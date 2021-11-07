В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Хоккейный клуб из Уфы сумел заработать 38 очков в 27 встречах регулярного чемпионата. В таблице Восточной конференции он замыкает первую тройку.

После серии из четырех побед, которые были оформлены в период с 17 по 24 октября, «Салават Юлаев» пережил три поражения в пяти встречах.

В одном провальном матче подопечные Томи Ламсы дома оказались слабее «Северстали» (2:3), а затем в гостях зеленые потеряли очки в дуэли с «Авангардом» (1:2).

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Далее уфимцы оформили пару побед. Они обыграли «Динамо» Минск (5:3) и «Амур» (3:2). А в последней игре «Салават Юлаев» снова слился «Авангарду» (2:4).

«Трактор»

Челябинские парни поучаствовали в 28 поединках и завоевали 42 балла. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает вторую позицию.

В матче 19 октября «Трактор» был раздавлен «Салаватом» (1:6). Для челябинцев это оказалось одним из крупнейших поражений в нынешнем сезоне.

Затем подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх над «Автомобилистом» (4:3 Б), после чего они слились «Сибири» (0:2) и «Металлургу» Мг (2:3).

Позже на своем льду «Трактор» разнес «Ак Барс» (5:0), проиграл «Витязю» (2:4) и разгромил «Адмирал» (6:1). А в гостевом поединке 5 ноября челябинцы хлопнули «Барыс» (5:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Трактора» — 2.84.

В очном матче в Уфе сойдутся одни из самых забивных клубов Востока, при этом три поединка из пяти последних с участием челябинцев суммарный тотал доходил до 6+ голов .

В прошлой их игре «Салават Юлаев» разгромил «танкистов», поэтому в предстоящей встрече гости погонятся за реваншем. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.