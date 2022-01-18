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    Каким получится дерби калифорнийских соперников?

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч НХЛ 18 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
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    Дрю Даути
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «САП Центре» 18 января. Начало встречи — в 00:00 мск. «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Января 2022 года

    «Сан-Хосе»

    В 39 играх клуб из Сан-Хосе собрал 42 очка. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он занимает четвертое место и отстает на 3 пункта от «Лос-Анджелеса».

    Новый год начался для «Сан-Хосе» с двух подряд поражений, в которых он успел пропустить суммарно 14 голов. Уступили «акулы» «Питтсбургу» (5:8) и «Детройту» (2:6).

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Лос-Анджелес

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
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    После зарубы с «крылышками» парни Боба Бугнера трижды сыграли нормально. В следующих матчах изумрудные разделались с «Баффало» (3:2), «Филадельфией» (3:2 ОТ), «Детройтом» (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    В поединке 14 января «Сан-Хосе» дома принимал «Рейнджерс». В «САП Центре» хозяев унизили (0:3). Достойнее «рыбы» провели встречу с «Питтсбургом», в которой слились только в овертайме (1:2 ОТ).

    «Лос-Анджелес»

    Еще одна команда из Калифорнии поучаствовала в 38 играх, захватив 45 баллов. В зачете Тихоокеанского дивизиона она идет второй и отстает от лидеров на 3 пункта.

    Последний раз без набранных очков «Лос-Анджелес» покинул площадку 7 января. В тот вечер «монархи» дома встретились с «Нэшвиллом», но с гостями из Теннесси ничего поделать не сумели (2:4).

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    • После игры с «Предс» подопечные Тодда Маклеллана оформили четыре подряд победы. Достойная серия «Кингз» стартовала с выноса «Детройта» на «Crypto.com Арене» (4:0).

    Еще в двух встречах на своей территории «Лос-Анджелес» припечатал «Рейнджерс» (3:1) и «Питтсбург» (6:2). В последней игре, прошедшей в Сиэтле, «короли» разделались с «Кракеном» (3:1).

    Коэффициенты

    Букмекеры оценивают победу «Сан-Хосе» в 2.56, коэффициент на успех «Лос-Анджелеса» — 2.43, а на ничейный результат — 4.46.

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    Прогноз

    Пока «короли» держат приличную форму, они способны вынести всех соперников из родного штата. «Сан-Хосе» в текущем сезоне является одним из прямых конкурентов «Кингз» в споре за плей-офф места. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы грохнуть «акул» на их территории.

    Ставка

    От встречи в «САП Центре» вполне резонно ждать «верха» (как в четырех предыдущих поединках), но при этом парни Маклеллана должны брать очки. Наши прогноз и ставка — «Лос-Анджелес» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.32.

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    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 18.01.2022. Прогнозы на хоккей. Каким получится дерби калифорнийских соперников?
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