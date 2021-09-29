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    «Йокерит» отпразднует десятую победу кряду?

    «Йокерит» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч КХЛ 29 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Ак Барс»
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    Ханнес Бьёрнинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 18:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финская команда поучаствовала в 11 встречах нового чемпионата и заработала в них 18 очков. В турнирной таблице Западной конференции «шуты» закрепились на первом месте.

    На старте регулярки «Йокерит» пережил два поражения в матчах с «Ак Барсом» (0:3) и «Нефтехимиком» (2:4), но после смазанного открытия сезона финны выдали серию из девяти побед.

    Начали свою уверенную кампанию подопечные Лаури Марьямяки с поединка против «Трактора» (5:4 ОТ), после которого «джокеры» в гостях обыграли «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2).

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    В других беспроигрышных встречах «Йокерит» прибил «Локомотив» (2:0), «Торпедо» (5:4 Б), «Барыс» (3:2 Б), еще раз «Локомотив» (4:1), а также «Торпедо» (4:2) и «Сочи» (4:2).

    «Ак Барс»

    Казанский клуб вышел на лед в ходе 11 матчей регулярки, в которых заработал 15 очков и поднялся на четвертую строчку в рейтинге Восточной конференции.

    После убедительной победы над «Йокеритом» в первой игре (3:0) «Ак Барс» трижды оступился. Влетели казанцы «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ).

    Прервать же серию поражений подопечным Дмитрия Квартальнова удалось в противостоянии с «Витязем» (2:1 ОТ). Но в следующем поединке «барсы» слились «Динамо» Минск (2:5).

    Матч с белорусской командой был последним, в котором «Ак Барс» уступил. В пяти других встречах казанцы взяли верх над «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязем» (2:1), «Адмиралом» (2:1 Б) и «Спартаком» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 2.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Ак Барса» — 2.60.

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    В предстоящем матче «Йокерит» ждет один из сильнейших соперников Восточной конференции, который, несмотря на предыдущие неудачи, начал приходить в себя.

    Но финская команда сейчас демонстрирует хорошие показатели и в игре, и в набранных очках, и в результативности. У себя дома «джокеры» приложат максимум усилий, чтобы остаться на первой позиции на Западе.

    Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.82.

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    «Йокерит» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» отпразднует десятую победу кряду?
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