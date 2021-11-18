В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В 29 играх столичный хоккейный клуб сумел пополнить свою копилку 30 баллами. Благодаря этому он замыкает восьмерку в турнирной таблице Западной конференции.

В семи недавних матчах «Спартак» потерпел шесть поражений. В четырех неудачных встречах красно-белые пропустили по 3+ шайбы. Все началось с зарубы против «Сочи» (1:3).

Позже подопечные Бориса Миронова слились «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б). А немного разбавить свои потери «гладиаторам» удалось в игре со СКА (1:2 ОТ).

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После матча с питерцами «Спартак» трижды кряду огорчил болельщиков на «Мегаспорт Арене». Уступили москвичи «Динамо» Минск (3:4 ОТ), «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1).

«Барыс»

Хоккейная команда из Казахстана имеет в своем резерве 24 очка, добытых в 28 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции она опустилась на десятую позицию.

Парни из Нур-Султана также проводят сейчас не лучший отрезок. В семи встречах из девяти предыдущих «Барыс» остался без набранных баллов.

В период с 19 по 26 октября подопечные Юрия Михайлиса уступили «Динамо» Минск (5:6), «Локомотиву» (1:4), «Северстали» (1:5) и «Сибири» (3:4 Б).

После встречи с клубом из Новосибирска «Барыс» оформил победы над «Адмиралом» (4:1) и «Амуром» (1:0). А в трех последних играх «барсы» слились «Йокериту» (1:4), «Трактору» (4:5 ОТ) и «Сочи» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Барыса» — 2.84.

В четырех последних домашних встречах московский клуб проиграл . При этом три матча завершились со скромным тоталом меньше 4.

Учитывая, что и у «Барыса» все грустно в атаке, от очной игры можно не ждать сверхрезультативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.03.