Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ Канте стал героем матча«Челси» и без Лукаку показал «Лиллю» разницу в классе
  • 16:23
    • Источник: УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов из России
  • 16:37
    • Рублев пробился в полуфинал турнира в Дубае
  • 14:57
    • «Хаммарбю» отказался продавать игрока в «Локомотив» из-за военной операции РФ в Украине
  • 14:23
    • УЕФА собирает экстренное заседание Исполкома по ситуации с Россией и Украиной
  • 13:41
    • Конте: «Впервые в жизни я проиграл четыре матча из пяти. Возможно, я не так хорош для "Тоттенхэма"
  • 11:18
    • Чемпионат Украины по футболу приостановлен
    Все новости спорта

    «Сент-Луис» обыграет одного из аутсайдеров чемпионата?

    «Сент-Луис» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч НХЛ 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Баффало Сэйбрз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Баффало»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 26 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 26 Февраля 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 04:00 Баффало Баффало
  • НХЛ
    •

    «Сент-Луис»

    В 50 встречах регулярного первенства «музыканты» смогли взять 66 очков, что делает их вторыми в турнирной таблице Центрального дивизиона. От ближайших соседей снизу команда из Миссури оторвалась на 1+ балл.

    После паузы в чемпионате «Сент-Луис» успел скатать шесть поединков, в четырех из которых победил. Но в первом матче по возвращении на лед «Блюз» уступил «Нью-Джерси» (4:7).

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Баффало

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    В паре следующих встреч парни Крейга Беруби взяли 4 очка и забили суммарно 10 голов. Соперниками бригады из Миссури оказались «Чикаго» (5:1) и «Оттава» (5:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Второе поражение после отдыха «Сент-Луис» потерпел в противостоянии с «Монреалем» (2:3 ОТ). В двух последних на сегодня матчах команда Беруби взяла верх над «Торонто» (6:3) и «Филадельфией» (4:1).

    «Баффало»

    Хоккеисты из Буффало провели в чемпионате 52 встречи, в которых взяли всего 40 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда находится на седьмом месте.

    В стартовых двух поединках после паузы в НХЛ «Баффало» оформил две победы. В первом удачном для себя матче команда переиграла «Монреаль» (5:3). В следующей встрече «мечи» одержали верх над «Айлендерс» (6:3).

  • НХЛ. «Тампа» разгромила «Эдмонтон», «Колорадо» победил «Детройт»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 февраля
  • Сегодня

    • После матча с «островитянами» команда Дона Гранато потерпела четыре подряд поражения. В каждом поединке «Сэйбрз» позволили соперникам сделать разницу в 2+ шайбы.

    В «КиБанк Центре» «Баффало» не сумел справиться ни с «Оттавой» (1:3), ни с «Колорадо» (3:5). Покинув родную площадку, «Сэйбрз» были разгромлены «Коламбусом» (3:7) и «Монреалем» (0:4).

    Коэффициенты

    Затащить победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают за 1.66, на ничью они дают коэффициент 5.05, а на победу «Баффало» — 4.40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    Перед визитом в Миссури «Баффало» потерпел четыре подряд поражения, пропустив минимум три шайбы в каждом матче. Плохая форма «Сэйбрз» для «Сент-Луиса» станет отличным поводом оформить перед родной публикой результативную победу.

    Ставка

    На своем льду команда Беруби разнесет гостей из Буффало, закончив встречу «верхом». Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит + ТБ 4.5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Лацио — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.25
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Раннерс — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Маккаби Т-А — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  6.50
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Партизан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.17
  • Экспресс дня 24 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» обыграет одного из аутсайдеров чемпионата?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры