридой» (8:4).

    «Коламбус»

    В своих 79 играх регулярки бригада из Огайо затащила 79 очков. С такими цифрами она застряла на седьмой позиции в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    После крупной домашней победы над «Монреалем» 14 апреля (5:1) «Коламбус» отправился в путешествие по Калифорнии. В Золотом штате «Блю Джекетс» так и не набрали ни единого балла.

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    • В гостевой серии команда Брэда Ларсена проиграла «Лос-Анджелесу» (1:2), «Анахайму» (4:6) и «Сан-Хосе» (2:3). Следом «мундиры» уступили и «Оттаве», но уже при домашней публике (1:2 Б).

    Последний на сегодняшний день матч «Коламбус» также скатал на «Нэшнуайд Арене». На этот раз своих фанатов парни Ларсена порадовали ярким перформансом в зарубе с «Эдмонтоном» (5:2).

    Коэффициенты

    Зарядить в этом матче на победу «Тампы-Бэй» букмекеры предлагают со скромным кэфом 1.47. Ничья оценивается в 5.60, а победа «Коламбуса» — в 5.20.

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    Прогноз

    В последних трех встречах «Тампа» выбила три победы. В каждой игре «Лайтнинг» забросили по 6+ голов. Пока парни Купера имеют такую топовую атаку, они легко вынесут «Коламбус» с него нулевой обороной.

    Ставка

    Дома «молнии» не будут катать унылую встречу и налегке закончат поединок с внушительным гандикапом. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Тампы-Бэй» больше 4.5 за 2.42.

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    «Тампа-Бэй» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Тампа-Бэй» накидает дома «Коламбусу»?
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