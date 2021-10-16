В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Балашиха» 16 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Команда из Омска провела 16 поединков, после которых в ее резерве оказалось 18 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции она находится на шестом месте.

После домашней победы над «Сочи» в конце сентября (3:1) «Авангард» потерпел три поражения кряду. При этом каждый поединок состоялся на чужой территории.

Сперва в Челябинске команда влетела «Трактору» (3:4), а затем в Екатеринбурге ее припечатал «Автомобилист» (2:5). Еще один матч парни Боба Хартли сдали в Нур-Султане «Барысу» (0:1).

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Что касается трех последних матчей, то в них «Авангард» снес своих оппонентов. Разделались «ястребы» со «Спартаком» (5:2), «Авто» (3:1) и «Барысом» (4:1).

«Сибирь»

На счету у команды из Новосибирска 13 баллов, которые ей удалось заполучить в 17 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает девятое место.

В конце сентября в четырех встречах «Сибири» были зафиксированы поражения от «Металлурга» Мг (1:3), «Барыса» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ).

А октябрьскую часть регулярки подопечные Андрея Мартемьянова начали с победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1), после которой была осечка в противостоянии с «Торпедо» (0:3).

В двух следующих встречах, прошедших в Новосибирске, «снеговики» разделались с «Динамо» Рига (3:1) и «Витязем» (2:1). В гостевых играх «Сибирь» уступила «Динамо» Рига (1:4) и «Йокериту» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 1.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Сибири» — 4.65.

Последние матчи в Балашихе помогли парням из Омска закрепиться на шестом месте и претендовать на более высокие позиции на Востоке.