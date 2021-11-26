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    Домашняя игра «Миннесоты» пробьет тотал «больше»?

    «Миннесота» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 26 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Виннипег»
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    Джаред Сперджен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 26 ноября. Начало встречи — в 23:30 мск. «Миннесота» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч Миннесота — Виннипег
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  • 2.25
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    В 19 встречах регулярки ребятам из Сент-Пола удалось взять 25 очков. Таких показателей сейчас хватает для того, чтобы возглавить таблицу Центрального дивизиона.

    Первая потеря баллов в этом месяце случилась 12 числа. В тот игровой день «Миннесота» отправилась в гости в Неваду, где уступила «Вегасу» (2:3).

    После матча с «Голден Найтс» подопечные Дина Эвансона пережили еще три поражения в шести встречах. Сперва «Минни» победила «Сиэтл» (4:2), а затем крупно влетела «Сан-Хосе» (1:4).

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    В следующем поединке «дикари» без шансов разбили «Даллас» (7:2), после чего слились «Флориде» (4:5) и «Тампе-Бэй» (4:5 Б). В последнем матче «Миннесота» переиграла «Нью-Джерси» (3:2 Б).

    «Виннипег»

    Канадский клуб также поучаствовал в 19 встречах, а собрать в них сумел 22 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона он сейчас замыкает первую тройку.

    С 12 по 17 ноября «Виннипег» успел скатать три встречи на своем льду, победив в каждой. Беспроигрышная серия «бомбардировщиков» стартовала с разгрома «Сан-Хосе» (4:1).

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    • А после игры с «Шаркс» подопечные Пола Мориса взяли верх над «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ) и «Эдмонтоном» (5:2). В четырех следующих матчах «Джетс» только раздавали очки.

    Сперва «Виннипег» получил ответку от «Ойлерз» (1:2 Б). Затем на чужом льду команда уступила «Ванкуверу» (2:3), а дома — «Питтсбургу» (1:3). В последней игре «Джетс» крупно влетели «Коламбусу» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Миннесоты» оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Виннипега» — 2.82.

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    В текущем сезоне «Миннесота» провела на своем льду семь поединков. В пяти матчах «дикари» победили, включая и встречу с «Виннипегом» 20 октября (6:5 ОТ).

    В шести играх НХЛ 2021/22 в «Эксел Энерджи Центре» суммарный тотал доходил до 7+ голов. Учитывая, что и с «Джетс» «Минни» бьется открыто, заброшенные шайбы активно посыпятся и в грядущем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 за 1.98.

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    «Миннесота» — «Виннипег»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на хоккей. Домашняя игра «Миннесоты» пробьет тотал «больше»?
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