ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Десятка лучших бомбардиров в истории футбола. Месси и Роналду приближаются к рекорду Бицана Босния и Герцеговина — УкраинаЗадача-минимум выполнена. Украина победила в Боснии и получила путевку в «стыки» Италия неожиданно сыграет в плей-офф Отбор на ЧМ-2022: Кто вышел, и кто в плей-офф
  • 18:03
    • World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
  • 22:20
    • ЦСКА по буллитам уступил «Динамо» в столичном дерби
  • 22:10
    • «Локомотив» одержал выездную победу над СКА
  • 17:45
    • Месси стал футболистом года по версии Goal
  • 17:38
    • Рублев проиграл Джоковичу в матче Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    «Трактор» продлит свою серию без поражений?

    «Трактор» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч КХЛ 19 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Потапов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 6.20
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    В 31 игре регулярного первенства челябинская команда смогла затащить 48 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на второй позиции.

    Последний раз «Трактор» оставался без очков в матче 1 ноября. В тот вечер «танкисты» потерпели поражение от «Витязя» (2:4). С тех пор прошло еще пять поединков, в каждом из них челябинцы были сильнее соперников.

    Беспроигрышная серия «Трактора» стартанула с крупной победы над «Адмиралом» (6:1), после которой парни Анвара Гатиятулина разобрались с «Барысом» (5:4 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Далее «Трактор» получил пару баллов благодаря технарю «Салавата», а в двух последних встречах челябинский клуб одержал верх над «Металлургом» Мг (3:2 ОТ) и «Сибирью» (3:2 Б).

    «Нефтехимик»

    Хоккейная команда из Нижнекамска провела в регулярном чемпионате 28 поединков и заработала в них 28 очков. В таблице Восточной конференции она расположилась на восьмой строчке.

    В конце прошлого месяца «Нефтехимик» оформил две победы на выезде. В Мытищах гости взяли верх над «Куньлунем» (4:2), а в Ярославле — над «Локомотивом» (2:1 ОТ).

    В начале ноября подопечные Олега Леонтьева получили от «Ред Стар» ответку (3:5), а в трех следующих поединках из четырех нижнекамцы выиграли.

    На своем льду «Нефтехимик» хлопнул «Авангард» (2:1 ОТ) и «Адмирал» (5:2). А позже в гостях ребята Леонтьева слились «Сибири» (2:3 Б) и разделались с «Автомобилистом» (4:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Нефтехимика» 6.05.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В пяти последних поединках «медведи» взяли очки, благодаря чему они еще надежнее закрепились на второй позиции на Востоке.

    А в четырех очных матчах с «Нефтехимиком» из пяти предыдущих челябинцы были сильнее. Поэтому от очередного их противостояния ждем уверенной игры в исполнении хозяев. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТМ 6.5 за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.42
  • Прогноз на матч Мугуруса — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ванкувер — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финикс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сиэтл — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  5.15
  • Экспресс дня 18 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» продлит свою серию без поражений?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры