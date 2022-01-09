В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 9 января. Начало встречи — в 18:00 мск. «Динамо» Москва — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Динамовцы скатали 46 матчей, в которых захватили 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции они расположились на втором месте, но успели отстать от первого клуба на 3 пункта.

Последний раз «Динамо» Москва собирало столичную публику на свой домашний матч 25 декабря. Тогда в «ВТБ Арене» хозяева намучились с «Торпедо», но оформили над нижегородцами победу (6:3).

После игры с «Торпедо» подопечные Алексея Кудашова четырежды вышли на лед на чужих площадках. Дважды динамовцы брали очки, а еще пару раз — остались с пустыми карманами.

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В конце прошлого года «Динамо» Москва завоевало победу над ЦСКА (4:3), а затем уступило «Северстали» (2:4). В начале января сине-белые успели прихлопнуть «Локо» (2:1) и крупно отлететь во встрече с «Йокеритом» (1:5).

«Нефтехимик»

Нижнекамская бригада провела 47 поединков, в которых захватила 48 баллов. В Восточной конференции она забронировала седьмое место, опередив на 2 очка «Барыс».

На встречу 12 декабря «Нефтехимик» отправился в Казахстан, где переиграл «Барыс» (3:1) и прервал 6-матчевую серию поражений. После зарубы в Нур-Султане «нефтяников» ждало путешествие на Дальний Восток.

Дважды подопечные Олега Леонтьева обидели «Амур» (3:1, 5:4 ОТ), а паре матчей с «Адмиралом» нижнекамцы уступили (2:3 Б) и оформили победу (4:2). Последнюю встречу 2021-го «волки» провели в Новосибирске, где не слились «Сибири» (2:3 ОТ).

В начале этого года «Нефтехимик» на своем льду оформил победу над «Торпедо» (2:1). Покинув родные стены, парни Леонтьева потеряли очки во встречах с ЦСКА (1:2 ОТ) и «Сочи» (1:4).

Коэффициенты

Поставить на победу московского «Динамо» можно за 1.54, ничью букмекеры оценивают в 5.00, а победу «Нефтехимика» — в 4.86.

Прогноз

Перед гостевой серией «Динамо» дважды победило на своей территории, забросив суммарно 13 шайб. Тогда сине-белые сыграли с соперниками уровня «Нефтехимика», который в столице также отлетит с крупным счетом.

Ставка

В домашнем поединке команда Кудашова легко справится с нижнекамцами и завершит встречу разгромом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 2.03.