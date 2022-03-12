В шестом матче серии 1/4 финала Запада «Северсталь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 12 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Для череповецкой команды серия с динамовцами стартовала самым удачным раскладом — «Северсталь» оформила две победы на «ВТБ Арене» (6:3, 4:3).

Однако после бодрого дебюта в 1/4 финала Запада «сталь» неожиданно начала сбавлять темп. В первом поединке в «Ледовом дворце» хозяева потерпели поражение — 1:3.

Коэффициенты матча Северсталь — Динамо 1 2.85 X 4.00 2 2.20 Ставка

Грустью для команды Андрея Разина обернулся и второй матч в Череповце — 2:3 ОТ. С равенством в противостоянии «Северсталь» приехала в Москву, где была разгромлена — 2:5.

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном чемпионате череповчане провели 49 матчей и заработали 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции «сталь» оказалась на итоговом пятом месте.

«Динамо» Москва

Динамовцы не ожидали, что на старте замеса с «Северсталью» соперник будет вести себя нагло. В первой домашней игре столичный клуб уступил разгромно (3:6), а во второй — слился в результативной борьбе (3:4).

После двух поражений дома «Динамо» Москва кинулось исправлять ситуацию в Череповце. В дебютной встрече в «Ледовом» сине-белые припечатали «сталь» со счетом 3:1. Для этого гостям хватило 31 броска в створ и 9.68% реализации.

Напряженной получилась заруба в четвертой игре, в которой команда Алексея Кудашова стараниями Войнова вырвала победу в овертайме — 3:2 ОТ. В пятой встрече динамовцы без нервов разобрались с череповчанами — 5:2.

В регулярном первенстве столичная команда приняла участие в 48 матчах, заработав при этом 64 балла. В турнирной таблице Западной конференции она оказалась на четвертом месте.

Коэффициенты

Зарядить на победу «Северстали» в шестом матче серии букмекеры предлагают за 2.82, на ничью они дают коэффициент 3.96, а на победу «Динамо» Москва — 2.22.

Прогноз

Динамовцам удалось перевернуть ход серии , благодаря чему они теперь максимально близки к полуфиналу конференций. Ради этой путевки москвичи готовы уничтожить «Северсталь», которая, как кажется, поплыла.

Ставка

В игре, рискующей стать последней, сине-белые не должны упускать шанс пройти дальше. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.22.