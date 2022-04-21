НХЛ. «Вашингтон» уступил «Вегасу», «Эдмонтон» разгромил «Даллас»

«Эдмонтон» — «Даллас» 5:2
В составе победителей самым результативным стал Коннор Макдэвид, забросивший одну шайбу от отметившийся двумя ассистами.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кейн — 17 (Макдэвид, Расселл), 3:12 — 1:0. Райан — 9 (Маклеод, Бэрри), 6:17 — 2:0. Робертсон — 37 (Хинтц, Клингберг), 11:39 — 2:1. Хинтц — 35 (Робертсон, Павелски), 25:06 — 2:2. Хаймэн — 25 (Драйзайтль, Бушар), 32:39 — 3:2. Пулюярви — 14 (Бушар, Макдэвид), 38:00 — 4:2. Макдэвид — 43 (п.в., Кит), 59:57 — 5:2Вратари: Смит — Уэджвуд (56:46 — 59:57)Штраф: 4-2Броски: 50 (19+21+10) — 36 (14+11+11)
«Эдмонтон» — «Даллас» 5:2
«Аризона» — «Чикаго» 3:4 ОТ
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Алекс Дебринкэт.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Маккейб — 3 (Тэйвз, Кубалик), 0:42 — 0:1. Кубалик — 14 (Т. Джонсон, Тэйвз), 15:32 — 0:2. Хейтон — 9 (Шмальц, Лэдд), 32:43 — 1:2. Власик — 1 (Дебринкэт, Кейн), 36:25 — 1:3. Смит — 1 (Кессел, Гальченюк), 49:42 — 2:3. Строльман — 6 (Кессел, Шмальц), 53:43 — 3:3. Дебринкэт — 40 (Кейн, С. Джонс), 64:23 — 3:4Вратари: Веймелка — ЛанкиненШтраф: 17-9Броски: 35 (10+11+12+2) — 40 (17+11+8+4)
«Аризона» — «Чикаго» 3:4 ОТ
«Сиэтл» — «Колорадо» 3:2
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Линд — 2 (Борген, Раск), 1:12 — 1:0. Эберле — 19 (Бенайерс, Донато), 5:23 — 2:0. Гурд — 18 (Маккэн, Кулман), 14:44 — 3:0. Макар — 27 (Кадри, Комфер), 17:37 — 3:1. Лехконен — 17 (Ничушкин, Маккиннон), 56:40 — 3:2Вратари: Грубауэр — Францоуз (58:24 — 58:44, 59:06)Штраф: 4-2Броски: 29 (11+12+6) — 27 (10+7+10)
«Сиэтл» — «Колорадо» 3:2
«Вегас» — «Вашингтон» 4:3 ОТ
В составе гостей дубль оформил Александр Овечкин, еще одну шайбу забросил Евгений Кузнецов. Овечкин также сделал две голевые передачи, Кузнецов и Дмитрий Орлов — по одной. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 бросков. У хозяев льда Евгений Дадонов забил и отдал голевой пас.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Вашингтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кузнецов — 24 (Овечкин, Дженсен), 6:18 — 0:1. Мартинес — 2 (Уайтклауд, Янмарк), 13:51 — 1:1. Овечкин — 49 (Кузнецов, Юханссон), 22:57 — 1:2. Дадонов — 20 (Теодор), 42:05 — 2:2. Стивенсон — 19 (бол., Пачиоретти, Пьетранджело), 42:54 — 3:2. Овечкин — 50 (Орлов, Шири), 53:36 — 3:3. Теодор — 14 (Дадонов), 62:09 — 4:3Вратари: Ленер (Томпсон, 20:00) — СамсоновШтраф: 2-4Броски: 30 (8+9+12+1) — 28 (13+8+7+0)
«Вегас» — «Вашингтон» 4:3 ОТ