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    «Виннипег» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч Кубка Стэнли 3 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Монреаль»
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    Эндрю Копп
    В матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Виннипег» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет в «Белл МТС» 3 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Виннипег» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Июня 2021 года
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    «Виннипег»

    В первом раунде Кубка Стэнли команда из Манитобы встретилась с «Эдмонтоном». Противостояние с «Ойлерз» «Джетс» неожиданно выиграли всухую — 4:0.

    Самым легким для «Виннипега» оказался первый матч в «Роджерс Плейс», в котором «бомбардировщики» совершили камбэк, а затем стрельнули тремя шайбами (4:1).

    Остальные поединки команда Пола Мориса вытаскивала только в дополнительное время. В гостях «Виннипег» победил минимально (1:0 ОТ), а дома он был сильнее в результативных сражениях (5:4 ОТ; 4:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Регулярный чемпионат ребята из Манитобы закончили на третьем месте в турнирной таблице Северного дивизиона. В 56 играх они сумели заработать 63 балла.

    «Монреаль»

    Представитель Канады из провинции Квебек провел в 1/8 финала Кубка Стэнли 7 поединков с «Торонто». В первом матче «славные» одержали победу (2:1).

    Во второй игре на «Скотиабанк Арене» «Монреаль» пережил разгромное поражение (1:5). Дважды «Хабс» оказались слабее и в родных стенах (1:2; 0:4).

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    • После провальных матчей дома команда Доминика Дюшарма не имела права на ошибку. Но «трехцветным» удалось прийти в себя и выстрелить тремя победами над «Торонто» кряду (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1).

    В 56 играх регулярного первенства команда из Квебека заработала всего 59 баллов. Но это не помешало ей выйти в плей-офф с четвертого места в рейтинге Северного дивизиона.

    Прогноз и ставка

    Победа «Виннипега» оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Монреаля» — 2.61.

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    В этом противостоянии «Виннипег» постарается не повторить ошибок «Торонто», который обеспечил себе хороший перевес в серии и растранжирил фору.

    Уже на старте 1/4 финала «Джетс» будут пытаться завладеть преимуществом, выиграв дебютную встречу. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» за 2.37.

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