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    Игра «Салавата Юлаева» и «Трактора» получится открытой?

    «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Трактор»
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    Алексей Пустозёров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    Хоккейный клуб из Уфы сумел заработать 38 очков в 27 встречах регулярного чемпионата. В таблице Восточной конференции он замыкает первую тройку.

    После серии из четырех побед, которые были оформлены в период с 17 по 24 октября, «Салават Юлаев» пережил три поражения в пяти встречах.

    В одном провальном матче подопечные Томи Ламсы дома оказались слабее «Северстали» (2:3), а затем в гостях зеленые потеряли очки в дуэли с «Авангардом» (1:2).

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    Далее уфимцы оформили пару побед. Они обыграли «Динамо» Минск (5:3) и «Амур» (3:2). А в последней игре «Салават Юлаев» снова слился «Авангарду» (2:4).

    «Трактор»

    Челябинские парни поучаствовали в 28 поединках и завоевали 42 балла. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает вторую позицию.

    В матче 19 октября «Трактор» был раздавлен «Салаватом» (1:6). Для челябинцев это оказалось одним из крупнейших поражений в нынешнем сезоне.

    Затем подопечные Анвара Гатиятулина одержали верх над «Автомобилистом» (4:3 Б), после чего они слились «Сибири» (0:2) и «Металлургу» Мг (2:3).

    Позже на своем льду «Трактор» разнес «Ак Барс» (5:0), проиграл «Витязю» (2:4) и разгромил «Адмирал» (6:1). А в гостевом поединке 5 ноября челябинцы хлопнули «Барыс» (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.15, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Трактора» — 2.84.

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    В очном матче в Уфе сойдутся одни из самых забивных клубов Востока, при этом три поединка из пяти последних с участием челябинцев суммарный тотал доходил до 6+ голов.

    В прошлой их игре «Салават Юлаев» разгромил «танкистов», поэтому в предстоящей встрече гости погонятся за реваншем. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.

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    «Салават Юлаев» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на хоккей. Игра «Салавата Юлаева» и «Трактора» получится открытой?
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