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    «Магнитка» зацепит очки в противостоянии с «Ак Барсом»?

    «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Ак Барс»
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    Илья Николаев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 28 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    Магнитогорская команда заработала 40 очков в 22 поединках. Благодаря этому она закрепилась на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    После серии побед из 14 матчей «Металлург» Мг пережил неудачу в родных стенах. В игре 17 октября «сталевары» крупно уступили «Салавату Юлаеву» (2:5).

    Закончив встречу с «юлаевцамм», подопечные Ильи Воробьева провели еще четыре поединка, оформив победы в каждой. В первом таком матче «Магнитка» разделалась с «Динамо» Рига (5:4 Б).

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    Далее в Финляндии «Металлург» Мг обыграл «Йокерит» (5:4 ОТ), а в Сочи — одноименную команду (3:2 Б). В родных стенах «лисы» прибили «Трактор» (3:2).

    «Ак Барс»

    На счету казахстанского коллектива имеется 32 очка, которые он затащил в 23 матчах. В зачете Восточной конференции клуб занимает четвертое место.

    С 10 по 14 октября «Ак Барс» трижды сыграл в гостях. На выезде «коты» стрельнули двумя победами из трех. На чужой территории казанцы успели хлопнуть «Барыс» (6:3) и «Салават Юлаев» (3:2 Б).

    А в зарубе с «Металлургом» Мг подопечные Дмитрия Квартальнова оказались слабее (1:2). Три других поединка казанцы провели на «Татнефть-Арене».

    В родных стенах «Ак Барс» победил «Амур» (3:2 ОТ), проиграл «Динамо» Москва (4:5 ОТ) и разобрался с «Авангардом» (3:2). В последней встрече «коты» взяли верх над «Авто» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.21, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Ак Барса» — 3.06.

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    Несмотря на недавнее крупное поражение от «Салавата Юлаева», лидерство магнитогорского клуба на Востоке не пошатнулось. Команда Воробьева продолжает демонстрировать достойные результаты.

    «Ак Барс» сейчас также неплох, но стабильности у ребят Квартальнова по-прежнему нет. Поэтому в поединке 28 октября ждем яркого перформанса от хозяев и не очень высокой результативности. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.02.

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    «Металлург» Мг — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» зацепит очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
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