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    Продолжится ли победная серия «Ак Барса»?

    «Торпедо» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Ак Барс»
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    Данис Зарипов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Нагорном» 20 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    В 29 встречах нижегородцам удалось отобрать у соперников 31 балл. На данном этапе эта команда находится на восьмой строчке в зачете Западной конференции.

    В конце прошлого месяца «Торпедо» потерпело три подряд поражения. Во время этой серии «автозаводцы» проиграли «Спартаку» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Сочи» (0:2).

    После нескольких осечек подопечные Дэвида Немировского оформили три победы в «Нагорном». На своей территории нижегородцы хлопнули «Локомотив» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

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    Успешная цепочка «Торпедо» была прервана 16 ноября. В тот вечер парни Немировского не справились с «Салаватом Юлаевым» (0:2). В последней игре «автозаводцы» раскатали «Адмирал» (4:1).

    «Ак Барс»

    Хоккейная команда из Татарстана провела в регулярке уже 30 матчей, в который затащила 40 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она все еще идет четвертой.

    В ноябре «Ак Барс» успел скатать пять поединков, в четырех из которых он был сильнее соперников. В одном из важнейших матчей «коты» разделались с «Авангардом» (2:1).

    А после встречи с прямым конкурентом за место в четверке подопечные Дмитрия Квартальнова неожиданно слились «Сибири», не забив дома ни единого гола (0:2).

    В следующем матче на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» не без труда одолел «Автомобилист» (5:4), после чего в гостях казанская команда взяла верх над «Спартаком» (1:0) и «Динамо» Рига (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 2.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Ак Барса» 2.26.

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    Ко встрече в Нижнем Новгороде парни Квартальнова подходят в отличной форме. В трех последних матчах они победили, а в паре поединков сумели бахнуть в сетку соперников 3+ гола.

    «Торпедо» даже на своем льду не выглядит фаворитом на фоне такой команды из Казани. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.85.

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    «Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на хоккей. Продолжится ли победная серия «Ак Барса»?
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