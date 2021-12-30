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    НХЛ. Проворов принес «Филадельфии» победу над «Сиэтлом», Тарасенко набрал 1+2 очков

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    «Баффало» — «Нью-Джерси» 3:4

    «Нью-Джерси» одержал важную победу, которая позволила команде прервать неудачную серию из 6 матчей.

    У «Баффало» это уже вторая неудача подряд. Команда идет на 13 строчке в Восточной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Нью-Джерси» — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
    Голы: Хэмилтон — 7 (бол., Хьюз, Хишир), 4:43 — 0:1. Братт — 9 (Суббан, Хьюз), 11:48 — 0:2. Томпсон — 11 (Так, Далин), 20:33 — 1:2. Томпсон — 12 (Далин), 23:17 — 2:2. Хьюз — 6 (Шарангович, Братт), 44:28 — 2:3. Шарангович — 5 (Смит, Братт), 46:50 — 2:4. Проу — 1 (Олофссон, Пысик), 54:38 — 3:4Вратари: Луукконен (58:18 — 59:31, 59:38) — БлэквудШтраф: 19 — 7Броски: 22 (3+10+9) — 42 (11+18+13)

    «Баффало» — «Нью-Джерси»

    «Вашингтон» — «Нэшвилл» 5:3

    «Нэшвилл» прервал свою 7-матчевую серию побед. Евгений Кузнецов оформил победную шайбу.

    У Овечкина результативная передача, у Орлова — две. Самсонов отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

    В составе проигравших россиянин Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 5:3 (3:0, 0:3, 2:0)
    Голы: Эллер — 6 (Карлсон, Овечкин), 3:15 — 1:0. Карлсон — 7 (Бэкстрем, Орлов), 13:11 — 2:0. Дауд — 4 (Хагелин, Кемпни), 18:52 — 3:0. Тренин — 6 (Жанно, Фаббро), 21:23 — 3:1. Канин — 5 (мен., Толванен, Харпур), 27:03 — 3:2. Форсберг — 14 (мен., Фаббро, Гранлунд), 27:38 — 3:3. Кузнецов — 10 (Оши, Карлсон), 54:24 — 4:3. Хагелин — 2 (бол., п.в., Орлов, Карлсон), 58:57 — 5:3Вратари: Самсонов — Сарос (57:37 — 58:14, 58:50 — 58:57)Штраф: 27 — 41Броски: 37 (11+11+15) — 20 (6+8+6)

    «Вашингтон» — «Нэшвилл»

    «Флорида» — «Рейнджерс» 4:3

    «Флорида» одержала первую победу за 4 поединка. Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

    У «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и ассистом, став третьей звездой поединка. Игорь Шестеркин отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
    Панарин — 10 (Строум, Труба), 11:08 — 0:1. Лунделл — 6 (Форслинг, Ломберг), 25:09 — 1:1. Зибанежад — 8 (Панарин, Хайек), 32:43 — 1:2. Уигар — 1 (Луостаринен, Марчмент), 45:56 — 2:2. Верхэге — 8 (Гудас, Форслинг), 50:31 — 3:2. Дюклер — 10 (Беннетт), 54:40 — 4:2. Крайдер — 19 (Какко, Зибанежад), 59:15 — 4:3. Панарин — 10 (Строум, Труба), 11:08 — 0:1. Лунделл — 6 (Форслинг, Ломберг), 25:09 — 1:1. Зибанежад — 8 (Панарин, Хайек), 32:43 — 1:2. Уигар — 1 (Луостаринен, Марчмент), 45:56 — 2:2. Верхэге — 8 (Гудас, Форслинг), 50:31 — 3:2. Дюклер — 10 (Беннетт), 54:40 — 4:2. Крайдер — 19 (Какко, Зибанежад), 59:15 — 4:3Вратари: Бобровский — Шестеркин (57:04 — 57:29, 57:58 — 59:15, 59:26)Штраф: 6 — 6Броски: 32 (12+7+13) — 33 (15+8+10)

    «Флорида» — «Рейнджерс»

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» 4:2

    Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

    После победы «Блюз» занимают 2 место в Западной конференции с 41 очком на счету.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Томас — 3 (Тарасенко, Кайру), 4:03 — 1:0. Кайру — 10 (Тарасенко, Крюг), 6:59 — 2:0. Драйзайтль — 24 (Ямамото, Куккук), 7:31 — 2:1. Бушар — 6 (Макдэвид), 31:49 — 2:2. Тарасенко — 13 (Кайру, Фолк), 35:46 — 3:2. Саад — 12 (бол., Перрон, Крюг), 40:16 — 4:2Вратари: Биннингтон — Смит (56:47 — 59:44)Штраф: 2 — 8Броски: 33 (15+8+10) — 28 (10+11+7)

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон»

    «Сиэтл» — «Филадельфия» 2:3 ОТ

    «Филадельфия» избежала поражения. Благодаря дублю Джеймса ван Римсдайка команда перевела матч в овертайм.

    В дополнительное время победную шайбу у «Флайерз» забросил россиянин Иван Проворов. Защитник получил первую звезду матч.

    В составе «Сиэтла» по шайбе забросили Янни Гурд и Джереми Лозон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сиэтл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: ван Римсдайк — 6 (бол., Жиру, Конекны), 4:44 — 0:1. Гурд — 7 (бол., Соуси, Гики), 12:46 — 1:1. Лозон — 1 (Ларссон, Ярнкрок), 54:32 — 2:1. ван Римсдайк — 7 (Санхейм, Ристолайнен), 54:47 — 2:2. Проворов — 3 (Хэйс), 62:14 — 2:3Вратари: Грубауэр — ДжонсШтраф: 6 — 6Броски: 36 (12+11+9+4) — 22 (6+5+10+1)

    «Анахайм» — «Ванкувер» 1:2 ОТ

    «Ванкувер» одержал волевую победу благодаря шайбам Таннера Пирсона и Джей Ти Миллера. Счет в матче открыл Сэм Кэррик.

    У «Ванкувера» 32 очка и 13 место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» с 41 баллом занимает третью место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Ванкувер» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кэррик — 7 (Делорье, Линдхольм), 16:26 — 1:0. Пирсон — 5 (Хьюз, Миллер), 41:21 — 1:1. Миллер — 11, 60:26 — 1:2Вратари: Гибсон — ДемкоШтраф: 4 — 8Броски: 23 (8+8+7+0) — 37 (8+15+13+1)

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