В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 10 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Затащить часть серии в Казани «Ак Барсу» не удалось. В первом матче казанцы не справились с гостями из Омска в овертайме — 1:2, а во второй встрече — были разгромлены — 2:5.

Переехав в Балашиху, «Ак Барс» провел очередной унылый матч, в котором уступил всухую — 0:2. В этой игре «коты» пробили в створ ворот «Авангарда» 43 раза, однако их моменты оказались бестолковыми.

Сократить разрыв в серии команде Дмитрия Квартальнова удалось в четвертом матче. Победу казанцы урвали в овертайме — 3:2 ОТ. Кагарлицкий затащил этот поединок.

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В регулярном чемпионате «Ак Барс» скатал 48 матчей, в которых заработал 66 очков. В турнирной таблице Восточной конференции он оказался на четвертом месте.

«Авангард»

Действующие обладатели Кубка Гагарина начали этот плей-офф раунд с трех побед. В первом поединке в Казани «Авангард» оформил нужный результат в овертайме — 2:1 ОТ. Финальную точку поставил Николай Прохоркин.

Второй матч на «Татнефть-Арене» «Авангард» провел спокойнее в плане итогового результата, накидав нужное количество голов после первого периода — 5:2. В следующем поединке «ястребы» оформили сухую победу — 2:0.

Затащить серию на ноль ребятам Боба Хартли не удалось. В четвертой встрече в Балашихе омичи слились в овертайме — 2:3. За час поединка «Авангард» нанес 22 броска в створ, показав 9.09% реализации.

В регулярном сезоне омская команда провела 47 матчей, в которых захватила 58 очков. В рейтинге Восточной конференции она оказалась пятой.

Коэффициенты

Победа «Ак Барса» в этой игре оценивается в 2.42, а победа «Авангарда» — в 2.64. На ничью букмекеры дают коэффициент 3.74.

Прогноз

В матче в Балашихе «ястребы» были близки к тому, чтобы закончить серию всухую, однако после осечки они намерены добить «Ак Барс» на его территории . За это парни Хартли и собираются биться на «Татнефть-Арене».

Ставка

Во встрече, которая может стать ключевой, на голы надеяться не стоит. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.00.