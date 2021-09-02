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    «Торпедо» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Витязь»
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    Дамир Жафяров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Нагорном» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    Нижегородцы закончили прошлую регулярку на восьмом месте в Восточной конференции и просочились в плей-офф благодаря 67 очкам, набранным в 60 матчах.

    В Кубке Гагарина «Торпедо» встретилось с «Ак Барсом». В этом противостоянии команда Дэвида Немировского проиграла всухую — 0:4.

    Подготовку к новому сезону «Торпедо» ограничил 7 матчами, в 5 из которых нижегородцы победили. На старте предсезонки парни Немировского уступили «Динамо» Москва (1:3).

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    В трех следующих играх «Торпедо» прихлопнуло «Спартак» (2:1, 5:2) и «Авангард». Еще в одной встрече «автозаводцы» были разбиты СКА (1:4), а под занавес предсезонки они снесли «Сочи» (6:2) и «Северсталь» (6:1).

    «Витязь»

    Если говорить прямо, то хоккеисты из Подольска провалили прошлый сезон. В 60 играх они набрали 59 баллов и закончили регулярку на 9-м месте таблицы Запада.

    Неудовлетворительный итог выступлений «Витязя» стал причиной изменений на тренерском мостике. Михаил Кравец покинул команду, а тащить «богатырей» доверили Юрию Бабенко.

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    • С новым специалистом «Витязь» провел десять предсезонных матчей, в половине из которых победил. В товарняках «богатыри» обыграли «Куньлунь» (4:3 Б), «ХК Рязань» (3:2), «Адмирал» (1:0, 3:1) и снова «Куньлунь» (4:2).

    Что касается соперников, которым «Витязь» уступил, то среди них были «Авангард» (1:4), «Куньлунь» (1:5), «Спартак» (1:6, 1:3) и «Амур» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Витязя» — 3.48.

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    «Витязь» — это клуб, который после печального прошлого сезона намерен бороться минимум за верхнюю часть таблицы в новом розыгрыше КХЛ.

    В зарубе с «Торпедо», обещающей быть сверхсложной, гостям вполне по силам взять очки. Наши прогноз и ставка — «Витязь» не проиграет в основное время за 1.94.

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    «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на хоккей. Гости из Подольска возьмут очки в Нижнем Новгороде?
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