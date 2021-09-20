«Трактор»
После семи проведенных в регулярке матчей челябинцы имеют в резерве 13 очков, что делает их вторыми в турнирной таблице Восточной конференции.
Первые серьезные испытания «Трактор» пережил в двух играх на старте. В начале «медведи» камбэкнулись в битве с «Сибирью» (3:2 ОТ), а затем уступили «Йокериту» в голевой перестрелке (4:5 ОТ).
После проигрыша в Финляндии подопечные Анвара Гатиятулина выдали пять побед подряд. А началась эта серия с избиения рижского «Динамо» (6:1).
Затем на выезде «Трактор» разделался с «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3) и «Нефтехимиком» (3:1). В родных же стенах челябинцы разнесли «Куньлунь» (4:1).
«Динамо» Минск
Белорусский коллектив имеет 6 очков на счету, которые он завоевал в шести поединках. Сейчас в зачете Западной конференции клуб находится на восьмой позиции.
Стартовало в новом сезоне минское «Динамо» с неприятной игры против «Динамо» Москва (1:4), после которой «зубры» и сами стрельнули крупной победой над «Северсталью» (4:1).
Еще в одной встрече хоккеисты Крэйга Вудкрофта одержали верх над «Локомотивом» (4:3), а зачем дома «Динамо» Минск уступило «Автомобилисту» (1:2).
Очередную победу белорусы внесли в актив 12 сентября. В тот день они покуражились в поединке с «Ак Барсом» (5:2). В последнем же матче «зубры» оказались слабее «Салавата Юлаева».
Прогноз и ставка
Победа «Трактора» оценивается в 1.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Динамо» Минск — 4.04.
Если «Трактор» сейчас тащит свои матчи, демонстрируя при этом
С такой формой белорусскому клубу будет трудновато рассчитывать на успешное выступление в Челябинске. Наши прогноз и ставка — «Трактор» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.