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    В родных стенах «Спартак» проведет очередной «тихий» матч?

    «Спартак» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч КХЛ 18 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Барыс»
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    Александр Никишин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    В 29 играх столичный хоккейный клуб сумел пополнить свою копилку 30 баллами. Благодаря этому он замыкает восьмерку в турнирной таблице Западной конференции.

    В семи недавних матчах «Спартак» потерпел шесть поражений. В четырех неудачных встречах красно-белые пропустили по 3+ шайбы. Все началось с зарубы против «Сочи» (1:3).

    Позже подопечные Бориса Миронова слились «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б). А немного разбавить свои потери «гладиаторам» удалось в игре со СКА (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    После матча с питерцами «Спартак» трижды кряду огорчил болельщиков на «Мегаспорт Арене». Уступили москвичи «Динамо» Минск (3:4 ОТ), «Сибири» (0:3) и «Ак Барсу» (0:1).

    «Барыс»

    Хоккейная команда из Казахстана имеет в своем резерве 24 очка, добытых в 28 поединках. В турнирной таблице Восточной конференции она опустилась на десятую позицию.

    Парни из Нур-Султана также проводят сейчас не лучший отрезок. В семи встречах из девяти предыдущих «Барыс» остался без набранных баллов.

    В период с 19 по 26 октября подопечные Юрия Михайлиса уступили «Динамо» Минск (5:6), «Локомотиву» (1:4), «Северстали» (1:5) и «Сибири» (3:4 Б).

    После встречи с клубом из Новосибирска «Барыс» оформил победы над «Адмиралом» (4:1) и «Амуром» (1:0). А в трех последних играх «барсы» слились «Йокериту» (1:4), «Трактору» (4:5 ОТ) и «Сочи» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Барыса» — 2.84.

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    В четырех последних домашних встречах московский клуб проиграл. При этом три матча завершились со скромным тоталом меньше 4.

    Учитывая, что и у «Барыса» все грустно в атаке, от очной игры можно не ждать сверхрезультативности. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.03.

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    «Спартак» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на хоккей. В родных стенах «Спартак» проведет очередной «тихий» матч?
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