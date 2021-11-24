«Динамо» Москва
Столичная команда имеет 42 очка в резерве. Эти баллы ей удалось затащить в 31 встрече. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы занимают вторую позицию.
В ноябре «Динамо» Москва успело сыграть в семи поединках, в шести из которых сине-белые оформили победы. Сперва они разгромили минское «Динамо» (7:3).
После встречи с белорусской командой подопечные Алексея Кудашова силились «Амуру» (0:1). А в игре в Балашихе перед Евротуром столичные ребята прихлопнули «Авангард» (3:1).
Позже на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва разделалось с «Йокеритом» (3:1), а затем в гостях была победа над ЦСКА (3:2 Б). В последних матчах сине-белые одолели «Салават Юлаев» (3:1) и «Куньлунь» (4:1).
«Трактор»
Челябинская команда успела сыграть в 33 матчах сезона и набрать в них 50 баллов. Сейчас она с отрывом от конкурентов закрепилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В игре 1-го ноября «Трактор» дома потерпел поражение от «Витязя» (2:4), после чего он сумел оформить ряд побед. Беспроигрышная полоса стартовала с избиения «Адмирала» (6:1).
Затем подопечные Анвара Гатиятулина разделались с «Барысом» в Нур-Султане (5:4 ОТ), а перед паузой на Евротур они получили 2 очка из-за технического слива «Салавата Юлаева».
После Кубка Карьяла «Трактор» обыграл «Металлург» Мг (3:2 ОТ) и «Сибирь» (3:2 Б). Позже случилось поражение от «Нефтехимика» (0:1) и еще одна победа над «Адмиралом» (2:1).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» 2.80.
К матчу против одного из сложнейших соперников Востока
От очного поединка серьезных оппонентов ждем равной игры впереди и высокой надежности и свои ворот. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.