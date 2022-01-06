В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 6 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

После 31 игры в копилке клуба из Онтарио имеется 44 очка, благодаря чему он окопался на третьем месте в Атлантическом дивизионе, оторвавшись от ближайшего преследователя на 10 пунктов.

Незадолго до приостановки чемпионата «Торонто» потерпел три поражения в шести матчах. Сперва турнирные потери «листочки» пережили в играх с «Миннесотой» (3:4 Б) и «Виннипегом» (3:6).

После встречи с «Джетс» парни Шелдона Кифа прихлопнули «Коламбус» (5:4), а затем оказались слабее «Тампы» (3:5). В остальных матчах «Мэйпл Лифс» и выигрывали, и накидывали соперникам полную сетку.

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Дома «Торонто» перебил по голам «Чикаго» (5:4). Затем состоялся рабочий визит в Альберту, где команда Кифа разнесла «Эдмонтон» (5:1). А в первой игре 2022-го «Мэйпл Лифс» уничтожили «Оттаву» (6:0).

«Эдмонтон»

Канадский клуб из Альберты провел в чемпионате 33 игры и захватил 38 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона он идет четвертым с отрывом от пятой команды в 1 балл.

После победы над «Сиэтлом» 19 декабря (5:3) «Эдмонтону» больше ни разу не удалось кому-либо навредить. В четырех дальнейших матчах «Ойлерз» проиграли, а в трех — получили в свои ворота по 4+ шайбы.

Первая осечка команды Дэйва Типпетта случилась в Миссури, где канадцы слились «Сент-Луису» (2:4), а вторая потеря была в Ньюарке. В «Пруденшал Центре» «нефтяники» не справились с «Нью-Джерси» (5:6 ОТ).

Казалось бы, исправить ситуацию можно было в Нью-Йорке, но в зарубе с «Айлендерс» «Эдмонтон» также оказался слабее (2:3 ОТ). Не остановили парни Типпета и «Рейнджерс» (1:4).

Коэффициенты

На «Торонто» в этой игре можно поставить за 2.02, ничья оценивается букмекерами в 4.68, а победа «Эдмонтона» — в 3.14.

Прогноз

«Ойлерз» продолжают терпеть неудачи, а «Торонто» в это же время выносит соперников, забивая им по 5+ голов . «Мэйпл Лифс» удалось закрепиться в топ-3 своего дивизиона, а к «Эдмонтону» в таблице подбираются конкуренты.

Ставка

В матче с гостями из Альберты «листья» возьмут третью подряд победу, безвыигрышная серия «Ойлерз» дойдет до пяти поединков. Наши прогноз и ставка — «Торонто» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.13.