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    СКА удастся вырвать победу в Челябинске?

    «Трактор» — СКА. Прогноз и ставка (к. 3.14) на хоккейный матч КХЛ 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — СКА
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    Антон Бурдасов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Трактор Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч Трактор — СКА

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Челябинцы провели 39 матчей и забрали себе 57 очков. В таблице Восточной конференции они занимают второе место и отстают от «Магнитки» по дополнительным показателям. При этом «сталевары» сыграли в 36 встречах.

    Осеннюю часть сезона «Трактор» завершил 3-матчевой гостевой серией, в которой было два поражения. Одну потерю очков «танкисты» пережили в ходе голевого рубилова с «Динамо» Москва (6:7 ОТ).

    Затем в Ярославле парни Анвара Гатиятулина подарили себе победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ), а в столице Белоруссии они не справились с минским «Динамо» (1:2).

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    Три декабрьских матча «Трактор» скатал на своем льду, где сперва неожиданно уступил «Амуру» (0:2), а позже — разгромил «Спартак» (4:1) и вырвал победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ).

    СКА

    Питерцы имеют в своей копилке 49 баллов, добытых в 36 поединках. В турнирной таблице Западной конференции команда замыкает первую пятерку, отставая от лидеров места на 3 очка.

    Первую победу после 6-матчевой ужасной серии СКА удалось оформить в Нижнекамске. На чужом льду «армейцы» не пожалели «Нефтехимик», бахнув в их створ 8 голов (8:2).

    В следующем матче, прошедшем в Казани, парни Валерия Брагина припечатали «Ак Барс» (4:3 ОТ). А вернувшись в «Ледовый», питерцы потеряли очки в игре с «Северсталью» (1:3).

    Еще в двух матчах дома СКА порадовал любимых зрителей победами над «Динамо» Минск (2:1) и «Йокеритом» (3:1). В последней игре команда Брагина скромно прошлась по «Авто» (1:0).

    Коэффициенты

    Победа «Трактора» оценивается в 2.49, а чуть больше букмекеры верят в СКА, давая кэф 2.46. Вероятность ничейного исхода — 4.00.

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    Прогноз

    После затянувшейся серии поражений в ноябре питерцы по-прежнему морально восстанавливаются. Но при этом они пропустили в таблице Запада несколько команд и теперь намерены побороться за то, чтобы вернуться хотя бы в тройку.

    Ставка

    Последние матчи «Трактора» говорят об определенной усталости команды Анвара Гатиятулина, поэтому нет ощущения, что они вывезут встречу с мотивированными «армейцами». Наши прогноз и ставка — СКА победит + ТБ 3.5 за 3.14.

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    «Трактор» — СКА: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на хоккей. СКА удастся вырвать победу в Челябинске?
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