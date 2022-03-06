НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сиэтл», Овечкин набрал три очка, семь баллов Шмальца помогли «Аризоне» одолеть «Оттаву»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис» 2:1

Победный гол забил Брок Нельсон. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 27 бросков и был признан второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Вальстрем — 11 (Пелек, Пулок), 6:36 — 1:0. Нельсон — 20 (бол., Добсон, Паризе), 21:04 — 2:0. Томас — 8, 57:08 — 2:1Вратари: Сорокин — Биннингтон (56:39 — 57:08, 57:55)Штраф: 13-15Броски: 20 (6+6+8) — 28 (8+5+15)

«Айлендерс» 11-е место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» — третий на «Западе».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис» 2:1

«Филадельфия» — «Чикаго» 4:3

В составе «Флайерз» дубль оформил Кэм Аткинсон, ассистентский хет-трик на счету Джоэля Фараби. У «Блэкхокс» дубль оформил Дилан Строум.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Чикаго» — 4:3 (1:0, 1:3, 2:0) Голы: Линдблом — 9 (Санхейм, Хэйс), 4:46 — 1:0. Дебринкэт — 31 (Тэйвз), 20:24 — 1:1. Строум — 10 (Кейн, Кубалик), 32:39 — 1:2. Аткинсон — 19 (Фараби), 35:28 — 2:2. Строум — 11, 38:02 — 2:3. Брассар — 5 (Аткинсон, Фараби), 43:09 — 3:3. Аткинсон — 20 (Фараби), 48:28 — 4:3Вратари: Джонс — Ланкинен (59:14)Штраф: 10-16Броски: 27 (12+7+8) — 29 (10+12+7)

«Филадельфия» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке Запада.

«Филадельфия» — «Чикаго» 4:3

«Аризона» — «Оттава» 8:5

В составе «Койотс» семь (2+5) очков набрал Ник Шмальц, по четыре очка у Шейна Гостисбехера и Клэйтона Келлера. У «Сенаторз» ассистентский хет-трик у Тома Шабо, на счету Никиты Зайцева результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Оттава» — 8:5 (2:0, 2:3, 4:2) Голы: Шмальц — 13 (бол., Гостисбеер), 4:10 — 1:0. Келлер — 22 (Гостисбеер, Шмальц), 13:53 — 2:0. Шмальц — 14, 22:50 — 3:0. Маччелли — 1 (Кессел, Гостисбеер), 32:35 — 4:0. Келли — 3 (Шабо, Зайцев), 33:54 — 4:1. Норрис — 19 (бол., Шабо, Штютцле), 35:11 — 4:2. Келли — 4 (К. Браун, Шабо), 36:06 — 4:3. Форментон — 12 (Штютцле, Годетт), 40:56 — 4:4. Пол — 10 (Холден, Сэнфорд), 41:53 — 4:5. Келлер — 23 (Шмальц), 44:07 — 5:5. Крауз — 15 (бол., Шмальц, Келлер), 46:57 — 6:5. Гостисбеер — 10 (Шмальц, Майо), 54:53 — 7:5. Майо — 4 (Келлер, Шмальц), 56:26 — 8:5Вратари: Уэджвуд — МюррейШтраф: 9-15Броски: 31 (10+10+11) — 46 (13+15+18)

«Аризона» занимает последнее место в Западной конференции, «Оттава» — на 14-й строчке Востока.

«Аризона» — «Оттава» 8:5

«Флорида» — «Детройт» 6:2

В составе «Партнерз» ассистентский хет-трик оформил Александр Барков, Сергей Бобровский отразил 22 броска, Антон Лунделль отметился дублем.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Детройт» — 6:2 (3:1, 3:0, 0:1) Голы: Марчмент — 13 (Уигар, Барков), 4:10 — 1:0. Фаббри — 16 (Декейсер, Линдстрем), 7:16 — 1:1. Дюклер — 21 (бол., Райнхарт, Барков), 11:00 — 2:1. Лунделл — 13 (бол., Беннетт, Монтур), 18:02 — 3:1. Беннетт — 24 (Юбердо, Уигар), 27:54 — 4:1. Карлссон — 3 (Верхэге, Барков), 31:01 — 5:1. Лунделл — 14 (Ватрано, Райнхарт), 36:13 — 6:1. Бертуцци — 24 (Велено), 54:46 — 6:2Вратари: Бобровский — Грайсс (Неделькович, 31:01)Штраф: 4-6Броски: 39 (16+10+13) — 24 (9+4+11)

«Флорида» занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» — на десятой строчке.

«Флорида» — «Детройт» 6:2

«Вашингтон» — «Сиэтл» 5:2

В составе «Кэпиталз» три (1+2) очка набрал Александр Овечкин, дубль оформил Конор Шири, в активе Евгения Кузнецова голевая передача. Голкипер Илья Самсонов провел всю игру на скамье запасных.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сиэтл» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Уилсон — 18 (Овечкин, Кузнецов), 11:30 — 1:0. Орлов — 9 (Дауд, Дженсен), 12:04 — 2:0. Донской — 2 (Шиэн, Олексяк), 16:56 — 2:1. Блэкуэлл — 7 (Эпплтон, Ларссон), 20:58 — 2:2. Шири — 13 (бол., Уилсон, Овечкин), 31:48 — 3:2. Овечкин — 34 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 40:47 — 4:2. Шири — 14 (п.в.), 57:50 — 5:2Вратари: Ванечек — Дриджер (13:50 — 14:20, 56:55 — 57:50)Штраф: 6-4Броски: 25 (6+13+6) — 31 (10+9+12)

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» — на предпоследней строчке Запада.

«Вашингтон» — «Сиэтл» 5:2

«Коламбус» — «Бостон» 4:5 Б

В составе «Блю Джэкетс» в основное время отличился Владислав Гавриков. Победный буллит у «Брюинз» реализовал Давид Пастрняк.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Бостон» — 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Дебраск — 14 (Маршан, Макэвой), 10:39 — 0:1. Нюквист — 14 (Дженнер, Лайне), 16:57 — 1:1. Гавриков — 3, 19:00 — 2:1. Хаула — 8 (Маршан), 21:51 — 2:2. Веренски — 9 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 34:28 — 3:2. Смит — 10 (Клифтон, Фолиньо), 44:40 — 3:3. Бержерон — 17 (бол., Холл, Пастрняк), 54:58 — 3:4. Ворачек — 3 (бол., Лайне, Керали), 59:57 — 4:4Победный буллит: ПастрнякВратари: Мерзликинс (65:00) — Суэймен (65:00)Штраф: 4-6Броски: 24 (6+8+9+1) — 32 (12+7+12+1)

«Коламбус» занимает девятое место в Восточной конференции, «Бостон» — на седьмой строчке.

«Коламбус» — «Бостон» 4:5 Б

«Торонто» — «Ванкувер» 4:6

Автором победной шайбы стал Алекс Чиассон, одним из ассистентов выступил Василий Подколзин. У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Остон Мэттьюс.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3) Голы: Миллер — 22 (Пирсон, Хэмоник), 7:48 — 0:1. Таварес — 18 (бол., Марнер, Райлли), 9:49 — 1:1. Хэмоник — 2 (Хант, Хорват), 19:30 — 1:2. Бесер — 16 (бол., Миллер, Хьюз), 24:12 — 1:3. Робертсон — 1 (Нюландер, Таварес), 25:33 — 2:3. Мэттьюс — 38, 28:52 — 3:3. Мэттьюс — 39 (Лильегрен, Бантинг), 32:06 — 4:3. Пирсон — 12 (Майерс, Бесер), 41:03 — 4:4. Чейссон — 6 (Хорват, Подколзин), 46:55 — 4:5. Мотт — 7 (п.в., Петтерссон, Экман-Ларссон), 59:40 — 4:6Вратари: Кэмпбелл (57:02 — 59:40) — ДемкоШтраф: 4-4Броски: 38 (10+12+16) — 29 (12+11+6)

«Торонто» занимает шестое место в Восточной конференции, «Ванкувер» — на десятой строчке Запада.

«Торонто» — «Ванкувер» 4:6

«Эдмонтон» — «Монреаль» 2:5

В составе «Канадиенс» три (1+2) очка набрал Ник Сузуки. Российский защитник Александр Романов результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Монреаль» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) Голы: Кофилд — 8, 10:58 — 0:1. Кейн — 8 (Драйзайтль), 11:20 — 1:1. Галлахер — 5 (бол., Сузуки, Уайдмэн), 19:21 — 1:2. Маклеод — 6 (Хаймэн, Бушар), 25:37 — 2:2. Сузуки — 13 (Уайдмэн, Кофилд), 30:17 — 2:3. Лехконен — 11 (мен., Кулак, Сузуки), 50:15 — 2:4. Хоффман — 12 (мен., Галлахер, Чиаро), 56:11 — 2:5Вратари: Смит — МонтембоШтраф: 8-8Броски: 30 (10+12+8) — 29 (9+10+10)

«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Эдмонтон» — на девятой строчке Запада.

«Эдмонтон» — «Монреаль» 2:5

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» 0:8

В составе «Предаторз» четыре (1+3) очка набрал Роман Йоси, четыре (2+2) очка у Майка Маккэррона, три (1+2) очка у Мэтта Лаффа и ассистентский хет-трик у Филлиппа Томасино, Яков Тренин забросил одну шайбу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 0:8 (0:2, 0:2, 0:4) Голы: Маккэррон — 3 (Томасино, Фаббро), 10:43 — 0:1. Дюшен — 26 (Йоси, Джохансен), 18:30 — 0:2. Лафф — 2 (Томасино, Йоси), 22:43 — 0:3. Лафф — 3 (Томасино, Маккэррон), 39:30 — 0:4. Дюшен — 27 (Форсберг, Экхольм), 44:43 — 0:5. Маккэррон — 4 (Лафф, Йоси), 46:07 — 0:6. Тренин — 13, 51:13 — 0:7. Гранлунд — 9 (бол., Маккэррон, Йоси), 53:06 — 0:8Вратари: Стэлок (Савченко, 46:07) — СаросШтраф: 22-20Броски: 20 (5+9+6) — 36 (11+15+10)

«Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» — на 13-й строчке.

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» 0:8

«Колорадо» — «Калгари» 3:4 ОТ