НХЛ. Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Нэшвилл», «Тампа» разгромила «Нью-Джерси»

«Баффало» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:3

В составе победителей дубль сделал Виктор Олофссон, у проигравших две шайбы на счету Кайла Палмьери. Голкипер островитян Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Айлендерс» — 6:3 (1:1, 2:1, 3:1) Голы: Окпосо — 10 (Фицджеральд, Икин), 10:53 — 1:0. Палмиери — 2 (Бовилье, Ахо), 12:06 — 1:1. Томпсон — 16 (мен., Козенс), 21:36 — 2:1. Ли — 13 (Хара, Барзал), 27:11 — 2:2. Так — 7 (бол., Кребс, Далин), 39:59 — 3:2. Палмиери — 3 (Ли, Добсон), 49:56 — 3:3. Олофссон — 6 (Кребс, Козенс), 57:05 — 4:3. Йокихарью — 3 (п.в., Так), 58:55 — 5:3. Олофссон — 7 (п.в., Козенс), 59:34 — 6:3Вратари: Токарски — Сорокин (57:52 — 58:55, 59:00 — 59:34)Штраф: 4-4Броски: 41 (12+17+12) — 33 (10+12+11)

«Баффало» — «Нью-Йорк Айлендерс» 6:3

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 3:6

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал одну голевую передачу и забросил одну шайбу. На счету Михаила Сергачева один ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:6 (2:1, 1:2, 0:3) Голы: Мерсер — 11 (Хьюз, Шарангович), 8:27 — 1:0. Марун — 8, 9:05 — 1:1. Шарангович — 10 (бол., Татар, Мерсер), 19:04 — 2:1. Хьюз — 14 (Мерсер), 21:48 — 3:1. Стэмкос — 23 (Кучеров, Рутта), 35:32 — 3:2. Киллорн — 16 (Сергачев, Хедман), 36:13 — 3:3. Хедман — 11 (Перри, Белльмар), 47:17 — 3:4. Кучеров — 7 (Пойнт), 49:14 — 3:5. Белльмар — 6 (Перри, Марун), 50:21 — 3:6Вратари: Гиллис (Доус, 50:21) — ВасилевскийШтраф: 22-16Броски: 25 (9+7+9) — 32 (4+14+14)

«Тампа» поднялась на первое место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» опустился на 14-ю строчку.

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 3:6

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 2:1 Б

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 бросок из 32 в основное и дополнительное время, а также сделал шесть сэйвов в серии буллитов.

«Рейнджерс» с 66 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 58 очками — на восьмой строчке.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» 2:1 Б

«Оттава» — «Сент-Луис» 2:5

В составе «Блюз» три (2+1) очка набрал Владимир Тарасенко, ассистентский хет-трик у Павла Бучневича, у Клима Костина ассист.

«Сент-Луис» с 61 очком занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» с 38 очками — на предпоследней строчке на «Востоке».

«Оттава» — «Сент-Луис» 2:5

«Питтсбург» — «Филадельфия» 5:4 ОТ

Победную шайбу забросил Крис Летанг. Форвард «Пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Сидни Кросби забил один гол, который стал 500-м для него за карьеру.

«Питтсбург» с 70 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 39 очками — на 13-й строчке.

«Питтсбург» — «Филадельфия» 5:4 ОТ

«Нэшвилл» — «Вашингтон» 1:4

В составе победителей дубль сделал Александр Овечкин, тем самым прервав свою безголевую серию, которая насчитывала шесть встреч. У российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) Голы: Снивли — 3 (Шири, Орлов), 4:17 — 0:1. Маккэррон — 2 (Йоси, Фаббро), 42:43 — 1:1. Дженсен — 4 (Хэтэуэй, Хагелин), 43:27 — 1:2. Овечкин — 30 (бол., Карлсон, Уилсон), 44:33 — 1:3. Овечкин — 31 (п.в.), 58:37 — 1:4Вратари: Сарос (56:32 — 58:37) — СамсоновШтраф: 8-4Броски: 34 (15+8+11) — 28 (10+10+8)

«Нэшвилл» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Вашингтон» идет седьмым на «Востоке».

«Нэшвилл» — «Вашингтон» 1:4

«Калгари» — «Коламбус» 6:2

В составе победителей три (1+2) очка набрал Элиас Линдхольм. Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу и закончил матч с коэффициентом полезности «+3».

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Коламбус» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) Голы: Гудбрэнсон — 3 (Лучич), 2:10 — 1:0. Линдхольм — 19, 16:30 — 2:0. Боквист — 9 (Лайне, Дженнер), 17:50 — 2:1. Ткачак — 22 (Годро, Линдхольм), 35:44 — 3:1. Дюбе — 5 (мен., Манджапане), 39:13 — 4:1. Ружичка — 4 (Льюис, Задоров), 46:39 — 5:1. Веренски — 7 (Нюквист, Керали), 48:08 — 5:2. Тоффоли — 10 (Годро, Линдхольм), 51:04 — 6:2Вратари: Владарж — МерзликинсШтраф: 2-4Броски: 41 (12+17+12) — 20 (12+4+4)

«Калгари» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Коламбус» — десятый на «Востоке».

«Калгари» — «Коламбус» 6:2

«Колорадо» — «Даллас» 1:4

Дубль оформил Джл Павелски. Также на его счету две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Даллас» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: Павелски — 20 (бол., Робертсон, Сегин), 18:24 — 0:1. Робертсон — 21 (Павелски, Хаканпяя), 24:26 — 0:2. Маккиннон — 10 (Макар, Ньюхук), 25:12 — 1:2. Павелски — 21 (бол., Сегин, Хинтц), 32:39 — 1:3. Сегин — 16 (п.в., Бенн, Павелски), 58:37 — 1:4Вратари: Францоуз (56:49 — 58:37) — ЭттингерШтраф: 6-8Броски: 47 (14+16+17) — 20 (7+7+6)

«Колорадо» занимает перове место в таблице Западной конференции. «Даллас» — девятый.

«Колорадо» — «Даллас» 1:4

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»