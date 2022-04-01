НХЛ. «Питтсбургу» вырвал победу у «Миннесоты», «Бостон» разгромил «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 5:2

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Российские игроки гостей Владислав Гавриков и Егор Чинахов сделал по результативной передаче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Коламбус» — 5:2 (2:0, 0:2, 3:0) Голы: Ахо — 1 (Нельсон), 8:39 — 1:0. Вальстрем — 13 (Паризе, Барзал), 8:50 — 2:0. Бемстрем — 4 (Робинсон, Бин), 28:47 — 2:1. Дэнфорт — 6 (Гавриков, Чинахов), 30:26 — 2:2. Палмиери — 12 (Бэйли, Пелек), 43:16 — 3:2. Барзал — 13, 49:52 — 4:2. Пулок — 3 (п.в.), 59:03 — 5:2Вратари: Варламов — Мерзликинс (57:17 — 59:03)Штраф: 6-2Броски: 36 (14+10+12) — 32 (5+14+13)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус» 5:2

«Флорида» — «Чикаго» 4:0

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 37 бросков по своими воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Чикаго» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Барков — 30 (Форслинг, Верхэге), 18:24 — 1:0. Ломберг — 9 (Торнтон, Гудас), 27:23 — 2:0. Форслинг — 3 (Райнхарт, Марчмент), 31:46 — 3:0. Барков — 31 (бол., Юбердо, Райнхарт), 53:47 — 4:0Вратари: Бобровский — ДелиаШтраф: 6-6Броски: 44 (17+11+16) — 37 (11+16+10)

«Флорида» — «Чикаго» 4:0

«Торонто» — «Виннипег» 7:3

В составе победителей Илья Михеев забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард гостей Евгений Свечников завершил матч с показателем полезности «-1». «Торонто» победил в третьем матче подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 7:3 (1:2, 4:1, 2:0) Голы: Уилер — 12 (Сэнфорд), 3:19 — 0:1. Штястны — 18 (Элерс, Шайфли), 7:45 — 0:2. Джиордано — 7 (Михеев, Лильегрен), 15:03 — 1:2. Нюландер — 26 (бол., Мэттьюс, Марнер), 21:58 — 2:2. Элерс — 21 (бол., Моррисси, Шайфли), 23:45 — 2:3. Таварес — 23 (Дальстрем, Михеев), 24:08 — 3:3. Нюландер — 27 (бол., Марнер, Райлли), 28:40 — 4:3. Михеев — 15 (мен., Энгвалль, Холл), 33:55 — 5:3. Мэттьюс — 50 (п.в., Марнер), 57:54 — 6:3. Лильегрен — 2 (бол., Нюландер, Джиордано), 58:14 — 7:3Вратари: Челльгрен — Комри (56:46 — 57:54)Штраф: 23-39Броски: 38 (12+13+13) — 23 (8+5+10)

«Торонто» — «Виннипег» 7:3

«Бостон» — «Нью-Джерси» 8:1

Чешский нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк оформил ассистентский хет-трик. Дублем отметился Брэд Маршанд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нью-Джерси» — 8:1 (2:1, 6:0, 0:0) Голы: Грызлик — 4, 0:57 — 1:0. Хьюз — 25 (Хишир, Сиверсон), 11:02 — 1:1. Дебраск — 17 (Бержерон, Линдхольм), 16:09 — 2:1. Хаула — 10 (Пастрняк), 22:22 — 3:1. Маршан — 29 (Дебраск, Грызлик), 26:33 — 4:1. Бержерон — 19 (бол., Пастрняк, Макэвой), 29:01 — 5:1. Маршан — 30 (Райлли, Бержерон), 30:34 — 6:1. Маклаулин (Фредерик), 32:04 — 7:1. Холл — 16 (Пастрняк), 36:12 — 8:1Вратари: Ульмарк — Доус (Гиллис, 29:01)Штраф: 23-23Броски: 40 (12+16+12) — 26 (7+10+9)

«Бостон» — «Нью-Джерси» 8:1

«Каролина» — «Монреаль» 4:0

Дубль сделал Андрей Свечников, по голу забили Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Теперь на счету Свечникова 200 (86+114) очков в 270 матчах в НХЛ за карьеру.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Ахо — 31 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 3:48 — 1:0. Свечников — 26 (Слэвин, Доми), 19:48 — 2:0. Терявяйнен — 17 (Ахо, Деанджело), 23:43 — 3:0. Свечников — 27 (п.в., Слэвин), 58:15 — 4:0Вратари: Андерсен — Аллен (55:18 — 58:15)Штраф: 6-6Броски: 44 (16+26+2) — 32 (9+9+14)

«Каролина» — «Монреаль» 4:0

«Миннесота» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

Победную шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также в этой встрече он отметился голевой передачей. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Ракелль — 18 (Марино, Зукер), 1:06 — 0:1. Дамба — 7 (бол., Болди), 10:51 — 1:1. Гюнтцель — 32 (бол., Летанг, Малкин), 21:54 — 1:2. Ракелль — 19 (Кросби), 29:49 — 1:3. Годро — 10 (Фиала, Болди), 37:48 — 2:3. Капризов — 38 (Хартман, Сперджен), 41:02 — 3:3. Малкин — 17 (Раст, Марино), 63:57 — 3:4Вратари: Тэлбот — ДесмитШтраф: 10-8Броски: 31 (14+10+5+2) — 39 (9+16+7+7)

«Миннесота» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 4:2

Российский форвард «Шаркс» Александр Барабанов отметился одной голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) Голы: Ньюхук — 12 (Макдермид, Э. Джонсон), 21:54 — 1:0. Майер — 31 (Хертл, Барабанов), 32:09 — 1:1. Хелм — 6 (Ничушкин), 43:05 — 2:1. Бернс — 8 (Хертл), 46:29 — 2:2. Рантанен — 33 (бол., Кадри, Макар), 52:17 — 3:2. Бураковски — 19 (Э. Джонсон, Кадри), 55:16 — 4:2Вратари: Францоуз — КяхкененШтраф: 6-10Броски: 46 (16+12+18) — 27 (7+15+5)

«Колорадо» — «Сан-Хосе» 4:2

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:3 Б

Решающий буллит реализовал Лиас Андерссон. «Калгари» занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» — на четвертой строчке.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 2:3 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Иафалло — 15 (Кемпе, Эдлер), 21:05 — 0:1. Годро — 31 (бол., Ярнкрок, Хэнифин), 41:36 — 1:1. Гудбрэнсон — 6 (Монахэн, Лучич), 53:33 — 2:1. Арвидссон — 19 (Дано, Мяяття), 55:38 — 2:2Победный буллит: АндерссонВратари: Маркстрем — ПетерсенШтраф: 4-6Броски: 28 (7+11+10+0) — 32 (7+10+9+6)

«Калгари» — «Лос-Анджелес» 2:3 Б

«Анахайм» — «Даллас» 2:3 ОТ

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Даллас» — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: Сутер — 5 (бол., Сегин, Петерсон), 9:59 — 0:1. Драйсдейл — 4 (Хенрик, Кэррик), 39:20 — 1:1. Секера — 1, 55:51 — 1:2. Шаттенкирк — 8 (Вааканайнен, Терри), 56:39 — 2:2. Бенн — 18 (Хейсканен), 60:53 — 2:3Вратари: Гибсон — ЭттингерШтраф: 2-6Броски: 23 (4+6+12+1) — 35 (14+9+10+2)