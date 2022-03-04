Во втором матче серии 1/4 финала Запада СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В дебютной игре в рамках Кубка Гагарина СКА грохнул «Динамо» Минск (8:3). В этой встрече был период, когда питерцы проигрывали, но затем хозяева в «Ледовом» перевернули ход поединка.

В первом матче серии СКА сумел пробить по воротам гостей 36 раз. При этом хоккеисты с Невы показали приличный процент реализации — 22.22%. Слабо питерцы выглядели в защите, отразив всего 80% чужих моментов.

Коэффициенты матча СКА — Динамо Минск 1 1.40 X 5.20 2 6.60 Ставка

В регулярном чемпионате СКА принял участие в 48 поединках, в которых затащил 68 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он оказался лидером.

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В рамках подготовки к плей-офф СКА выбил шесть побед в шести встречах. Обыграли питерцы «Сочи» (5:4 ОТ), «Адмирал» (8:0), снова «Сочи» (2:1), «Авто» (4:1, 4:2) и «Торпедо» (2:1 ОТ).

«Динамо» Минск

Белорусские парни в «Ледовом» провалили стартовый матч, уступив крупно (3:8). При этом первый период сложился для команды идеально — гости его затащили. Однако в дальнейшем их оборона посыпалась.

За час поединка в Питере «Динамо» Минск удалось нанести всего 15 бросков. Однако даже 20% реализации им не хватило, поскольку в защите «зубры» отразили всего 77.78% моментов.

В регулярном чемпионате подопечные Крэйга Вудкрофта провели 47 матчей и заработали 54 зачетных балла. В турнирной таблице Западной конференции белорусы оказались на восьмом месте.

В преддверии Кубка Гагарина «Динамо» Минск успело катнуть два контрольных поединка. В ходе товарняков парни Вудкрофта разгромили «Шахтер» Солигорск (5:1) и слились «Салавату Юлаеву» (3:6).

Коэффициенты

Во втором матче серии победу СКА оценивают в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Динамо» Минск — 6.65.

Прогноз

В стартовом матче плей-офф питерцы разгромили минских соперников в одну калитку. Разумеется, во втором поединке команда Ротенберга способна провернуть нечто подобное, поскольку сейчас она на голову выше оппонентов из Белоруссии .

Ставка

Во грядущей встрече этого противостояния хозяева вновь не будут гостеприимными. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.03.