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    СКА завершит серию в «Ледовом»?

    СКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Спартак»
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    Эмиль Галимов
    В пятом матче серии 1/2 финала Запада СКА будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 26 марта. Начало встречи — в 17:30 мск. СКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 17:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    СКА

    Замес со «Спартаком» за выход в финал конференции начался для СКА с сенсационного унижения при своих болельщиках — 1:6. В этой игре питерцы не уступили соперникам по броскам в створ (25:25), зато реализация была ничтожной — 4%.

    Исправлять ситуацию СКА принялся во второй игре, в которой одержал верх с минимальным преимуществом — 2:1. В очередном домашнем поединке процент реализации моментов увеличился в два раза — 8%.

    Коэффициенты матча СКА — Спартак

  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    В Москве команду Романа Ротенберга также ждали сложные испытания. В одной встрече питерцы снова победили со скромной разницей — 2:1, а в следующем поединке — затащили нужный результат в овертайме (2:1 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед замесом со «Спартаком» СКА четырежды кряду вынес «Динамо» Минск — 4:0. В регулярном чемпионате этот коллектив скатал 48 поединков, заработал 68 баллов и возглавил таблицу Запада.

    «Спартак»

    В Санкт-Петербург «Спартак» отправился в статусе явного андердога. Несмотря на букмекерские расклады, красно-белым удалось уничтожить соперников в их первом поединке — 6:1.

    После крутого перформанса на старте «Спартак» вел себя чуточку скромнее. Во втором матче он снова помотал нервы хоккеистам СКА, однако поединок закончился поражением — 1:2.

    С таким же счетом команда Бориса Миронова слилась на «Мегаспорт Арене» (1:2). В последнем на сегодня матче «гладиаторы» выглядели не менее достойно, вот только шайба Андрея Кузьменко в овертайме приговорила москвичей (1:2 ОТ).

    В регулярном чемпионате «Спартак» поучаствовал в 48 матчах, в которых заработал 56 очков. В турнирной таблице Западной конференции он финишировал на седьмой позиции.

    Коэффициенты

    В пятом матче серии на победу СКА букмекеры дают коэффициент 1.52, поставить на ничью можно за 4.80, а победа «Спартака» оценивается в 5.15.

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    Прогноз

    С труднейшим выездом в Москву СКА справился отлично. После трех подряд побед у питерцев появился хороший шанс закончить серию на своем льду. Очевидно, что при поддержке родных трибун хозяева будут максимально цепко хвататься за эту возможность.

    Ставка

    Коллектив Ротенберга готов приговорить москвичей и отпраздновать дома выход в финал Запада. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТМ 5.5 за 2.25.

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    СКА — «Спартак»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на хоккей. СКА завершит серию в «Ледовом»?
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