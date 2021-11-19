В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Трактор Арене» 19 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

В 31 игре регулярного первенства челябинская команда смогла затащить 48 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на второй позиции.

Последний раз «Трактор» оставался без очков в матче 1 ноября. В тот вечер «танкисты» потерпели поражение от «Витязя» (2:4). С тех пор прошло еще пять поединков, в каждом из них челябинцы были сильнее соперников.

Беспроигрышная серия «Трактора» стартанула с крупной победы над «Адмиралом» (6:1), после которой парни Анвара Гатиятулина разобрались с «Барысом» (5:4 ОТ).

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Далее «Трактор» получил пару баллов благодаря технарю «Салавата», а в двух последних встречах челябинский клуб одержал верх над «Металлургом» Мг (3:2 ОТ) и «Сибирью» (3:2 Б).

«Нефтехимик»

Хоккейная команда из Нижнекамска провела в регулярном чемпионате 28 поединков и заработала в них 28 очков. В таблице Восточной конференции она расположилась на восьмой строчке.

В конце прошлого месяца «Нефтехимик» оформил две победы на выезде. В Мытищах гости взяли верх над «Куньлунем» (4:2), а в Ярославле — над «Локомотивом» (2:1 ОТ).

В начале ноября подопечные Олега Леонтьева получили от «Ред Стар» ответку (3:5), а в трех следующих поединках из четырех нижнекамцы выиграли.

На своем льду «Нефтехимик» хлопнул «Авангард» (2:1 ОТ) и «Адмирал» (5:2). А позже в гостях ребята Леонтьева слились «Сибири» (2:3 Б) и разделались с «Автомобилистом» (4:3).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 1.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Нефтехимика» 6.05.

В пяти последних поединках «медведи» взяли очки, благодаря чему они еще надежнее закрепились на второй позиции на Востоке.

А в четырех очных матчах с «Нефтехимиком» из пяти предыдущих челябинцы были сильнее. Поэтому от очередного их противостояния ждем уверенной игры в исполнении хозяев. Наши прогноз и ставка — «Трактор» победит + ТМ 6.5 за 2.09.