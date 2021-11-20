«Торпедо»
В 29 встречах нижегородцам удалось отобрать у соперников 31 балл. На данном этапе эта команда находится на восьмой строчке в зачете Западной конференции.
В конце прошлого месяца «Торпедо» потерпело три подряд поражения. Во время этой серии «автозаводцы» проиграли «Спартаку» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Сочи» (0:2).
После нескольких осечек подопечные Дэвида Немировского оформили три победы в «Нагорном». На своей территории нижегородцы хлопнули «Локомотив» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).
Успешная цепочка «Торпедо» была прервана 16 ноября. В тот вечер парни Немировского не справились с «Салаватом Юлаевым» (0:2). В последней игре «автозаводцы» раскатали «Адмирал» (4:1).
«Ак Барс»
Хоккейная команда из Татарстана провела в регулярке уже 30 матчей, в который затащила 40 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она все еще идет четвертой.
В ноябре «Ак Барс» успел скатать пять поединков, в четырех из которых он был сильнее соперников. В одном из важнейших матчей «коты» разделались с «Авангардом» (2:1).
А после встречи с прямым конкурентом за место в четверке подопечные Дмитрия Квартальнова неожиданно слились «Сибири», не забив дома ни единого гола (0:2).
В следующем матче на «Татнефть-Арене» «Ак Барс» не без труда одолел «Автомобилист» (5:4), после чего в гостях казанская команда взяла верх над «Спартаком» (1:0) и «Динамо» Рига (3:1).
Прогноз и ставка
Победа «Торпедо» оценивается в 2.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Ак Барса» 2.26.
Ко встрече в Нижнем Новгороде парни Квартальнова подходят в отличной форме. В трех последних матчах они победили, а в паре поединков сумели
«Торпедо» даже на своем льду не выглядит фаворитом на фоне такой команды из Казани. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 1.85.