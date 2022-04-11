В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 11 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Оттава» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадская команда из Онтарио провела в чемпионате 71 встречу, в которой ей досталось 58 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она расположилась на седьмой позиции.

Апрельский отрезок регулярки «Оттава» начала максимально продуктивно, оформив три подряд победы. В первых играх месяца она дважды прихлопнула «Детройт» (5:2, 5:2).

После выноса «Ред Уингз» команда Ди Джея Смита отправилась в Квебек, где зарубилась с «Монреалем». В «Белл Центре» «сенаторы» оформили волевую победу (6:3).

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Следующий матч, прошедший в «Канадиен Тайер Центре», прервал серию «Оттавы». Соперником «Сенс» оказался «Нэшвилл» (2:3). В последнем поединке парни Смита в Нью-Йорке были разбиты «Рейнджерс» (1:5).

«Виннипег»

Коллектив из Манитобы, Канада, скатал в чемпионате 72 встречи и захватил 77 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он идет шестым, отставая от «Далласа» на 7 баллов.

В конце марта «Виннипегу» удалось провести небольшую серию без поражений, которая дошла до трех матчей. Обыграть «Джетс» успели «Коламбус» (4:3 ОТ), «Аризону» (2:1 ОТ) и «Баффало» (3:2 Б).

После визита в «КиБанк Центр» на команду Дэйва Лоури посыпались неудачи. С 1 по 9 апреля она уступила четырежды кряду. В первом матче «бомбардировщики» были разбиты «Торонто» (3:7).

Позже в «Канада Лайф Центре» «Виннипег» оставили без очков «Лос-Анджелес» (2:3) и «Детройт» (1:3). В последней игре парни Лоури сумели зацепить 1 балл в зарубе с «Колорадо» (4:5 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Оттавы» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3.70, ничья оценивается в 4.88, а победа «Виннипега» — в 1.85.

Прогноз

Несмотря на расклады букмекеров, «Оттаву» нельзя считать очевидным андердогом предстоящей встречи . В трех последних матчах из четырех «сенаторы» вынесли равных по силе соперников, а еще в одной — устроили добротный замес с «Нэшвиллом».

Учитывая, что к этой игре «Виннипег» подходит с 4-матчевой серией поражений, он едва ли может оставаться неприступным для «Сенс» оппонентом.

Ставка

В грядущем матче команда Смита способна зацепиться за очки. Наши прогноз и ставка — «Оттава» победит с форой 0 за 2.72.