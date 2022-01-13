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    «Локомотив» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 13 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ак Барс»
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    Данис Зарипов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене-2000» 13 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 13 Января 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч Локомотив — Ак Барс

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославцы провели в регулярке 47 матчей, в которых заработали 55 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает седьмую позицию и опережает восьмой клуб на 1 балл.

    Последние победы прилетели в копилку «Локомотива» на Дальнем Востоке. Во Владивостоке «железнодорожники» разгромили «Адмирал» (3:0), а в Хабаровске — припечатали «Амур» (4:2).

    После упомянутых матчей подопечные Игоря Никитина больше не выигрывали. Четыре следующих встречи завершились турнирными потерями. При этом трижды ярославцы пропускали по 3+ шайбы.

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    На «Арене-2000» «Локомотив» оказался слабее «Салавата Юлаева» (2:4) и московского «Динамо» (1:2). Позже на чужой территории парни Никитина не справились с «Трактором» (3:4 ОТ) и «Металлургом» Мг (1:3).

    «Ак Барс»

    Казанская банда скатала 48 поединков и завоевала 66 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она заняла третье место и вышла в плей-офф.

    Пять предыдущих матчей «Ак Барс» провел в разъездах. В гостевом турне «коты» оформили четыре победы. В конце ушедшего года они поиздевались над «Автомобилистом» на «Уралец-Арене» (5:1).

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    • После визита в Екатеринбург подопечные Дмитрия Квартальнова сгоняли в Новосибирск, где грохнули «Сибирь» (6:2). Далее в Хабаровске казанцы перебили «Амур» в серии буллитов (2:1 Б).

    Вторая встреча на Дальнем Востоке оказалась для «Ак Барса» неудачной. На «Фетисов-Арене» его обломал «Адмирал» (2:4). В последнем матче «коты» прихлопнули СКА в «Ледовом» (3:1).

    Коэффициенты

    Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.29, коэффициент на ничью — 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.72.

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    Прогноз

    Перед встречей казанцами «Локомотив» провел не лучшую серию, проиграв в четырех поединках. «Ак Барс», который зимой солидно прибавил, готов разнести ярославцев и оставить их с нулем баллов в родных стенах.

    Ставка

    Ребята Квартальнова затащат очередные очки и еще надежнее закрепятся в топ-3 на Востоке. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит в матче за 2.03.

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    «Локомотив» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» оставит «Локо» без очков на «Арене-2000»?
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