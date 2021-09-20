ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ахмат» — «Краснодар»Родные стены не помогли. «Краснодар» уверенно переиграл «Ахмат» в Грозном Эдегор принес «Арсеналу» победу«Арсенал» получил импульс перед дерби с «Тоттенхэмом» Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» потерял очки с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 00:47
    • Гончаренко могут дисквалифицировать на 2-4 матча за оскорбление судьи
  • 20:55
    • «Краснодар» в большинстве обыграл «Ахмат» в Грозном
  • 19:10
    • «Атлетико» разошелся миром с «Атлетиком»
  • 18:58
    • «Манчестер Сити» не справился с «Саутгемптоном»
  • 18:56
    • Гол Эдегора принес «Арсеналу» победу над «Бернли»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ
  • 20:55
    • Дубль Джеко и гол Мартинеса позволили «Интеру» разгромить «Болонью»
    Все новости спорта

    Как «Трактор» встретит гостей из Минска?

    «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Трактор Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукаш Седлак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Трактор Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.35
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    После семи проведенных в регулярке матчей челябинцы имеют в резерве 13 очков, что делает их вторыми в турнирной таблице Восточной конференции.

    Первые серьезные испытания «Трактор» пережил в двух играх на старте. В начале «медведи» камбэкнулись в битве с «Сибирью» (3:2 ОТ), а затем уступили «Йокериту» в голевой перестрелке (4:5 ОТ).

    После проигрыша в Финляндии подопечные Анвара Гатиятулина выдали пять побед подряд. А началась эта серия с избиения рижского «Динамо» (6:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем на выезде «Трактор» разделался с «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:1). В родных же стенах челябинцы разнесли «Куньлунь» (4:1).

    «Динамо» Минск

    Белорусский коллектив имеет 6 очков на счету, которые он завоевал в шести поединках. Сейчас в зачете Западной конференции клуб находится на восьмой позиции.

    Стартовало в новом сезоне минское «Динамо» с неприятной игры против «Динамо» Москва (1:4), после которой «зубры» и сами стрельнули крупной победой над «Северсталью» (4:1).

    Еще в одной встрече хоккеисты Крэйга Вудкрофта одержали верх над «Локомотивом» (4:3), а зачем дома «Динамо» Минск уступило «Автомобилисту» (1:2).

    Очередную победу белорусы внесли в актив 12 сентября. В тот день они покуражились в поединке с «Ак Барсом» (5:2). В последнем же матче «зубры» оказались слабее «Салавата Юлаева».

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 1.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Динамо» Минск — 4.04.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Если «Трактор» сейчас тащит свои матчи, демонстрируя при этом хорошую игру в атаке, то парни из Минска страдают от нестабильных результатов.

    С такой формой белорусскому клубу будет трудновато рассчитывать на успешное выступление в Челябинске. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уэска — Фуэнлабрада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Риск — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Остапенко — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кайрат — Кызылжар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Понферрадина — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Трактор» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Трактор» встретит гостей из Минска?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры