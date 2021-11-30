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    Как много шайб ЦСКА и «Магнитка» набросают в очной встрече?

    ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Металлург» Мг
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    Богдан Киселевич
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 19:30 мс ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч ЦСКА — Металлург Мг

  • 1
  • 2.55
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  • 3.80
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Московские «армейцы» затащили 46 очков в 34 матчах, благодаря чему они захватили себе вторую строчку на Западе. Теперь от лидерства в конференции команду отделяют 2 пункта.

    В игре 17 ноября ЦСКА сдал дерби «Динамо», уступив в битве буллитов (2:3 Б). Из-за поражения в дуэли с принципиальным соперником красно-синие оборвали 4-матчевую серию без осечек.

    Однако после печального исхода в дерби команда Сергея Федорова смогла сделать четыре победы в пяти поединках. Сперва «армейцы» переиграли «Динамо» Минск (6:3) и СКА (3:1).

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    Далее была потеря в Череповце, где ЦСКА в одну калитку влетел «Северстали» (0:3). В последних же играх банда Федорова разобралась с «Йокеритом» (3:2 ОТ) и «Динамо» Рига (3:2).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы поучаствовали в 33 встречах, в которых собрали 55 баллов. В зачете Востока «Магнитка» с отрывом в 2 очка лидирует. При этом «лисы» провели на три игры меньше, чем второй «Салават».

    Для «Металлурга» Мг этот месяц начался болезненно. После победы над СКА 2-го числа (3:2 Б) «сталевары» пережили три подряд поражения.

    В ходе череды обломов «Магнитка» пострадала от «Локомотива» (2:3), «Северстали» (2:5) и «Трактора» (2:3 ОТ). Отпраздновать очередной триумф команде Ильи Воробьева удалось в поединке с «Амуром» (5:2).

    Далее случилась еще одна осечка. Это произошло в гостевой зарубе с «Авангардом» (2:4). В трех последних встречах «Металлург» Мг вынес «Авто» (3:0), «Динамо» Минск (5:4 Б) и «Куньлунь» (5:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что у ЦСКА чуть больше шансов на победу. Ее оценивают в 2.44, в то время как на «Магнитку» дается коэффициент 2.54. Ничью можно поймать за 3.92.

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    В трех очных встречах из четырех предыдущих соперники разрывали ворота пачками голов. В упомянутых матчах общий тотал доходил до 5+ шайб за игру.

    На данном этапе чемпионата эти команды находятся в неплохих кондициях и нередко выдают результативные матчи. Поэтому в Москве ждем интересный хоккей, который пробьет «верх». Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.89.

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    ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как много шайб ЦСКА и «Магнитка» набросают в очной встрече?
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