В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мс ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Московские «армейцы» затащили 46 очков в 34 матчах, благодаря чему они захватили себе вторую строчку на Западе. Теперь от лидерства в конференции команду отделяют 2 пункта.

В игре 17 ноября ЦСКА сдал дерби «Динамо», уступив в битве буллитов (2:3 Б). Из-за поражения в дуэли с принципиальным соперником красно-синие оборвали 4-матчевую серию без осечек.

Однако после печального исхода в дерби команда Сергея Федорова смогла сделать четыре победы в пяти поединках. Сперва «армейцы» переиграли «Динамо» Минск (6:3) и СКА (3:1).

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Далее была потеря в Череповце, где ЦСКА в одну калитку влетел «Северстали» (0:3). В последних же играх банда Федорова разобралась с «Йокеритом» (3:2 ОТ) и «Динамо» Рига (3:2).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы поучаствовали в 33 встречах, в которых собрали 55 баллов. В зачете Востока «Магнитка» с отрывом в 2 очка лидирует. При этом «лисы» провели на три игры меньше, чем второй «Салават».

Для «Металлурга» Мг этот месяц начался болезненно. После победы над СКА 2-го числа (3:2 Б) «сталевары» пережили три подряд поражения.

В ходе череды обломов «Магнитка» пострадала от «Локомотива» (2:3), «Северстали» (2:5) и «Трактора» (2:3 ОТ). Отпраздновать очередной триумф команде Ильи Воробьева удалось в поединке с «Амуром» (5:2).

Далее случилась еще одна осечка. Это произошло в гостевой зарубе с «Авангардом» (2:4). В трех последних встречах «Металлург» Мг вынес «Авто» (3:0), «Динамо» Минск (5:4 Б) и «Куньлунь» (5:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что у ЦСКА чуть больше шансов на победу. Ее оценивают в 2.44, в то время как на «Магнитку» дается коэффициент 2.54. Ничью можно поймать за 3.92.

В трех очных встречах из четырех предыдущих соперники разрывали ворота пачками голов. В упомянутых матчах общий тотал доходил до 5+ шайб за игру.

На данном этапе чемпионата эти команды находятся в неплохих кондициях и нередко выдают результативные матчи. Поэтому в Москве ждем интересный хоккей, который пробьет «верх». Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.89.