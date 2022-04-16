ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Серия «Флориды» без поражений пойдет дальше?

    «Флорида» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 2.67) на хоккейный матч НХЛ 16 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Виннипег Джетс
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Виннипег»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Дюклер и Густав Форслинг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 16 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Апреля 2022 года

    «Флорида»

    В 73 играх регулярного чемпионата команде из Санрайза удалось выхватить 110 очков, что дает ей возможность комфортно чувствовать себя на первом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    Во встрече 30 марта «Флорида» дома зарубилась с «Монреалем». В результативном замесе хозяева одержали победу (7:4) и дали старт беспроигрышной серии, которая живет по сей день.

    Коэффициенты матча Флорида — Виннипег

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    В следующем матче на своем льду ребята Эндрю Брюнетта легко справились с «Чикаго» (4:0), а затем в гостях «Пантерз» взяли верх над «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) и «Баффало» (5:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще две победы «Флорида» зацепила на «ФЛА Лайв Арене», где ее соперниками были «Торонто» (7:6 ОТ) и «Баффало» (4:3). В последних встречах «коты» прихлопнули «Нэшвилл» (4:1) и «Анахайм» (3:2 ОТ).

    «Виннипег»

    Канадская бригада из Манитобы провела в регулярке 74 встречи, после которых ей на счет прилетел 81 балл. В таблице Центрального дивизиона команда идет пятой, отставая от «Далласа» на 7 очков.

    В отличие от «Флориды», у «Виннипега» в начале апреля была серия поражений, в которой он варился в течение четырех игровых дней. Первая потеря упомянутой серой полосы случилась в гостевой игре с «Торонто» (3:7).

  • НХЛ. «Колорадо» забросил девять шайб «Лос-Анджелесу», «Рейнджерс» одолели «Филадельфию»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 апреля
  • Сегодня

    • Три следующих матча команда Дэйва Лоури скатала дома. В «Канада Лайф Центре» «Джетс» не смогли справиться ни с «Лос-Анджелесом» (2:3), ни с «Детройтом» (1:3), ни с «Колорадо» (4:5 ОТ).

    Прервать серию «Виннипегу» удалось в одном из недавних матчей — 11 апреля он хлопнул «Оттаву» (4:3). В последней игре «Джетс» оформили победу над «Монреалем» (4:2).

    Коэффициенты

    В этой игре победа «Флориды» оценивается в 1.86, поставить на ничью букмекеры предлагают за 4.66, а на победу «Виннипега» — за 3.52.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Прогноз

    С конца марта и весь апрель «Пантерз» никому не проигрывают несмотря на решенную задачу по выходу в плей-офф. Поэтому выносить соперников (особенно не самых сильных) команда Брюнетта с удовольствием продолжит на своем льду.

    Ставка

    В очередной домашней игре «пантеры» разгромят «Виннипег». Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит с форой -2 за 2.67.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.30
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.40
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПАОК — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флорида» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.67), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на хоккей. Серия «Флориды» без поражений пойдет дальше?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры