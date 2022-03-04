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    Второй матч с «Динамо» Минск завершится легкой прогулкой для СКА?

    СКА — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

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    СКА
    Во втором матче серии 1/4 финала Запада СКА будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2022 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    СКА

    В дебютной игре в рамках Кубка Гагарина СКА грохнул «Динамо» Минск (8:3). В этой встрече был период, когда питерцы проигрывали, но затем хозяева в «Ледовом» перевернули ход поединка.

    В первом матче серии СКА сумел пробить по воротам гостей 36 раз. При этом хоккеисты с Невы показали приличный процент реализации — 22.22%. Слабо питерцы выглядели в защите, отразив всего 80% чужих моментов.

    Коэффициенты матча СКА — Динамо Минск

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    В регулярном чемпионате СКА принял участие в 48 поединках, в которых затащил 68 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он оказался лидером.

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    В рамках подготовки к плей-офф СКА выбил шесть побед в шести встречах. Обыграли питерцы «Сочи» (5:4 ОТ), «Адмирал» (8:0), снова «Сочи» (2:1), «Авто» (4:1, 4:2) и «Торпедо» (2:1 ОТ).

    «Динамо» Минск

    Белорусские парни в «Ледовом» провалили стартовый матч, уступив крупно (3:8). При этом первый период сложился для команды идеально — гости его затащили. Однако в дальнейшем их оборона посыпалась.

    За час поединка в Питере «Динамо» Минск удалось нанести всего 15 бросков. Однако даже 20% реализации им не хватило, поскольку в защите «зубры» отразили всего 77.78% моментов.

    В регулярном чемпионате подопечные Крэйга Вудкрофта провели 47 матчей и заработали 54 зачетных балла. В турнирной таблице Западной конференции белорусы оказались на восьмом месте.

    В преддверии Кубка Гагарина «Динамо» Минск успело катнуть два контрольных поединка. В ходе товарняков парни Вудкрофта разгромили «Шахтер» Солигорск (5:1) и слились «Салавату Юлаеву» (3:6).

    Коэффициенты

    Во втором матче серии победу СКА оценивают в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Динамо» Минск — 6.65.

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    Прогноз

    В стартовом матче плей-офф питерцы разгромили минских соперников в одну калитку. Разумеется, во втором поединке команда Ротенберга способна провернуть нечто подобное, поскольку сейчас она на голову выше оппонентов из Белоруссии.

    Ставка

    Во грядущей встрече этого противостояния хозяева вновь не будут гостеприимными. Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 4.5 за 2.03.

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    СКА — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на хоккей. Второй матч с «Динамо» Минск завершится легкой прогулкой для СКА?
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