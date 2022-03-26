В пятом матче серии 1/2 финала Запада СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 26 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Замес со «Спартаком» за выход в финал конференции начался для СКА с сенсационного унижения при своих болельщиках — 1:6. В этой игре питерцы не уступили соперникам по броскам в створ (25:25), зато реализация была ничтожной — 4%.

Исправлять ситуацию СКА принялся во второй игре, в которой одержал верх с минимальным преимуществом — 2:1. В очередном домашнем поединке процент реализации моментов увеличился в два раза — 8%.

Коэффициенты матча СКА — Спартак 1 1.58 X 4.70 2 4.90 Ставка

В Москве команду Романа Ротенберга также ждали сложные испытания. В одной встрече питерцы снова победили со скромной разницей — 2:1, а в следующем поединке — затащили нужный результат в овертайме (2:1 ОТ).

Все прогнозы на КХЛ

Перед замесом со «Спартаком» СКА четырежды кряду вынес «Динамо» Минск — 4:0. В регулярном чемпионате этот коллектив скатал 48 поединков, заработал 68 баллов и возглавил таблицу Запада.

«Спартак»

В Санкт-Петербург «Спартак» отправился в статусе явного андердога. Несмотря на букмекерские расклады, красно-белым удалось уничтожить соперников в их первом поединке — 6:1.

После крутого перформанса на старте «Спартак» вел себя чуточку скромнее. Во втором матче он снова помотал нервы хоккеистам СКА, однако поединок закончился поражением — 1:2.

С таким же счетом команда Бориса Миронова слилась на «Мегаспорт Арене» (1:2). В последнем на сегодня матче «гладиаторы» выглядели не менее достойно, вот только шайба Андрея Кузьменко в овертайме приговорила москвичей (1:2 ОТ).

В регулярном чемпионате «Спартак» поучаствовал в 48 матчах, в которых заработал 56 очков. В турнирной таблице Западной конференции он финишировал на седьмой позиции.

Коэффициенты

В пятом матче серии на победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.52, поставить на ничью можно за 4.80, а победа «Спартака» оценивается в 5.15.

Прогноз

С труднейшим выездом в Москву СКА справился отлично. После трех подряд побед у питерцев появился хороший шанс закончить серию на своем льду. Очевидно, что при поддержке родных трибун хозяева будут максимально цепко хвататься за эту возможность .

Ставка

Коллектив Ротенберга готов приговорить москвичей и отпраздновать дома выход в финал Запада. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТМ 5.5 за 2.25.