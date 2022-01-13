В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 13 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославцы провели в регулярке 47 матчей, в которых заработали 55 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает седьмую позицию и опережает восьмой клуб на 1 балл.

Последние победы прилетели в копилку «Локомотива» на Дальнем Востоке. Во Владивостоке «железнодорожники» разгромили «Адмирал» (3:0), а в Хабаровске — припечатали «Амур» (4:2).

После упомянутых матчей подопечные Игоря Никитина больше не выигрывали. Четыре следующих встречи завершились турнирными потерями. При этом трижды ярославцы пропускали по 3+ шайбы.

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На «Арене-2000» «Локомотив» оказался слабее «Салавата Юлаева» (2:4) и московского «Динамо» (1:2). Позже на чужой территории парни Никитина не справились с «Трактором» (3:4 ОТ) и «Металлургом» Мг (1:3).

«Ак Барс»

Казанская банда скатала 48 поединков и завоевала 66 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она заняла третье место и вышла в плей-офф.

Пять предыдущих матчей «Ак Барс» провел в разъездах. В гостевом турне «коты» оформили четыре победы. В конце ушедшего года они поиздевались над «Автомобилистом» на «Уралец-Арене» (5:1).

После визита в Екатеринбург подопечные Дмитрия Квартальнова сгоняли в Новосибирск, где грохнули «Сибирь» (6:2). Далее в Хабаровске казанцы перебили «Амур» в серии буллитов (2:1 Б).

Вторая встреча на Дальнем Востоке оказалась для «Ак Барса» неудачной. На «Фетисов-Арене» его обломал «Адмирал» (2:4). В последнем матче «коты» прихлопнули СКА в «Ледовом» (3:1).

Коэффициенты

Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.29, коэффициент на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.72.

Прогноз

Перед встречей казанцами «Локомотив» провел не лучшую серию, проиграв в четырех поединках. «Ак Барс», который зимой солидно прибавил, готов разнести ярославцев и оставить их с нулем баллов в родных стенах.

Ставка

Ребята Квартальнова затащат очередные очки и еще надежнее закрепятся в топ-3 на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в матче за 2.03.