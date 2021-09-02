В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Хоккейный клуб из Череповца закончил прошлую регулярку на шестой строчке в рейтинге Запада с 68 очками за 60 матчей.

В плей-офф «Северсталь» пободалась за выход в четвертьфинал с «Динамо» Москва. Но в этой серии ребята Андрея Разина уступили практически без шансов — 1:4.

В ходе летней предсезонки «Северсталь» провела десять встреч в товарищеских турнирах (4 победы, 6 поражений). На старте этой кампании череповецкий клуб обыграл «Адмирал» (5:3).

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Позже «Северсталь» уступила трижды кряду, а 27 августа провела матч со СКА, в котором одержала верх (3:2). В последних товарняках команда Разина разбила «Сочи» (3:0) и влетела «Торпедо» (1:6).

СКА

Прошлый чемпионат питерцы завершили на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 баллами, добытыми в 60 поединках.

В Кубке Гагарина СКА сумел добраться до полуфинала, но на стадии 1/2 подопечные Валерия Брагина проиграли ЦСКА. Армейское дерби продлилось 6 матчей — 2:4.

В ходе предсезонки питерский клуб поучаствовал в 12 встречах. В ее начале СКА раскатал «Сочи» (3:0), а затем проиграл «Автомобилисту» (3:4 Б), «Трактору» (0:1) и «Авангарду» (0:1).

После череды других матчей парни Брагина встретились с «Северсталью» 27 августа. В этой игре СКА также уступил (2:3). В последнем же поединке клуб с Невы прихлопнул «Авангард» (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» оценивается в 4.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу СКА — 1.60.

В прошлой регулярке «Северсталь» и СКА сыграли друг с другом четырежды. В каждом матче питерцы победили , а в трех встречах они сделали себе комфортный перевес в 2+ шайбы.

Чего-то подобного стоит ждать и от их дебютной игры в новом сезоне. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой -1.5 за 2.05.