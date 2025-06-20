«Фламенго» — «Челси» 3:1. Онлайн, прямая трансляция

На стадионе в Филадельфии «Фламенго» продолжил свой идеальный путь по Клубному Чемпионату Мира. Абсолютно по делу обыграли «Челси» и почти гарантировали себе первое место в группе D. Следить за ходом матча можно было с нашим онлайном.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа D Фламенго — Челси 3:1 Голы: 0:1 Педру Нету (13'), 1:1 Bruno Henrique Pinto (62'), 2:1 Данило (65'), 3:1 Wallace Yan (83') Фламенго: Данило, Айртон Лукас, Эрик Пульгар, Жоржиньо, Жерсон (Wallace Yan, 82'), Гонсало Плата (Педро Родригес, 90'), Луис Араужо (Мишаэл, 90'), Agustin Rossi, Wesley Franca (Гильермо Варела, 82'), Leo Pereira, Хиорхьян де Арраскаета (Bruno Henrique Pinto, 56') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Ромео Лавиа, 64'), Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Мало Гюсто, Энцо Фернандес (Марк Гиу, 82'), Коул Палмер (Чуквунонсо Мадуэке, 82'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Лиам Дилап (Николас Джексон, 64'), Педру Нету Предупреждения: Мойсес Кайседо (11'), Педру Нету (23'), Лиам Дилап (45 + 2'), Жерсон (74'), Эрик Пульгар (86'), Гонсало Плата (90 + 2') Удаление: Николас Джексон (68')

Ход игры

90+7' Всё, матч окончен! Фламенго уверенно обыграл Челси, который с 68-й минуты остался в меньшинстве из-за удаления Джексона. Южноамериканские команды продолжают удивлять!

90+5' Удар Нету заблокирован! Педро его накрыл.

90+4' Айртон не пустил Мадуэке в штрафную, очень качественный матч проводит бразилец.

90+3' Мадуэке упал в штрафной рядом с двумя соперниками, пенальти не будет.

90+2' Педро и Мишаэль выходят вместо Луиса Араужо и Платы, который только что получил жёлтую за то, что долго покидал поле.

90+1' Легко справился с подачей с угла поля Росси.

90 Добавлено 7 минут.

90' Угловой заработал Челси после штрафного! Нету пробил, у Гиу не получилось добивание.

89' Ещё один штрафной заработал Кайседо, ещё ближе к воротам. Снова фолил Пулгар.

87' Выше ворот пробил Мадуэке со штрафного.

85' Пулгар получает жёлтую карточку, грубо сбил Кайседо у своей штрафной.

83' ГОООООООООООООЛ! Ещё один забил Фламенго! Только вышел на поле Уоллес Ян и сразу забил! Подловил отскок после удара Платы — и с нескольких метров переиграл Санчеса! 3:1!

83' У Челси тоже замена: Палмер и Фернандес уходят, вместо них — Мадуэке и Гиу.

82' Варела и Уоллес Ян выходят на поле вместо Жерсона и Уэсли.

81' Энцо бьёт выше после подачи Палмера со штрафного!

78' Жерсон буквально пару метров не добежал до мяча после передачи Айртона из глубины, Санчес успел выйти.

76' Игра возобновлена.

74' Перерыв на водопой объявлен, всё по расписанию.

71' Палмер получил мяч в штрафной, но не успел с ним ничего сделать, быстро накрыли защитники Фламенго.

68' Джексон удалён с поля! Николас в свой день рождения вышел на поле и почти сразу отметился ударом прямой ногой в голеностоп Айртона! Челси останется вдесятером.

65' ГОООООООООООЛ! Фламенго выходит вперёд! Бруно Энрике на этот раз сам скинул головой после подачи с угла поля, а Данило вонзил мяч в сетку! 2:1!

64' Джексон и Лавия выходят в составе Челси вместо Делапа и Джеймса.

62' ГОООООООООООЛ! Ничья! Бруно Энрике замкнул скидку от Платы на дальней штанге, подкараулив ошибку Санчеса! 1:1!

61' Санчес тащит! Плата пробил с линии штрафной прямо по центру ворот под перекладину — испанский кипер справился!

60' Палмер достаточно жёстко получил по ногам от Айртона в центре поля, обошлось без травмы.

57' Чуть в свои ворота не забил Перейра! Санчес от своих ворот сделал передачу — и чуть не убежал Делап 1 на 1, Перейра перебросил своего же вратаря, но в ворота не попал.

56' Бруно Энрике выходит на поле вместо де Арраскаэты.

Фламенго — Челси globallookpress.com

54' Спасает команду Джеймс! Жерсон воспользовался ошибкой защитников Челси, обыграл одного в штрафной, но его удар с правой заблокировал Рис!

52' Кукурелья привёз угловой, но снова не получился розыгрыш у Фламенго, простили ошибку.

50' Забивать мог Кукурелья! Джеймс навесил со штрафного, но недостаточно акцентированно кивнул головой испанец.

49' Делап простреливал в центр штрафной — Перейра перехватил.

46' Второй тайм! Без замен в перерыве.

45+3' Перерыв! Активны обе команды в первом тайме, Фламенго точно не выглядит хуже, но Челси лучше реализовал свои моменты. Отдыхаем 15 минут!

Жоржиньо globallookpress.com

45+3' Уэсли слабовато пробил издали — Санчес забрал мяч.

45+3' Лео Перейра пробил головой после подачи углового — в руки Санчесу.

45+2' Делап получает жёлтую! В необязательной ситуации жёстко сыграл Делап против Перейры.

45+1' ВАР проверил момент, чисто сыграл Жерсон.

45' Добавлено 3 минуты.

45' Энцо падает в штрафной после контакта с Жерсоном, арбитр молчит, пока что без пенальти.

44' Перехватывают прострел Нету! Уэсли опередил Делапа в штрафной.

43' Колвилл выбивает мяч с линии ворот! Опасно Жерсон бил с отскоком от газона, мог сравнивать счёт!

42' Уэсли получает по ногам от Кукурельи, снова не тянет на жёлтую этот фол, по мнению арбитра.

40' Справляются игроки Фламенго в своей штрафной, Жоржиньо даже едва не убежал в контратаку.

39' Штрафной заработал Челси на чужой половине, позиция для подачи.

36' Теперь и заброс от Колвилла на Нету не прошёл, слегка успокоился темп матча.

34' Не прошёл заброс от Жоржиньо, ещё и нарушили правила в атаке игроки Фламенго.

32' Игра возобновлена.

30' Перерыв на водопой объявлен, как всегда за 15 минут до конца тайма.

29' Лео Перейра отобрал мяч у Делапа на своей половине и высказал англичанину всё, что о нём думает! С особенной страстью играет Фламенго на этом турнире!

27' Мало Гюсто решил пробить издали — Росси забрал мяч со второй попытки.

26' И снова Уэсли активен на правом фланге! На этот раз в офсайд угодил бразилец.

25' Уэсли навесил с правого фланга — Колвилл успел вернуться и сыграть головой.

24' Араужо низом сильно прострелил в штрафную — Кукурелья первым сыграл на перехвате.

23' Нету сбил Уэсли прямо у линии штрафной на правом фланге! Жёлтую получил португалец, сорвал опаснейший момент.

20' Айртон сбил Кайседо в центре поля, на этот раз без жёлтой карточки.

19' Высоко встречает соперника Фламенго, не сбился стартовый настрой команды после гола.

16' Плата навешивал с правого фланга, но снова мяч пришёл к Санчесу.

13' ГОООООООООЛ! Челси выходит вперёд! Ошиблись игроки Фламенго в центре поля, а Педру Нету подхватил мяч, выкатился 1 на 1 и реализовал момент. 0:1!

Гол Педру Нету globallookpress.com

11' Первая жёлтая в матче! Кайседо ударил по ногам Жоржиньо, ещё и что-то высказал ему! Заслуженное предупреждение.

10' де Арраскаэта простреливал с правого фланга, мяч пришёл в руки Санчесу.

7' Кайседо здорово отработал в своей штрафной! Айртон мог выбегать на идеальную позицию для прострела.

6' Джеймс подал с угла — Колвилл головой пробил мимо ворот.

5' Росси спасает после удара Делапа! Отлично ворвался в штрафную Лиам и неплохо пробил в ближний угол.

5' Айртон пробил издали по воротам Челси – в руки Санчесу.

4' Агрессивно прессингуют бразильцы на первых минутах! На этот раз де Арраскаэта пробил выше ворот с носка.

3' Араужо немного неточно отдал на Плату в штрафную! Мог забивать Фламенго!

1' И сразу фолы! Колвилл сбил Жерсона в центре поля, тот держится за стопу. Скауты Зенита сейчас напряглись — бразилец, по сообщениям инсайдеров, уже этим летом должен переехать в Петербург.

1' Бразильцы начали с центра поля, поехали!

До матча

20:57 Обе команды на поле, на стадионе светит солнце, бури не ожидается, всё готово к старту!

20:35 А вот у «Челси» история с бразильскими соперниками поинтереснее. В 2013 году «Коринтианс» сенсационно обыграли лондонцев на Клубном ЧМ и стали первой бразильской командой, которой удалось выиграть турнир.

20:30 Это всего лишь вторая официальная игра «Фламенго» против английских команд. До этого было поражение со счётом 0:1 от «Ливерпуля» в финале Клубного чемпионата мира 2019 года. Тогда Роберто Фирмино забил единственный гол в дополнительное время.

20:20 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Фламенго»: Росси, П. Лео, Айртон, Уэсли, Данило, Пульгар, Жоржиньо, Жерсон, Арраскаэта, Араужо, Плата.

«Челси»: Санчес, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Палмер, Э. Фернандес, Нету, Делап.

«Фламенго»

Филипе Луис, человек, который отдал «Челси» год жизни на фланге обороны, теперь строит «Фламенго» так, как когда-то строил свою защиту: надёжно, расчётливо и хладнокровно. С тех пор, как он сменил бутсы на костюм тренера, «Фла» проиграл всего трижды за 47 матчей. В Бразилии команду уже окрестили «новой классикой», и победа над «Челси» только закрепит этот титул.

На поле всё крутится вокруг де Арраскаэты и Луиса Араужо. Первый открыл счёт в ворота «Эсперанса», второй поставил жирную точку — и оба уже приноровились к американскому газону. Добавим к этому Жоржиньо, бывшего любимца «Стэмфорд Бридж», который только что вернулся из «Арсенала» и готов передать собственный «привет» бывшим одноклубникам.

«Челси»

Энцо Мареска шутит, что не может выставлять один и тот же состав каждые три дня — «ноги не железные». С «ЛА» он отправил на поле почти оптимальный вариант и получил спокойные 2:0 благодаря голам Педру Нету и Энцо Фернандеса. Теперь же пришла очередь проверить обойму: тренер пообещал сразу несколько изменений.

«Челси» попытается задавить темпом и владением — и быстро гасить зарождающийся огонь «Фламенго» в переходных фазах. Луис построит игру на том, чтобы выманить «синих» выше и всадить острый удар через де Арраскаэту или Араужо.

Это противостояние старой доброй континентальной школы с бразильской дерзостью. Один классический момент, одна осечка в опорной зоне — и кто-то окажется на чужой половине с мячом и фанатами за спиной.

Всё идёт к тому, что матч будет нервным и не без эмоций: много борьбы, немало свистков. Челси« остаётся фаворитом по подбору игроков, но "Фламенго" в состоянии сыграть так, как умеют только бразильцы — от души, раскованно и без капли страха перед грозным европейским именем.

Эксперты Livesport.ru подготовили прогноз на матч со ставкой 1.98.