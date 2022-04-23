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    Нападающие «Вашингтона» размажут «Аризону»?

    «Аризона» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Вашингтон»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Апреля 2022 года

    «Аризона»

    В 77 матчах регулярного чемпионата клубу из Глендейла удалось выхватить всего 50 очков. В таблицах Западной конференции и Центрального дивизиона «Койотис» застряли на последнем месте.

    Очередные темные времена переживает сейчас «Аризона». В предыдущих восьми встречах она проиграла. В семи поединках в сетку «койотов» закидывали по 5+ голов.

    Коэффициенты матча Аризона — Вашингтон

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    В период с 5 по 17 апреля команда Андре Туриньи слилась соперникам с разницей в 4+ шайбы. Уступила она «Сент-Луису» (1:5), «Ванкуверу» (1:5), «Вегасу» (1:6), «Нью-Джерси» (2:6), еще раз «Ванкуверу» (1:7) и «Калгари» (1:9).

    Все прогнозы на НХЛ

    Не так крупно «Аризона» проиграла в домашнем поединке с «Каролиной» 19 апреля (3:5). А в последнем матче «койотам» удалось выхватить 1 балл в зарубе с «Чикаго» (3:4 ОТ).

    «Вашингтон»

    Вашингтонская команда скатала в чемпионате 77 матчей, в которых подняла 97 баллов. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает четвертое место, отставая по дополнительным показателям от «Питтсбурга».

    В первой половине апреля «Вашингтон» провел четыре подряд крутых поединка, в которых победил и забросил по 4+ шайбы. Грохнуть «Кэпс» удалось «Тампу» (4:3), «Питтсбург» (6:3), «Бостон» (4:2) и «Филадельфию» (9:2).

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    • Добить стрик до пяти матчей кряду команде Питера Лавиолетта помешал «Торонто». Во встрече с «Мэйпл Лифс» на «Скотиабанк Арене» столичные ребята выглядели беззубо (3:7).

    После унижения в Торонто «Вашингтон» размазал «Монреаль» (8:4) и вырвал победу у «Колорадо» (3:2). В последней игре «Кэпиталз» слились в овертайме «Вегасу» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Взять победу «Аризоны» в этой игре букмекеры дают возможность за 5.50, поставить на ничью можно за 5.55, а на победу «Вашингтона» — за 1.48.

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    Прогноз

    «Койоты» продолжают проигрывать и пропускать тонны голов, в то время как «Кэпиталз» находятся в полном порядке и набивают статистику. Поэтому на «Хила Ривер Арене» гости не заметят обороны «Аризоны» и закончат поединок с крупным счетом.

    Ставка

    Прокачанная атака «Кэпс» влегкую разделается с явным андердогом. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» забьет во всех периодах за 2.20.

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    «Аризона» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на хоккей. Нападающие «Вашингтона» размажут «Аризону»?
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