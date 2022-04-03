В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ТД Гарден» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

Выйдя на лед в рамках 67 поединков, бостонцам удалось зацепить 89 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда занимает четвертое место и отстает от тройки лидеров всего на 1 очко.

В период с 19 по 26 марта «Бостон» затащил четыре подряд победы. Неплохая по результатам серия «Брюинз» стартовала в Канаде, где они переиграли «Виннипег» (4:2) и «Монреаль» (3:2 ОТ).

Коэффициенты матча Бостон — Коламбус 1 1.68 X 5.00 2 3.90 Ставка

Два следующих матча серии команда Брюса Кэссиди скатала в «ТД Гарден». Сперва хозяева прихлопнули «Тампу-Бэй» (3:2), а затем — разгромили «Айлендерс» (6:3).

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Прервалась цепочка побед «Бостона» 30 марта в противостоянии с «Торонто» (4:6). Зато в последней встрече «Брюинз» были безжалостны по отношению к «Нью-Джерси» (8:1).

«Коламбус»

Коллектив из Огайо провел в чемпионате 68 матчей, после которых на его счету оказались 69 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона «мундиры» опустились на шестое место.

Последний раз хоккеисты «Коламбуса» праздновали победу 19 марта. В тот день «Блю Джекетс» у себя дома зарубились с «Сент-Луисом» и оказались сильнее в беспощадном замесе (5:4).

В пяти следующих встречах «мундиры» проиграли. При этом трижды команда Брэда Ларсена уступила в основное время. В первой такой игре она была разбита «Питтсбургом» (1:5).

По одному баллу «Коламбусу» удалось зацепить в матчах с «Виннипегом» (3:4 ОТ) и «Миннесотой» (2:3). А в паре последних поединков ребята из Огайо дважды кряду слились «Айлендерс» (3:4, 2:5).

Коэффициенты

На победу «Бостона» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.73, ничья оценивается в 4.76, в победа «Коламбуса» — в 4.02.

Прогноз

В последних пяти матчах «Коламбус» проиграл. При этом трижды в ворота «Блю Джекетс» влетали минимум 3 шайбы . Пока у команды из Огайо катастрофа с игрой в обороне, бостонцы чувствуют себя прекрасно и дома могут грохнуть таких соперников.

Ставка

Не самый сильный оппонент станет для «Брюинз» отличной мишенью в «ТД Гарден». Наши прогноз и ставка — «Бостон» забьет в каждом периоде за 2.40.