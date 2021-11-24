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    Как «Динамо» Москва проведет дома встречу с «Трактором»?

    «Динамо» Москва — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч КХЛ 24 ноября 2021 года

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    Александр Петунин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2021 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.15
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  • 4.00
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Динамо» Москва

    Столичная команда имеет 42 очка в резерве. Эти баллы ей удалось затащить в 31 встрече. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы занимают вторую позицию.

    В ноябре «Динамо» Москва успело сыграть в семи поединках, в шести из которых сине-белые оформили победы. Сперва они разгромили минское «Динамо» (7:3).

    После встречи с белорусской командой подопечные Алексея Кудашова силились «Амуру» (0:1). А в игре в Балашихе перед Евротуром столичные ребята прихлопнули «Авангард» (3:1).

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    Позже на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва разделалось с «Йокеритом» (3:1), а затем в гостях была победа над ЦСКА (3:2 Б). В последних матчах сине-белые одолели «Салават Юлаев» (3:1) и «Куньлунь» (4:1).

    «Трактор»

    Челябинская команда успела сыграть в 33 матчах сезона и набрать в них 50 баллов. Сейчас она с отрывом от конкурентов закрепилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    В игре 1-го ноября «Трактор» дома потерпел поражение от «Витязя» (2:4), после чего он сумел оформить ряд побед. Беспроигрышная полоса стартовала с избиения «Адмирала» (6:1).

    Затем подопечные Анвара Гатиятулина разделались с «Барысом» в Нур-Султане (5:4 ОТ), а перед паузой на Евротур они получили 2 очка из-за технического слива «Салавата Юлаева».

    После Кубка Карьяла «Трактор» обыграл «Металлург» Мг (3:2 ОТ) и «Сибирь» (3:2 Б). Позже случилось поражение от «Нефтехимика» (0:1) и еще одна победа над «Адмиралом» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» 2.80.

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    К матчу против одного из сложнейших соперников Востока команда Алексея Кудашова подходит в хорошей форме, но и сам «Трактор» при этом продолжает стабильно выигрывать.

    От очного поединка серьезных оппонентов ждем равной игры впереди и высокой надежности и свои ворот. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.

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    «Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Динамо» Москва проведет дома встречу с «Трактором»?
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