НХЛ. «Колорадо» забросил девять шайб «Лос-Анджелесу», «Рейнджерс» одолели «Филадельфию»

«Коламбус» — «Монреаль» 5:1

В составе победителей дубль оформил Джек Рослович. Защитник Владислав Гавриков отметился ассистом. Для российского хоккеиста это была 50-я результативная передача в НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Монреаль» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Голы: Рословик — 16 (Лайне, Гавриков), 8:36 — 1:0. Рословик — 17 (Лайне, Нюквист), 35:52 — 2:0. Лайне — 26 (бол., Нюквист, Ворачек), 37:22 — 3:0. Пелинг — 6 (бол., Сузуки, Хоффман), 38:09 — 3:1. Силлинджер — 13 (Бемстрем, Бланкенбург), 46:24 — 4:1. Бемстрем — 6 (Ворачек, Силлинджер), 57:38 — 5:1Вратари: Мерзликинс — МонтембоШтраф: 8-6Броски: 31 (10+12+9) — 21 (4+9+8)

«Коламбус» — «Монреаль» 5:1

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

В составе победителей дубль оформил Каапо Какко. Еще по голу забили Эндрю Копп и Артемий Панарин. Для российского форварда эта шайба стала 22-й в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил все 28 бросков. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Какко — 6 (Гудроу, Миллер), 10:20 — 0:1. Какко — 7 (Хытил), 28:22 — 0:2. Панарин — 22 (Труба), 31:03 — 0:3. Копп — 18 (мен., п.в., Гудроу, Труба), 58:07 — 0:4Вратари: Сандстрем (57:44 — 58:07) — ГеоргиевШтраф: 20-18Броски: 28 (10+12+6) — 34 (13+13+8)

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 9:3

В составе «Эвеланш» хет-трик сделал Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель забросили по две шайбы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 9:3 (4:0, 2:2, 3:1) Голы: Обе-Кубель — 10 (Э. Джонсон, Байрам), 2:54 — 1:0. Ничушкин — 20 (Байрам, Лехконен), 3:33 — 2:0. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 10:15 — 3:0. Обе-Кубель — 11 (Ньюхук, Тэйвз), 10:56 — 4:0. Кемпе — 33 (Калиев, Стэчер), 21:43 — 4:1. Иафалло — 16 (Спенс, Лизотт), 30:40 — 4:2. Бураковски — 21 (Маккиннон), 33:05 — 5:2. Макар — 26 (бол., Маккиннон, Лехконен), 38:22 — 6:2. Маккиннон — 28 (Макар), 41:18 — 7:2. Ничушкин — 21 (Макар), 46:11 — 8:2. Маккиннон — 29 (Бураковски), 49:52 — 9:2. Дано — 23 (Спенс, Мур), 55:09 — 9:3Вратари: Кемпер — Куик (Петерсен, 10:15)Штраф: 4-4Броски: 35 (14+9+12) — 32 (8+16+8)