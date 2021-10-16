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    Дома «Авангард» спокойно разберется с «Сибирью»?

    «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Сибирь»
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Балашиха» 16 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Октября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.75
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Команда из Омска провела 16 поединков, после которых в ее резерве оказалось 18 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на шестом месте.

    После домашней победы над «Сочи» в конце сентября (3:1) «Авангард» потерпел три поражения кряду. При этом каждый поединок состоялся на чужой территории.

    Сперва в Челябинске команда влетела «Трактору» (3:4), а затем в Екатеринбурге ее припечатал «Автомобилист» (2:5). Еще один матч парни Боба Хартли сдали в Нур-Султане «Барысу» (0:1).

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    Что касается трех последних матчей, то в них «Авангард» снес своих оппонентов. Разделались «ястребы» со «Спартаком» (5:2), «Авто» (3:1) и «Барысом» (4:1).

    «Сибирь»

    На счету у команды из Новосибирска 13 баллов, которые ей удалось заполучить в 17 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает девятое место.

    В конце сентября в четырех встречах «Сибири» были зафиксированы поражения от «Металлурга» Мг (1:3), «Барыса» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ).

    А октябрьскую часть регулярки подопечные Андрея Мартемьянова начали с победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1), после которой была осечка в противостоянии с «Торпедо» (0:3).

    В двух следующих встречах, прошедших в Новосибирске, «снеговики» разделались с «Динамо» Рига (3:1) и «Витязем» (2:1). В гостевых играх «Сибирь» уступила «Динамо» Рига (1:4) и «Йокериту» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Сибири» — 4.65.

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    Последние матчи в Балашихе помогли парням из Омска закрепиться на шестом месте и претендовать на более высокие позиции на Востоке.

    В трех встречах «ястребы» вынесли противников с индивидуальным тоталом 3+ шайбы. «Сибирь» сейчас не в том состоянии, чтобы помешать команде Хартли завоевать очередные два очка. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой -1.5 за 2.08.

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    «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на хоккей. Дома «Авангард» спокойно разберется с «Сибирью»?
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