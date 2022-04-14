ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Колорадо» забросил девять шайб «Лос-Анджелесу», «Рейнджерс» одолели «Филадельфию»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 апреля

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Филадельфия Флайерз Нью-Йорк Рейнджерс Монреаль Канадиенс Коламбус Блю Джекетс
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаЗасуха в Мадриде. «Ман Сити» выстоял на «Ванда Метрополитано» и вышел в полуфинал ЛЧ Борьба Гвардиолы и Клоппа за титул вышла на финишную прямуюПочему у «Манчестер Сити» больше шансов выиграть АПЛ Игроки «Ливерпуля»В полуфинал прошли, но осадок остался. «Мерсисайдцы» выдали неуверенный матч против «Бенфики»
  • 00:04
    • «Ливерпуль» пропустил 3 мяча от «Бенфики», но все-равно прошел в полуфинал Лиги чемпионов
  • 00:01
    • «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    «Коламбус» — «Монреаль» 5:1

    В составе победителей дубль оформил Джек Рослович. Защитник Владислав Гавриков отметился ассистом. Для российского хоккеиста это была 50-я результативная передача в НХЛ.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Монреаль» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Рословик — 16 (Лайне, Гавриков), 8:36 — 1:0. Рословик — 17 (Лайне, Нюквист), 35:52 — 2:0. Лайне — 26 (бол., Нюквист, Ворачек), 37:22 — 3:0. Пелинг — 6 (бол., Сузуки, Хоффман), 38:09 — 3:1. Силлинджер — 13 (Бемстрем, Бланкенбург), 46:24 — 4:1. Бемстрем — 6 (Ворачек, Силлинджер), 57:38 — 5:1Вратари: Мерзликинс — МонтембоШтраф: 8-6Броски: 31 (10+12+9) — 21 (4+9+8)

    «Коламбус» — «Монреаль» 5:1

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

    В составе победителей дубль оформил Каапо Какко. Еще по голу забили Эндрю Копп и Артемий Панарин. Для российского форварда эта шайба стала 22-й в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил все 28 бросков. Его признали первой звездой встречи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Какко — 6 (Гудроу, Миллер), 10:20 — 0:1. Какко — 7 (Хытил), 28:22 — 0:2. Панарин — 22 (Труба), 31:03 — 0:3. Копп — 18 (мен., п.в., Гудроу, Труба), 58:07 — 0:4Вратари: Сандстрем (57:44 — 58:07) — ГеоргиевШтраф: 20-18Броски: 28 (10+12+6) — 34 (13+13+8)

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 0:4

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес» 9:3

    В составе «Эвеланш» хет-трик сделал Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель забросили по две шайбы.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 9:3 (4:0, 2:2, 3:1)
    Голы: Обе-Кубель — 10 (Э. Джонсон, Байрам), 2:54 — 1:0. Ничушкин — 20 (Байрам, Лехконен), 3:33 — 2:0. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 10:15 — 3:0. Обе-Кубель — 11 (Ньюхук, Тэйвз), 10:56 — 4:0. Кемпе — 33 (Калиев, Стэчер), 21:43 — 4:1. Иафалло — 16 (Спенс, Лизотт), 30:40 — 4:2. Бураковски — 21 (Маккиннон), 33:05 — 5:2. Макар — 26 (бол., Маккиннон, Лехконен), 38:22 — 6:2. Маккиннон — 28 (Макар), 41:18 — 7:2. Ничушкин — 21 (Макар), 46:11 — 8:2. Маккиннон — 29 (Бураковски), 49:52 — 9:2. Дано — 23 (Спенс, Мур), 55:09 — 9:3Вратари: Кемпер — Куик (Петерсен, 10:15)Штраф: 4-4Броски: 35 (14+9+12) — 32 (8+16+8)

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес» 9:3
    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.18
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие