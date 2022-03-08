В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 8 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадская банда из Альберты скатала 54 матча, в которых смогла взять 73 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она выбилась в лидеры, опередив ближайших конкурентов на 5+ пунктов.

После 10-матчевой победной серии «Калгари» пережил одно из крупнейших в текущем сезоне поражение. На чужой территории «огоньки» без шансов влетели «Ванкуверу» (1:7).

Коэффициенты матча Калгари — Эдмонтон 1 2.05 X 4.60 2 2.90 Ставка

Забыв о встрече с «Кэнакс», подопечные Дэррила Саттера попробовали сформировать новую цепочку удачных поединков. Дважды «Флеймз» успели обыграть «Миннесоту» (7:3, 5:1).

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Однако надолго «Калгари» не хватило. Уже в следующем матче «огоньки» уступили «Монреалю» (4:5 ОТ). Зато в последней игре парни Саттера одержали верх над «Колорадо» (4:3 ОТ).

«Эдмонтон»

Еще одна канадская команда, представляющая провинцию Альберта, провела в чемпионате 56 поединков и заработала 64 очка. В Тихоокеанском дивизионе она замыкает топ-4.

На данном этапе регулярки форма «Эдмонтона» вызывает сомнения. В пяти встречах из семи предыдущих «нефтяники» проиграли. Четырежды они не смогли набрать ни единого балла.

Потери очков «Ойлерз» допустили в поединках с «Миннесотой» (3:7) и «Тампой-Бэй» (3:5). А после победы над «Флоридой» (4:3) ребята Дэйва Типпетта влетели «Каролине» (1:2).

Еще одну победу «Эдмонтон» добыл в Пенсильвании, где разгромил «Филадельфию» (3:0). В двух последних матчах «Ойлерз» не смогли справиться ни с «Чикаго» (3:4 ОТ), ни с «Монреалем» (2:5).

Коэффициенты

Букмекеры видят победу «Калгари» за 2.08, на «Эдмонтон» они дают коэффициент 3.45, а на ничью — 4.20.

Прогноз

Пока «Флеймз» проводят мощный отрезок сезона, «Эдмонтон» продолжает страдать из-за собственного расточительства . А для «Калгари» это хороший шанс нагнуть принципиальных соперников на своем льду.

Ставка

При родной публике команда Саттера должна спокойно разбираться с «Ойлерз», которых по-прежнему лихорадит. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит за 2.08.