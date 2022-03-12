ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио Почеттино«Почеттино не будет в Париже в следующем сезоне». ПСЖ снова ошибся с тренером «Барселона» — «Галатасарай»Турецкий автобус. «Галатасарай» прервал голевую серию «Барсы» Эдуард Трояновский Эдуард Трояновский: Каждый боксер стремится к тому, чтобы войти в историю и стать чемпионом мира
  • 16:47
    • «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем
  • 16:38
    • Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов
  • 16:12
    • «ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»
  • 16:02
    • Ришар Жуве завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 16:00
    • Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 15:56
    • Изменят критерии вручения «Золотого мяча»
  • 15:11
    • Семак поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Зенита» с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    «Динамо» способно закончить серию в Череповце?

    «Северсталь» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 12 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» в пятом матче с «Северсталью»
    В шестом матче серии 1/4 финала Запада «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 12 Марта 2022 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
    •

    «Северсталь»

    Для череповецкой команды серия с динамовцами стартовала самым удачным раскладом — «Северсталь» оформила две победы на «ВТБ Арене» (6:3, 4:3).

    Однако после бодрого дебюта в 1/4 финала Запада «сталь» неожиданно начала сбавлять темп. В первом поединке в «Ледовом дворце» хозяева потерпели поражение — 1:3.

    Коэффициенты матча Северсталь — Динамо

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    Грустью для команды Андрея Разина обернулся и второй матч в Череповце — 2:3 ОТ. С равенством в противостоянии «Северсталь» приехала в Москву, где была разгромлена — 2:5.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате череповчане провели 49 матчей и заработали 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции «сталь» оказалась на итоговом пятом месте.

    «Динамо» Москва

    Динамовцы не ожидали, что на старте замеса с «Северсталью» соперник будет вести себя нагло. В первой домашней игре столичный клуб уступил разгромно (3:6), а во второй — слился в результативной борьбе (3:4).

    После двух поражений дома «Динамо» Москва кинулось исправлять ситуацию в Череповце. В дебютной встрече в «Ледовом» сине-белые припечатали «сталь» со счетом 3:1. Для этого гостям хватило 31 броска в створ и 9.68% реализации.

    Напряженной получилась заруба в четвертой игре, в которой команда Алексея Кудашова стараниями Войнова вырвала победу в овертайме — 3:2 ОТ. В пятой встрече динамовцы без нервов разобрались с череповчанами — 5:2.

    В регулярном первенстве столичная команда приняла участие в 48 матчах, заработав при этом 64 балла. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на четвертом месте.

    Коэффициенты

    Зарядить на победу «Северстали» в шестом матче серии букмекеры предлагают за 2.82, на ничью они дают коэффициент 3.96, а на победу «Динамо» Москва — 2.22.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Динамовцам удалось перевернуть ход серии, благодаря чему они теперь максимально близки к полуфиналу конференций. Ради этой путевки москвичи готовы уничтожить «Северсталь», которая, как кажется, поплыла.

    Ставка

    В игре, рискующей стать последней, сине-белые не должны упускать шанс пройти дальше. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касаткина — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Корне — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Камбюр — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ивашко — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Динамо» способно закончить серию в Череповце?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры