В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В 46 поединках канадская бригада из Онтарио одержала 65 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она замыкает тройку лучших с отставанием в 5 баллов от первой позиции.

В период с 23 января по 8 февраля «Торонто» выбил шесть побед подряд. Цепочка успешных матчей «Мэйпл Лифс» стартовала с гостевой встречи с «Айлендерс» (3:1).

В пяти следующих поединках подопечные Шелдона Кифа одержали верх над «Анахаймом» (4:3 Б), «Детройтом» (7:4), «Нью-Джерси» (6:4, 7:1) и «Каролиной» (4:3 ОТ).

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В двух матчах из трех дальнейших «Торонто» остался без набранных баллов. Уступили парни Кифа «Калгари» (5:2) и «Ванкуверу» (3:2). В последнем поединке «листочки» уничтожили «Сиэтл» (6:2).

«Питтсбург»

В 50 матчах регулярки команда из Пенсильвании забрала себе 70 очков. В рейтинге Столичного дивизиона она занимает первую позицию, опережая на 3 балла конкурентов.

Перед передышкой в чемпионате «Питтсбург» пережил четыре кряду неудачи. В серии поражений «пингвины» уступили «Сиэтлу» (1:2 ОТ), «Детройту» (2:3 Б), «Лос-Анджелесу» (3:4) и «Вашингтону» (3:4 ОТ).

После отдыха «Питтсбург» вкатился в чемпионат с четырьмя победами. Первые два балла подопечные Майка Салливана затащили в противостоянии с «Бостоном» (4:3).

Далее в Канаде «Питтсбург» всухую переиграл «Оттаву» (2:0), а в Ньюарке — припечатал «Нью-Джерси» (4:2). Вернувшись на «PPG Paints-Арену», «Питтсбург» оформил победу над «Филадельфией» (5:4 ОТ).

Коэффициенты

Победа «Торонто» в этой игре оценивается в 2.23, победу «Питтсбурга» букмекеры видят за 2.75, а кэф на ничью — 4.68.

Прогноз

Матчи «Торонто» в текущем сезоне получаются яркими и результативными. В шести встречах из десяти предыдущих минимум 7 голов было забито в сумме .

В пятницу к «листочкам» в гости приедет еще одна «верховая» команда, способная устроить замес с большим количеством моментов и заброшенных шайб.

Ставка

В очной зарубе ни «Торонто», ни «Питтсбург» не пойдут на компромисс. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.08.