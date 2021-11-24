В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичная команда имеет 42 очка в резерве. Эти баллы ей удалось затащить в 31 встрече. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы занимают вторую позицию.

В ноябре «Динамо» Москва успело сыграть в семи поединках, в шести из которых сине-белые оформили победы. Сперва они разгромили минское «Динамо» (7:3).

После встречи с белорусской командой подопечные Алексея Кудашова силились «Амуру» (0:1). А в игре в Балашихе перед Евротуром столичные ребята прихлопнули «Авангард» (3:1).

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Позже на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва разделалось с «Йокеритом» (3:1), а затем в гостях была победа над ЦСКА (3:2 Б). В последних матчах сине-белые одолели «Салават Юлаев» (3:1) и «Куньлунь» (4:1).

«Трактор»

Челябинская команда успела сыграть в 33 матчах сезона и набрать в них 50 баллов. Сейчас она с отрывом от конкурентов закрепилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В игре 1-го ноября «Трактор» дома потерпел поражение от «Витязя» (2:4), после чего он сумел оформить ряд побед. Беспроигрышная полоса стартовала с избиения «Адмирала» (6:1).

Затем подопечные Анвара Гатиятулина разделались с «Барысом» в Нур-Султане (5:4 ОТ), а перед паузой на Евротур они получили 2 очка из-за технического слива «Салавата Юлаева».

После Кубка Карьяла «Трактор» обыграл «Металлург» Мг (3:2 ОТ) и «Сибирь» (3:2 Б). Позже случилось поражение от «Нефтехимика» (0:1) и еще одна победа над «Адмиралом» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Москва оценивается в 2.19, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» 2.80.

К матчу против одного из сложнейших соперников Востока команда Алексея Кудашова подходит в хорошей форме , но и сам «Трактор» при этом продолжает стабильно выигрывать.

От очного поединка серьезных оппонентов ждем равной игры впереди и высокой надежности и свои ворот. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.