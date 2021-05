Официально Швейцария пока еще не обеспечила себе участие в плей-офф, но вряд ли кто-то сомневается в том, что она выйдет из группы. Пока просто не совсем понятно, на каком месте швейцарцы завершат предварительный этап.

Пока что (перед матчем России со Швецией) сборная Швейцарии возглавляет свою группу, набрав в шести матчах 12 очков.

В субботу команда Патрика Фишера провела очень бодрый матч с Россией. Правда, встреча завершилась для нее поражением со счетом 1:4. Но многие отмечают, что по содержанию игры Швейцария выглядела лучше соперника. Неприятных моментов у российских ворот действительно было немало.

Единственным, по-настоящему провальным стал лишь матч против Швеции, в котором швейцарцы уступили со счетом 0:7. В тот день что-то явно пошло не так с самого начала.

Между тем, Швейцария также запомнилась невероятной победой над Словакией (8:1) и разгромом Беларуси (6:0).

Тем временем Великобритания за тур до завершения группового этапа занимает предпоследнее место.

И если британцы так и останутся в своей группе на седьмом месте, для них это будет в каком-то смысле триумф. В такой ситуации Великобритания как минимум еще на год останется в элитном дивизионе.

Сейчас у британцев одинаковое количество очков с Беларусью, которую они опережают благодаря победе в очном матче. Белорусы в заключительном матче играют с Россией, и сложно даже предположить, что должно произойти, чтобы они смогли набрать очки в этой игре.

