НХЛ. Проворов принес «Филадельфии» победу над «Сиэтлом», Тарасенко набрал 1+2 очков

«Нью-Джерси» одержал важную победу, которая позволила команде прервать неудачную серию из 6 матчей.

У «Баффало» это уже вторая неудача подряд. Команда идет на 13 строчке в Восточной конференции.

«Нэшвилл» прервал свою 7-матчевую серию побед. Евгений Кузнецов оформил победную шайбу.

У Овечкина результативная передача, у Орлова — две. Самсонов отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

В составе проигравших россиянин Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.

«Флорида» одержала первую победу за 4 поединка. Сергей Бобровский сделал 30 сейвов.

У «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом и ассистом, став третьей звездой поединка. Игорь Шестеркин отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

После победы «Блюз» занимают 2 место в Западной конференции с 41 очком на счету.

«Филадельфия» избежала поражения. Благодаря дублю Джеймса ван Римсдайка команда перевела матч в овертайм.

В дополнительное время победную шайбу у «Флайерз» забросил россиянин Иван Проворов. Защитник получил первую звезду матч.

В составе «Сиэтла» по шайбе забросили Янни Гурд и Джереми Лозон.

