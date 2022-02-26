В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 26 февраля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 50 встречах регулярного первенства «музыканты» смогли взять 66 очков, что делает их вторыми в турнирной таблице Центрального дивизиона. От ближайших соседей снизу команда из Миссури оторвалась на 1+ балл.

После паузы в чемпионате «Сент-Луис» успел скатать шесть поединков, в четырех из которых победил. Но в первом матче по возвращении на лед «Блюз» уступил «Нью-Джерси» (4:7).

В паре следующих встреч парни Крейга Беруби взяли 4 очка и забили суммарно 10 голов. Соперниками бригады из Миссури оказались «Чикаго» (5:1) и «Оттава» (5:2).

Все прогнозы на НХЛ

Второе поражение после отдыха «Сент-Луис» потерпел в противостоянии с «Монреалем» (2:3 ОТ). В двух последних на сегодня матчах команда Беруби взяла верх над «Торонто» (6:3) и «Филадельфией» (4:1).

«Баффало»

Хоккеисты из Буффало провели в чемпионате 52 встречи, в которых взяли всего 40 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда находится на седьмом месте.

В стартовых двух поединках после паузы в НХЛ «Баффало» оформил две победы. В первом удачном для себя матче команда переиграла «Монреаль» (5:3). В следующей встрече «мечи» одержали верх над «Айлендерс» (6:3).

После матча с «островитянами» команда Дона Гранато потерпела четыре подряд поражения. В каждом поединке «Сэйбрз» позволили соперникам сделать разницу в 2+ шайбы.

В «КиБанк Центре» «Баффало» не сумел справиться ни с «Оттавой» (1:3), ни с «Колорадо» (3:5). Покинув родную площадку, «Сэйбрз» были разгромлены «Коламбусом» (3:7) и «Монреалем» (0:4).

Коэффициенты

Затащить победу «Сент-Луиса» букмекеры предлагают за 1.66, на ничью они дают коэффициент 5.05, а на победу «Баффало» — 4.40.

Прогноз

Перед визитом в Миссури «Баффало» потерпел четыре подряд поражения , пропустив минимум три шайбы в каждом матче. Плохая форма «Сэйбрз» для «Сент-Луиса» станет отличным поводом оформить перед родной публикой результативную победу.

Ставка

На своем льду команда Беруби разнесет гостей из Буффало, закончив встречу «верхом». Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит + ТБ 4.5 за 2.05.