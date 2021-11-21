В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Стейплс Центре» 21 ноября. Начало встречи — в 00:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Парни из Калифорнии провели 16 матчей, в которых заработали 18 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «монархи» занимают пятое место.

С 30 октября по 12 ноября «Лос-Анджелес» удивили соперников беспроигрышной серией из семи матчей подряд, на старте которой «Кингз» разгромили «Монреаль» (5:2).

После поединка с «Канадиенс» подопечные Тодда Маклеллана дома хлопнули «Баффало» (3:2), «Сент-Луис» (3:2 Б) и «Нью-Джерси» (3:2 ОТ). Четыре следующих встречи «монархи» провели в Канаде.

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В другой стране «Лос-Анджелес» обыграл «Торонто» (5:1), «Монреаль» (3:2 ОТ) и «Оттаву» (2:0). А в поединке с «Виннипегом» серия «Кингз» была прервана (2:3 ОТ). В последней встрече в «Стейплс Центре» «Лос-Анджелес» влетел «Вашингтону» (0:2).

«Каролина»

В 15 играх нового сезона клуб из Роли, Северная Каролина, сумел раздобыть 26 очков, что делает его первым в турнирной таблице Столичного дивизиона.

На старте сезона «Каролина» была единственной командой, оформившей девять побед подряд в основное время, а первое поражение она пережила аж 7 ноября во встрече с «Флоридой» (2:5).

Разгром в Санрайзе никак не отразился на команде Рода Бриндамора негативно, в четырех следующих матчах из пяти «Харрикейнз» победили. После осечки и игре с «Пантерз» «Кенс» хлопнули «Тампу» (2:1 ОТ).

Затем «Каролина» оступилась в матче с «Филадельфией» (1:2), а в трех последних встречах она не пожалела соперников. Парни Бриндамора хлопнули «Сент-Луис» (3:2), «Вегас» (4:2) и «Анахайм» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Лос-Анджелеса» оценивается в 3.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Каролины» — 2.16.

После ряда успешных матчей «Кингз» дважды потеряли очки. Теперь к ним в гости едет один из мощнейших клубов Востока , с которым тягаться будет сложно.

«Кейнс» в такой игре не позволяют тратить очки. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит с форой -1 за 2.32.