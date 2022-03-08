«Калгари»
Канадская банда из Альберты скатала 54 матча, в которых смогла взять 73 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она выбилась в лидеры, опередив ближайших конкурентов на 5+ пунктов.
После 10-матчевой победной серии «Калгари» пережил одно из крупнейших в текущем сезоне поражение. На чужой территории «огоньки» без шансов влетели «Ванкуверу» (1:7).
Коэффициенты матча Калгари — Эдмонтон
Забыв о встрече с «Кэнакс», подопечные Дэррила Саттера попробовали сформировать новую цепочку удачных поединков. Дважды «Флеймз» успели обыграть «Миннесоту» (7:3, 5:1).
Однако надолго «Калгари» не хватило. Уже в следующем матче «огоньки» уступили «Монреалю» (4:5 ОТ). Зато в последней игре парни Саттера одержали верх над «Колорадо» (4:3 ОТ).
«Эдмонтон»
Еще одна канадская команда, представляющая провинцию Альберта, провела в чемпионате 56 поединков и заработала 64 очка. В Тихоокеанском дивизионе она замыкает топ-4.
На данном этапе регулярки форма «Эдмонтона» вызывает сомнения. В пяти встречах из семи предыдущих «нефтяники» проиграли. Четырежды они не смогли набрать ни единого балла.
Потери очков «Ойлерз» допустили в поединках с «Миннесотой» (3:7) и «Тампой-Бэй» (3:5). А после победы над «Флоридой» (4:3) ребята Дэйва Типпетта влетели «Каролине» (1:2).
Еще одну победу «Эдмонтон» добыл в Пенсильвании, где разгромил «Филадельфию» (3:0). В двух последних матчах «Ойлерз» не смогли справиться ни с «Чикаго» (3:4 ОТ), ни с «Монреалем» (2:5).
Коэффициенты
Букмекеры видят победу «Калгари» за 2.08, на «Эдмонтон» они дают коэффициент 3.45, а на ничью — 4.20.
Прогноз
Пока «Флеймз» проводят мощный отрезок сезона,
Ставка
При родной публике команда Саттера должна спокойно разбираться с «Ойлерз», которых по-прежнему лихорадит. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит за 2.08.