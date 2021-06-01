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    Словакия сдержит нападение Чехии?

    Словакия — Чехия. Прогноз и ставка (к. 2.06) на матч чемпионата мира по хоккею 1 июня 2021 года

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    Петер Цегларик
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Словакия сыграет с Чехией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 1 июня. Начало встречи — в 16:15 мск. Словакия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Словакия

    В шести поединках чемпионата мира словаки смогли заработать 12 баллов. В турнирной таблице группы A эта сборная находится на третьей позиции.

    На мировом первенстве Словакия стартовала с трех побед в основное время. В первой такой игре она раскатала Белоруссию (5:2), а затем одержала верх над Великобританией (2:1).

    В третьей встрече на чемпионате команда Крейга Рэмзи разобралась с Россией (3:1), а 27 мая словаки пережили крупное поражение в противостоянии со Швейцарией (1:8).

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    Оправившись от погрома, Словакия спокойно разобралась с Данией (2:0). А в последнем на сегодняшний день поединке коллектив Рэмзи слился Швеции (1:3).

    Чехия

    Чешская сборная в шести своих матчах завоевала 10 баллов, благодаря чему она закрепилась на четвертой позиции в турнирной таблице группы A.

    В начале своего пути Чехия осталась без набранных очков в двух стартовых встречах. Сперва «львята» оказались слабее России (3:4), а затем они крупно сдались Швейцарии (2:5).

    Первые баллы прилетели в копилку Чехии 24 мая, когда команда Филипа Пешана разобралась с Белоруссией (3:2 ОТ). Позже чехи прихлопнули Швецию (4:2).

    Самым легким получился для этой сборной поединок 29 мая. Тогда Чехия разнесла Великобританию (6:1). А в недавнем матче с Данией «львы» дожали соперников в серии буллитов (2:1 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа Словакии оценивается в 3.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу Чехии — 1.73.

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    В грядущем матче сборная Словакии может оформить себе путевку в четвертьфинал. Все зависит от команды Рэмзи. Добыв положительный результат, ее шансы станут действительно солидными.

    Поэтому словаки максимально внимательно сыграют в защите, из-за чего «львятам» будет сложно вскрыть оборону мотивированного противника. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Чехии меньше 3 за 2.06.

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