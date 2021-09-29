«Йокерит»
Финская команда поучаствовала в 11 встречах нового чемпионата и заработала в них 18 очков. В турнирной таблице Западной конференции «шуты» закрепились на первом месте.
На старте регулярки «Йокерит» пережил два поражения в матчах с «Ак Барсом» (0:3) и «Нефтехимиком» (2:4), но после смазанного открытия сезона финны выдали серию из девяти побед.
Начали свою уверенную кампанию подопечные Лаури Марьямяки с поединка против «Трактора» (5:4 ОТ), после которого «джокеры» в гостях обыграли «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2).
В других беспроигрышных встречах «Йокерит» прибил «Локомотив» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б), «Барыс» (3:2 Б), еще раз «Локомотив» (4:1), а также «Торпедо» (4:2) и «Сочи» (4:2).
«Ак Барс»
Казанский клуб вышел на лед в ходе 11 матчей регулярки, в которых заработал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в рейтинге Восточной конференции.
После убедительной победы над «Йокеритом» в первой игре (3:0) «Ак Барс» трижды оступился. Влетели казанцы «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).
Прервать же серию поражений подопечным Дмитрия Квартальнова удалось в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ). Но в следующем поединке «барсы» слились «Динамо» Минск (2:5).
Матч с белорусской командой был последним, в котором «Ак Барс» уступил. В пяти других встречах казанцы взяли верх над «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязем» (2:1), «Адмиралом» (2:1 Б) и «Спартаком» (3:1).
Прогноз и ставка
Победа «Йокерита» оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.60.
В предстоящем матче «Йокерит» ждет один из сильнейших соперников Восточной конференции, который, несмотря на предыдущие неудачи, начал приходить в себя.
Но финская команда сейчас демонстрирует хорошие показатели и в игре, и в набранных очках, и в результативности. У себя дома «джокеры» приложат максимум усилий, чтобы
Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.82.