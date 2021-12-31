В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «САП Центре» 31 декабря. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В 31 встрече клуб из Калифорнии сумел забрать 33 очка,. Это делает его пятым в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. От плей-офф позиций «Шаркс» отделяют всего 3 балла.

Шесть последних матчей «Сан-Хосе» провел при родных зрителях. Но только в трех поединках в «САП Центре» изумрудным удалось победить.

В первой успешной домашней игре «Шаркс» оказались сильнее «Калгари» (5:3). После матча с «Флеймз» подопечные Боба Бугнера пережили крупное поражение от «Миннесоты» (2:5).

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Еще одну победу «Сан-Хосе» сумел цапнуть в дуэли с «Далласом» (2:1), после которой «акулы» проиграли «Сиэтлу» (1:3) и «Ванкуверу» (2:5). Отдохнув во время паузы в НХЛ, «Шаркс» устроили смертельное месиво с «Аризоной» и вырвали у «Йотис» очки (8:7 Б).

«Филадельфия»

Парни из Пенсильвании провели 30 поединков, в которых на их счет прилетел 31 балл. Сегодня этого достаточно для пятой строчки в Столичном дивизионе. Четвертый «Питтсбург» находится на расстоянии в 8 очков.

В игре 11 декабря «Филадельфия» отпраздновала победу над «Вегасом» (4:3), прекратившую 10-матчевую безвыигрышную серию «Флайерз».

Еще в четырех поединках из пяти парни Майка Йео также были сильнее конкурентов. После зарубы с «Голден Найтс» оранжевые успели прихлопнуть «Аризону» (5:3) и «Нью-Джерси» (6:1).

Ненадолго серия побед «Флайерз» взяла паузу, это произошло во встрече с «Монреалем» (2:3 Б). В паре следующих поединков «Филадельфия» обыграла «Оттаву» (4:3 ОТ) и «Сиэтл» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

Победу «Сан-Хосе» букмекеры видят за 2.26, а на «Филадельфию» коэффициент жирнее — 2.74. Ничейный исход оценивается в 4.56.

Прогноз

При новом тренере «Филадельфия» оформила пять побед в шести последних поединках. Команда Майка Йео сейчас хорошо справляется с равными или более слабыми соперниками. И во встрече с вымотанным после зарубы с «Аризоной» «Сан-Хосе» у «Флайерз» все получится.

Ставка