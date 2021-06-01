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    Швейцария выиграет у британцев с разгромным счетом?

    Швейцария — Великобритания. Прогноз (к. 1.85) и ставки на чемпионат мира по хоккею 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Великобритания
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    Сборная Швейцарии точно выйдет в плей-офф ЧМ после победы над британцами
    Сборная Швейцарии сыграет против команды Великобритании в рамках заключительного тура на групповом этапе чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 1 июня в Риге, начало — в 12:15 мск. Швейцария — Великобритания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 01 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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    Швейцария

    Официально Швейцария пока еще не обеспечила себе участие в плей-офф, но вряд ли кто-то сомневается в том, что она выйдет из группы. Пока просто не совсем понятно, на каком месте швейцарцы завершат предварительный этап.

    Пока что (перед матчем России со Швецией) сборная Швейцарии возглавляет свою группу, набрав в шести матчах 12 очков.

    В субботу команда Патрика Фишера провела очень бодрый матч с Россией. Правда, встреча завершилась для нее поражением со счетом 1:4. Но многие отмечают, что по содержанию игры Швейцария выглядела лучше соперника. Неприятных моментов у российских ворот действительно было немало.

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    Единственным, по-настоящему провальным стал лишь матч против Швеции, в котором швейцарцы уступили со счетом 0:7. В тот день что-то явно пошло не так с самого начала.
    Между тем, Швейцария также запомнилась невероятной победой над Словакией (8:1) и разгромом Беларуси (6:0).

    Великобритания

    Тем временем Великобритания за тур до завершения группового этапа занимает предпоследнее место.

    И если британцы так и останутся в своей группе на седьмом месте, для них это будет в каком-то смысле триумф. В такой ситуации Великобритания как минимум еще на год останется в элитном дивизионе.

    Сейчас у британцев одинаковое количество очков с Беларусью, которую они опережают благодаря победе в очном матче. Белорусы в заключительном матче играют с Россией, и сложно даже предположить, что должно произойти, чтобы они смогли набрать очки в этой игре.

    И еще один удивительный факт. Один из двух лучших снайперов текущего турнира играет за сборную Великобритании. 21-летний Лиам Кирк забросил уже пять шайб.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что предстоящий матч завершится избиением Великобритании, на победу которой, если что, можно поставить за 41.00. Ничью в основное время предлагают за 24.00.

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    Понятно, что британцы даже не мечтают о каком-либо подарке от бодрых швейцарцев.

    Игра завершится крупной победой Швейцарии, в этом можно не сомневаться. Ну а британцы вряд ли расстроятся, поскольку знают, что разница шайб ни коим образом не скажется на их турнирном положении, если Россия обыграет Беларусь.

    Ставка — победа Швейцарии с форой (-4,5) за 1.85.

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