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    Кто затащит дерби Альберты?

    «Калгари» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Эдмонтон»
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    Расмус Андерссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 8 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Марта 2022 года

    «Калгари»

    Канадская банда из Альберты скатала 54 матча, в которых смогла взять 73 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она выбилась в лидеры, опередив ближайших конкурентов на 5+ пунктов.

    После 10-матчевой победной серии «Калгари» пережил одно из крупнейших в текущем сезоне поражение. На чужой территории «огоньки» без шансов влетели «Ванкуверу» (1:7).

    Коэффициенты матча Калгари — Эдмонтон

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    Забыв о встрече с «Кэнакс», подопечные Дэррила Саттера попробовали сформировать новую цепочку удачных поединков. Дважды «Флеймз» успели обыграть «Миннесоту» (7:3, 5:1).

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    Однако надолго «Калгари» не хватило. Уже в следующем матче «огоньки» уступили «Монреалю» (4:5 ОТ). Зато в последней игре парни Саттера одержали верх над «Колорадо» (4:3 ОТ).

    «Эдмонтон»

    Еще одна канадская команда, представляющая провинцию Альберта, провела в чемпионате 56 поединков и заработала 64 очка. В Тихоокеанском дивизионе она замыкает топ-4.

    На данном этапе регулярки форма «Эдмонтона» вызывает сомнения. В пяти встречах из семи предыдущих «нефтяники» проиграли. Четырежды они не смогли набрать ни единого балла.

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    • Потери очков «Ойлерз» допустили в поединках с «Миннесотой» (3:7) и «Тампой-Бэй» (3:5). А после победы над «Флоридой» (4:3) ребята Дэйва Типпетта влетели «Каролине» (1:2).

    Еще одну победу «Эдмонтон» добыл в Пенсильвании, где разгромил «Филадельфию» (3:0). В двух последних матчах «Ойлерз» не смогли справиться ни с «Чикаго» (3:4 ОТ), ни с «Монреалем» (2:5).

    Коэффициенты

    Букмекеры видят победу «Калгари» за 2.08, на «Эдмонтон» они дают коэффициент 3.45, а на ничью — 4.20.

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    Прогноз

    Пока «Флеймз» проводят мощный отрезок сезона, «Эдмонтон» продолжает страдать из-за собственного расточительства. А для «Калгари» это хороший шанс нагнуть принципиальных соперников на своем льду.

    Ставка

    При родной публике команда Саттера должна спокойно разбираться с «Ойлерз», которых по-прежнему лихорадит. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит за 2.08.

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    «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на хоккей. Кто затащит дерби Альберты?
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