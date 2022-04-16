В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 73 играх регулярного чемпионата команде из Санрайза удалось выхватить 110 очков, что дает ей возможность комфортно чувствовать себя на первом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

Во встрече 30 марта «Флорида» дома зарубилась с «Монреалем». В результативном замесе хозяева одержали победу (7:4) и дали старт беспроигрышной серии, которая живет по сей день.

Коэффициенты матча Флорида — Виннипег 1 1.80 X 4.70 2 3.50 Ставка

В следующем матче на своем льду ребята Эндрю Брюнетта легко справились с «Чикаго» (4:0), а затем в гостях «Пантерз» взяли верх над «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) и «Баффало» (5:3).

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Еще две победы «Флорида» зацепила на «ФЛА Лайв Арене», где ее соперниками были «Торонто» (7:6 ОТ) и «Баффало» (4:3). В последних встречах «коты» прихлопнули «Нэшвилл» (4:1) и «Анахайм» (3:2 ОТ).

«Виннипег»

Канадская бригада из Манитобы провела в регулярке 74 встречи, после которых ей на счет прилетел 81 балл. В таблице Центрального дивизиона команда идет пятой, отставая от «Далласа» на 7 очков.

В отличие от «Флориды», у «Виннипега» в начале апреля была серия поражений, в которой он варился в течение четырех игровых дней. Первая потеря упомянутой серой полосы случилась в гостевой игре с «Торонто» (3:7).

Три следующих матча команда Дэйва Лоури скатала дома. В «Канада Лайф Центре» «Джетс» не смогли справиться ни с «Лос-Анджелесом» (2:3), ни с «Детройтом» (1:3), ни с «Колорадо» (4:5 ОТ).

Прервать серию «Виннипегу» удалось в одном из недавних матчей — 11 апреля он хлопнул «Оттаву» (4:3). В последней игре «Джетс» оформили победу над «Монреалем» (4:2).

Коэффициенты

В этой игре победа «Флориды» оценивается в 1.86, поставить на ничью букмекеры предлагают за 4.66, а на победу «Виннипега» — за 3.52.

Прогноз

С конца марта и весь апрель «Пантерз» никому не проигрывают несмотря на решенную задачу по выходу в плей-офф. Поэтому выносить соперников (особенно не самых сильных) команда Брюнетта с удовольствием продолжит на своем льду.

Ставка

В очередной домашней игре «пантеры» разгромят «Виннипег». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -2 за 2.67.