«Лос-Анджелес»
Парни из Калифорнии провели 16 матчей, в которых заработали 18 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «монархи» занимают пятое место.
С 30 октября по 12 ноября «Лос-Анджелес» удивили соперников беспроигрышной серией из семи матчей подряд, на старте которой «Кингз» разгромили «Монреаль» (5:2).
После поединка с «Канадиенс» подопечные Тодда Маклеллана дома хлопнули «Баффало» (3:2), «Сент-Луис» (3:2 Б) и «Нью-Джерси» (3:2 ОТ). Четыре следующих встречи «монархи» провели в Канаде.
В другой стране «Лос-Анджелес» обыграл «Торонто» (5:1), «Монреаль» (3:2 ОТ) и «Оттаву» (2:0). А в поединке с «Виннипегом» серия «Кингз» была прервана (2:3 ОТ). В последней встрече в «Стейплс Центре» «Лос-Анджелес» влетел «Вашингтону» (0:2).
«Каролина»
В 15 играх нового сезона клуб из Роли, Северная Каролина, сумел раздобыть 26 очков, что делает его первым в турнирной таблице Столичного дивизиона.
На старте сезона «Каролина» была единственной командой, оформившей девять побед подряд в основное время, а первое поражение она пережила аж 7 ноября во встрече с «Флоридой» (2:5).
Разгром в Санрайзе никак не отразился на команде Рода Бриндамора негативно, в четырех следующих матчах из пяти «Харрикейнз» победили. После осечки и игре с «Пантерз» «Кенс» хлопнули «Тампу» (2:1 ОТ).
Затем «Каролина» оступилась в матче с «Филадельфией» (1:2), а в трех последних встречах она не пожалела соперников. Парни Бриндамора хлопнули «Сент-Луис» (3:2), «Вегас» (4:2) и «Анахайм» (2:1).
Прогноз и ставка
Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 3.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Каролины» — 2.16.
После ряда успешных матчей «Кингз» дважды потеряли очки. Теперь к ним в гости едет
«Кейнс» в такой игре не позволяют тратить очки. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -1 за 2.32.